Évente egy kisvárosnyi dolgozó tűnik el Magyarországról: csak egyetlen úton kerülhető el a katasztrófa?

A munkaerőhiány, a demográfiai folyamatok, a mesterséges intelligencia térnyerése és a felnőttképzés jövője állt a középpontban a Prohuman Csoport és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közös szervezésében megvalósuló Humán Versenyképességi Executive Business Summit 2026 konferencián. Az esemény résztvevői egyetértettek abban, hogy a magyar munkaerőpiac alapvető átalakulás előtt áll, amelyre a gazdasági szereplőknek és a döntéshozóknak is reagálniuk kell. A szakértők szerint a versenyképesség javításának kulcsa a tudásalapú gazdaság erősítése és az alkalmazkodóképesség növelése lehet. A konferencián szó esett a külföldi munkaerő szerepéről, a felnőttképzés átalakításának szükségességéről, valamint arról is, hogyan alakítja át a technológiai fejlődés a munka világát.

A konferencia nyitóbeszélgetésén Zakor Sándor, a Prohuman Csoport igazgatótanácsának elnöke, Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, valamint Csorbai Hajnalka, a Joint Venture Szövetség elnöke osztották meg gondolataikat a munkaerőpiacot érintő aktuális kihívásokról.

Zakor Sándor szerint ma már mindenki számára egyértelmű, hogy a munkaerőpiacot egyfajta „vihar” sújtja. Ennek több pillére van, amelyek hatásai összeadódnak és egyszerre alakítják a gazdasági környezetet. Az egyik legfontosabb tényező a demográfiai helyzet, hiszen a népesség csökkenése egyre nagyobb nyomást helyez a munkaerőpiacra.

A demográfiai kihívások súlyát a legfrissebb statisztikák és népesség-előrejelzések is jól mutatják. Bár a KSH legfrissebb adatai szerint 2026 áprilisában nőtt a születésszám, akkor 5410 gyermek született, ami az előző év azonos hónapjához képest 1,3 százalékos növekedést jelent, erre legutóbb három évvel ezelőtt volt példa. Magyarországon a születésszám csökkenése a tendecia, ami évek óta jelen van – bár a szakértők hangsúlyozzák, hogy nem egyedi jelenségről van szó, a világ számos országában hasonló folyamatok zajlanak le, az olyan országokban is, mint Norvégia vagy Finnország – ezzel együtt pedig természetesen a népesség is folyamatosan apad: hat év alatt 200 ezer fővel csökkent a lakosság száma, míg a 2020-ban még 9,69 millióan voltunk, 2026 elejére már csak 9,49 millióan. Még az optimista becslések szerint is arra számíthatunk, hogy 2030-ra az ország népessége 9,3 millió főre csökken majd, de más előrejelzések szerint akár 9 millió alá is eshet ez a szám.

Forrás: Portfolio

Zakor Sándor emellett azt is megemlítette, hogy az automatizáció és a mesterséges intelligencia terjedése is alapjaiban formálja át a foglalkoztatást. Bár ezek a technológiák jelentős segítséget nyújthatnak a munkaerőpiacon, Magyarország jelenleg az Európai Unió sereghajtói közé tartozik a mesterséges intelligencia munkahelyi alkalmazásának területén.

A Pénzcentrumon is sokat foglalkoztunk azzal, hogy a mesterséges intelligencia hogyan alakítja át a munkaerőpiacot. Kutatások szerint az elmondható, hogy az AI várhatóan nem okoz majd tömeges munkanélküliséget, inkább átrendeződés várható, sőt, a termelékenység növelésével új állásokat is létrehozhat. Egyes foglalkozások természetesen nagyobb mértékben ki vannak téve az AI hatásainak, míg mások, például a fizikai, gyakorlati készségeket igénylő szakmák kevésbé.

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Zakor Sándor azt is elmondta, hogy a megszerzett tudás egyre gyorsabban avul el, és a jelenlegi iskolarendszer nem lesz alkalmas arra, hogy a megfelelő tudású embereket adja el a munkaerőpiacnak. Példaként Portugáliát említette, ahol több szempontból sikeres modell működik ennek tekintetében. Hozzátette ugyanakkor, hogy a közoktatás átalakítása lassú folyamat, míg például a felnőttképzésben jóval gyorsabban lehet lépni.

Nagy Elek úgy fogalmazott, hogy elérkezett az idő, amikor minden területen cselekedni kell. Véleménye szerint Magyarországon ma adottak azok a feltételek, amelyek lehetővé teszik, hogy szintet tudjunk lépni. A gazdaság szerkezetéről szólva hangsúlyozta: a magyar gazdaság jelentős része még mindig alacsony hozzáadott értékű tevékenységekre épül, azonban ennek a modellnek vannak korlátai. Számos ország szembesült már hasonló helyzettel, és mivel ez egy kis ország,

Magyarország előtt, egyetlen út áll: ha a tudásba fektetünk.

Azt is hangsúlyozta, hogy a Kamara egy tudásalapú gazdaságban hisz, melynek alapja egy tudásalapú kamarai működés. Ennek fontos pillére az oktatás és a felnőttképzés. Véleménye szerint az állam feladata elsősorban a megfelelő keretrendszer megteremtése, miközben teret kell hagynia a vállalkozásoknak arra, hogy érvényesüljenek.

Csorbai Hajnalka arra hívta fel a figyelmet, hogy a foglalkoztatás területén komoly problémák várhatóak. Mint mondta jelentős változások előtt állunk, amelyeknek szükségszerűen lesznek nyertesei és vesztesei is. Kiemelte, hogy jelenleg kevés az átjárás a fehér- és kékgalléros munkakörök között, miközben a gyorsan változó környezethez való alkalmazkodás egyre nagyobb kihívást jelent. Szerinte a vállalatoknak és a munkavállalóknak is komoly feladatuk lesz abban, hogy sikeresen reagáljanak ezekre az átalakulásokra.

A generációs különbségekről szólva kiemelte, hogy a fiatal munkavállalók számára ma már az egyik legfontosabb kérdés, hogy milyen fejlődési lehetőségeket kínál számukra egy munkahely. Ezt pozitív tendenciának nevezte, ugyanakkor megjegyezte, hogy sok szervezet még mindig tart az új generációk elvárásaitól. Tapasztalatai szerint azonban a fiatalok lelkesedése és nyitottsága gyakran inspirálóan hat a tapasztaltabb kollégákra is.

Sőt, szakértők szerint akár versenyelőnyt is jelenthet megfelelő vezetés mellett, ha különböző generációk dolgoznak együtt, mivel kiegészíthetik egymást. A fiatalabb munkavállalók természetesebben használják a digitális eszközöket, és gyakrabban kérdőjelezik meg a bevett folyamatokat, míg az idősebbek a tapasztalatukkal, stabilitásukkal és szervezeti tudásukkal járulnak hozzá a közös munkához.

A beszélgetés végén a résztvevők azt is megfogalmazták, melyek a jelenlegi időszak legfontosabb teendői. Zakor Sándor szerint minden szereplőnek hozzá kell tennie a maga részét, és így kedvező időszak következhet a gazdaság számára. Csorbai Hajnalka a párbeszéd jelentőségét emelte ki, míg Nagy Elek azt hangsúlyozta, hogy a vállalkozásoknak lehetőséget kell adni a kiteljesedésre.

A minőségi munkahelyek létrehozása az egyik fő feladat

Dani Rodrik, a Harvard Egyetem közgazdásza előadásában kiemelte, hogy Európának saját gazdasági modellt kell kialakítania, amely elkerüli az amerikai és a kínai rendszer hibáit. Szerinte a kontinens számára a piaci mechanizmusok és a tudatos szakpolitikák ötvözése jelentheti a megoldást.

A szakértő úgy véli, a sikeres gazdaságpolitika középpontjában a minőségi munkahelyek létrehozásának kell állnia. Hangsúlyozta, hogy a munka nem csupán megélhetési forrás, hanem az egyéni jólét, a méltóság és a társadalmi szerepvállalás egyik alapja is. Szerinte egy állás értékét nemcsak a fizetés, hanem a biztonság, a méltányos bánásmód, az előrelépési lehetőségek és a munkavállalói autonómia is meghatározza. Rodrik szerint

egyértelmű globális trend a hagyományos ipari munkahelyek számának visszaesése. A technológiai fejlődés és az automatizáció miatt a jövőben egyre több új állás a szolgáltató szektorban jöhet létre,

például a kereskedelemben, az egészségügyben vagy a vendéglátásban, mely munkakörök inkább építenek a soft skillekre. Kutatások szerint is az EU munkaerőpiacán az elmúlt 30 évben erős szerkezeti átalakulás zajlott: a foglalkoztatás főként a szolgáltatások felé tolódott, és látványosan nőtt a magasabb képzettséget igénylő, jól fizetett szakmai állások aránya. Az alábbi ábrán is jól látható, hogy a feldolgozóiparban egyre csökken a foglalkoztatás aránya.

Forrás: OECD

A közgazdász szerint az átalakuló munkaerőpiac új gazdaságpolitikai megközelítést igényel, amely nagyobb szerepet ad a kis- és középvállalkozásoknak, valamint az állam, a munkáltatók és a munkavállalók együttműködésének.

A mesterséges intelligencia kapcsán kiemelte, hogy azt nem elsősorban a munkaerő kiváltására kellene használni. Szerinte megfelelő állami ösztönzőkkel és szabályozási környezettel a mesterséges intelligencia segítheti az alacsonyabb képzettségű dolgozókat összetettebb feladatok ellátásában is. A szakértő hangsúlyozta, hogy a technológiai fejlődést a teljes társadalom szolgálatába kell állítani.

Leállíthatja 120 milliárdos beruházását a Master Good

A külföldi munkaerő alkalmazásának gyakorlati tapasztalatairól Bárány László, a Master Good Csoport ügyvezető igazgatója beszélt. Felidézte, hogy a gazdasági válság időszakában még jelentős túlkínálat volt a munkaerőpiacon, a gazdaság talpra állásával azonban a vállalatok pedig egyre nehezebben találtak munkavállalókat.

A Master Good Csoport jelenleg mintegy négyezer embert foglalkoztat, közülük 580-an külföldiek. Az ügyvezető elmondta, hogy a Fülöp-szigetekről érkező munkavállalók integrációja kifejezetten sikeresnek bizonyult, melyben szerepet játszik az is, hogy többségük katolikus vallású, ami megkönnyíti a beilleszkedést.

Hangsúlyozta, hogy a külföldi munkavállalók nem olcsóbbak a magyar dolgozóknál. Ugyanazért a munkáért ugyanazt a bért kapják, miközben a vállalatnak a szállásuk biztosításáról is gondoskodnia kell, ami további költségeket jelent. Mint mondta, a külföldiek alkalmazásának nem a költségcsökkentés az oka, hanem egyszerűen az, hogy nincs elegendő elérhető munkaerő.

A vállalat a közeljövőben jelentős bővítést tervez, amelyhez mintegy háromezer új dolgozóra lesz szüksége. Ennek körülbelül 15 százaléka olyan fizikai munkás lenne, akiknek toborzását az ügyvezető jelenleg nem látja megoldhatónak kizárólag a hazai munkaerőpiacról.

Szerinte a munkaerőhiány nem elsősorban bérkérdés, mivel a probléma gyökere demográfiai természetű. Ugyanakkor elismerte, hogy a munkaerőhiány pozitív hatást gyakorol a bérek alakulására.

A technológiai fejlődés kapcsán szóba kerültek a humanoid robotok is. Bár a vállalat figyelemmel kíséri az ezen a területen zajló fejlesztéseket, Bárány László szerint még legalább egy évtizedre van szükség ahhoz, hogy ezek a megoldások széles körben is megjelenjenek a munkaerőpiacon. Fontos kérdésnek tartja azt is, hogy ez milyen kihívások elé fogja majd állítani az országot.

Rátérve a külföldi munkavállalók behozatalának tiltására, az ügyvezető kiemelte, hogy a vendégmunkások alkalmazása sok esetben nem csupán a működés, hanem a növekedés feltétele is.

Ha nem fogunk tudni külföldről munkaerőt behozni, akkor azt a gyárat, ami 120 milliárd forintba kerül, azt mi nem fogjuk megépíteni, Magyarországon biztos nem, és akkor tegyék fel a politikusok a kérdést, hogy az jó-e az országnak

– hangoztatta. Hozzátette, hogy csak a betanított munkásoknak nem fognak tudni munkát adni, hanem a magasan képzett munkavállalóknak sem.

Bárány László fentebbi kijelentése, miszerint a Master Good külföldi munkaerő hiányában nem építené meg a tervezett, 120 milliárd forintos gyárát, jelentős politikai és sajtóvisszhangot váltott ki. A témában megszólalt Magyar Péter miniszterelnök is, aki bírálta a cég álláspontját, és azt mondta, ha emelnék a béreket, nem kellene külföldiekkel feltölteni az állományt, valamint arra is rámutatott, hogy a Master Good az elmúlt években jelentős állami támogatásokat kapott.

A felnőttképzés jövője

A felnőttképzés jövőjéről, a munkaerőpiac változó igényeiről és a szükséges kompetenciák fejlesztéséről folytatott panelbeszélgetésen Naderi Zsuzsanna, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkára, Essősy Zsombor, a Magyarok a Piacon Klub elnöke, Pető Ernő, a ChinaCham elnöke, Jörg Dötsch, a Német–Magyar Tudásközpont ügyvezetője, Bogdán Szilvia, az AmCham HR-bizottságának elnöke, valamint Pap Máté, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési és felnőttképzési igazgatója osztották meg tapasztalataikat és javaslataikat.

Naderi Zsuzsanna hangsúlyozta, hogy a felnőttképzés átalakítását együtt kell átgondolni, és azt is, hogy mint minisztérium, mit tudnak tenni mindezzel kapcsolatban. Elmondta, hogy

a felnőttképzés újratervezésének két alapvető célja van: egyrészt a versenyképesség fokozása, másrészt a kiegyensúlyozott állampolgári lét támogatása.

A stratégiai tervezés során nyilvános párbeszédet szeretnének folytatni az érintett szereplőkkel, és újra kívánják gondolni és tervezni felnőttképzés rendszerét.

Az államtitkár kiemelte a közösségi tanulás jelentőségét is. Szerinte a munkahelyi tanulási kultúra kialakulása elsősorban két tényezőn múlik: azon, hogy a vezetők támogatják-e a fejlődést, valamint azon, hogy milyen a HR hozzáállása ehhez.

Arról is beszélt, hogy a digitalizáció emberi oldaláról nem szabad megfeledkezni. Véleménye szerint a vállalatoknak nagyobb figyelmet kell fordítaniuk az emberi tényezőkre is és reflektálni erre. Arra is felhívta a figyelmet, hogy számos alapkompetenciát már a közoktatásban kellene elsajátítani, ugyanakkor sok olyan munkavállaló van jelenleg is a munkaerőpiacon, akinek ezeket utólag kell megszereznie. Mint fogalmazott, megfelelő alapvető tudás nélkül a digitalizáció akár veszélyforrássá is válhat.

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Pap Máté felhívta a figyelmet, hogy a magyar felnőttképzési piac rendkívül töredezett. Becslése szerint mintegy 17 ezer felnőttképző cég működik az országban, miközben hosszú időn keresztül nem volt egyértelmű iránymutatás arra vonatkozóan, hogy merrefelé kellene elindulni. Véleménye szerint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kiterjedt vállalati kapcsolatrendszere és tapasztalatai révén jelentős szerepet vállalhat a felnőttképzésben. Kiemelte ugyanakkor, hogy nem akarnak monopolhelyzetet, a cél a minőségbiztosítás javítása. Azt is hangsúlyozta, hogy a felnőttképzés fejlesztéséhez stratégiai partnerségre van szükség az állam és a gazdasági szereplők között.

Bogdán Szilvia elmondta, hogy a felnőttképzésben, a szakképzésben, a középiskolai oktatásban is együttműködésben gondolkoznak. Úgy látja, hogy számos területen van szükség kompetenciafejlesztésre. Hangsúlyozta, hogy a jövőre való felkészülés érdekében előre kell tekinteni, figyelni kell a trendeket, és azokat a készségeket kell fejleszteni, amelyekre a következő években lesz szükség. Külön kiemelte a nyelvtudás jelentőségét, és hogy a nyelvi képzésekbe való invesztálás is rendkívül fontos. A kormányzattal való együttműködés kapcsán az üzleti párbeszéd fontosságát hangsúlyozta.

Pető Ernő a kínai vállalatok tapasztalatairól beszélt. Elmondta, hogy a kínai cégek sajátos munkakultúrát hoznak magukkal, amely több ponton eltér a magyar gyakorlattól. Példaként említette a túlórákhoz való viszonyt, amelyet a kínai vállalatok gyakran természetesebb módon kezelnek, mint a magyar munkavállalók. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a kínai cégek alapvetően magyar munkavállalókkal szeretnének dolgozni, ugyanakkor komoly kérdés, hogy a jövőben hogyan és milyen pozíciókban lehet magyar munkavállalókat alkalmazni, és hogy lesz-e egyáltalán magyar munkaerő.

A felnőttképzés szerepét illetően úgy véli, hogy az átképzések jelentősége tovább növekszik majd. Szerinte

számos jelenlegi munkakör átalakulhat vagy eltűnhet, ezért a munkavállalóknak új készségeket kell elsajátítaniuk.

Arról is beszélt, hogy az alapvető készségek fejlesztését már gyermekkorban el kell kezdeni. Példaként Kínát említette, ahol a mesterséges intelligenciával kapcsolatos ismeretek már az általános iskola első osztályától megjelennek az oktatásban. Emellett a tanulási képesség fejlesztését is kiemelten fontosnak nevezte. A kormányzattól elsősorban konstruktív együttműködést vár.

Jörg Dötsch szerint a felnőttképzés egyik legfontosabb feladata az alkalmazkodóképesség fejlesztése. Úgy látja, hogy a gyorsan változó gazdasági környezetben a munkavállalóknak folyamatosan képesnek kell lenniük alkalmazkodni.

A mesterséges intelligencia kapcsán arra figyelmeztetett, hogy annak hatékony használatához először az emberi, vagy ahogy fogalmazott, a „természetes intelligenciát” kell fejleszteni. Véleménye szerint az AI alkalmazásának nemcsak előnyei, hanem kognitív kockázatai is lehetnek. A kormányzattól elsősorban konstruktív párbeszédet vár.

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A beszélgetés zárásaként Naderi Zsuzsanna hangsúlyozta, hogy a kormányzat nyitott az együttműködésre. Kiemelte, hogy nemcsak az állam és a szakmai szervezetek közötti kommunikáció fontos, hanem az is, hogy a különböző szakmai közösségek egymással is párbeszédet folytassanak.

A jövő munkaerőpiaca

Horváth Ádám, a Prohuman Csoport fejlesztési szakmai vezetője és Major Gábor stratégiai igazgató előadásukban arra keresték a választ, hogy milyen készségek és kompetenciák válhatnak meghatározóvá a következő évek gazdaságában.

Az előadók szerint hatékonyság növelésén keresztül vezet az út ahhoz, hogy egyre kevesebb ember egyre több értéket állítson elő. Mint mondták, Magyarországon nincs munkaerőtartalék, a munkaerőpiac évente mintegy 50 ezer embert veszít el.

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A szakértők arra is rámutattak, hogy globális szinten soha nem tanult még annyi ember, mint napjainkban. Világszerte rekordmagas azok száma, akik középfokú végzettséget szereznek, ami azt mutatja, hogy a tudás és a készségek szerepe folyamatosan felértékelődik a gazdaságban.

A technológiai fejlődés kapcsán kiemelték az automatizáció és a robotika növekvő jelentőségét. Az ipari robotok alkalmazása ma már számos esetben rendkívül gyors megtérülést biztosít: egy beruházás jellemzően másfél-két év alatt visszahozza az árát. Emellett egyre nagyobb figyelem irányul a humanoid robotok fejlesztésére is. Bár ezek a megoldások jelenleg még korlátozott szerepet töltenek be a gazdaságban, várhatóan olyan területeken is megjelenhetnek a jövőben, amelyek ma még kizárólag emberi munkára épülnek.

Az előadók szerint a versenyképesség egyik fontos eleme, hogy a munkavállalók mennyire képesek alkalmazkodni az új eszközökhöz és technológiákhoz. Egyre fontosabbá válik az a készség, hogy valaki gyorsan elsajátítsa és hatékonyan használja az új digitális megoldásokat, illetve képes legyen saját munkájába integrálni azokat.

A munka világával szembeni elvárások is jelentősen átalakulnak. Míg korábban elsősorban a meglévő tudás felidézése és alkalmazása jelentette a legfontosabb értéket, addig ma egyre nagyobb szerepet kap a fejlesztés és az innovatív gondolkodás. A jövő munkaerőpiacán tehát azok a munkavállalók lehetnek sikeresek, akik nem csupán használni tudják a technológiát, hanem képesek annak segítségével új értéket is teremteni.