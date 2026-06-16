Lesújtó hír érkezett rengeteg magyar fiatalnak: kiderült, kik a mesterséges intelligencia igazi vesztesei - szinte esélyük sincs

Miközben a közbeszédet egyszerre uralja a mesterséges intelligencia által ígért termelékenységi forradalom és a tömeges elbocsátásoktól való félelem, a munkaerőpiaci statisztikák egyelőre meglepően nyugodt képet mutatnak. A valóság azonban jóval összetettebb: a háttérben olyan strukturális változások zajlanak, amelyek alapjaiban alakíthatják át a munkavégzést, az oktatást és a pályakezdők jövőjét. Társadalomkutatót kérdeztünk az aktuális trendekről, és egy friss kutatás eredményeiről.

A mesterséges intelligencia és a munkaerőpiac kapcsolatáról szóló diskurzust napjainkban leginkább a végletekig leegyszerűsített szalagcímek uralják. Az egyik oldalon a technológiai utópia áll, amely azonnali, radikális produktivitás-növekedést vizionál, míg a másikon a tömeges munkanélküliségtől való félelem kísért. A gazdasági és társadalmi valóság azonban ennél sokkal összetettebb, és a felszín alatt olyan strukturális eltolódások zajlanak, amelyek elkerülik a mindennapi megfigyelő figyelmét.

Szalavetz Andrea szociológus, társadalomkutató nemrég megjelent tanulmánya pontosan ezeket a rejtett összefüggéseket és a technológiai térnyerés valódi természetét elemzi, rávilágítva arra, hogy az átalakulás messze nem úgy zajlik, ahogyan azt a többség elképzeli.

Amikor a döntéshozók vagy a vállalati vezetők megpróbálnak tisztán látni a mesterséges intelligencia gazdasági hatásait illetően, szinte azonnal egy áthatolhatatlan információs falba ütköznek. A leginkább elismert globális elemzőműhelyek és kutatóintézetek egymásnak gyökeresen ellentmondó forgatókönyveket vázolnak fel, ami komoly módszertani és értelmezési kihívások elé állítja a szakmát.

Azt nevezem zajnak, amikor a megbízhatónak tekintett forrásokból – mint az IMF, a McKinsey, a magasan jegyzett folyóiratokban publikáló kutatók, vagy éppen az AI-modelleket fejlesztő cégek vezetői és kutatói – származó előrejelzések között óriási különbségek vannak, amikor a megszólalók értékelése gyökeresen eltér egymástól

– fejtette ki a szociológus.

Ez a strukturális zaj részben megmagyarázza azt az elsőre paradox jelenséget is, hogy az aggregált munkaügyi statisztikákban egyelőre szinte egyáltalán nem látszik a mesterséges intelligencia átütő hatása. Ha megnézzük például az Egyesült Államok munkaerőpiaci adatait, azt látjuk, hogy a technológiának leginkább kitett munkakörökben foglalkoztatottak aránya eddig nem csökkent.

Az az elsöprő erejű átrendeződés, amit sokan a generatív AI robbanásszerű megjelenésétől vártak, a makrogazdasági mutatók szintjén látványosan késik. A technológiától remélt általános termelékenység-emelkedés is csak a legutóbbi évben kezdett el érdemben megjelenni a statisztikákban, ami azt bizonyítja, hogy a rendszerszintű integráció és a vállalati munkafolyamatok átalakítása sokkal időigényesebb folyamat, mint magának a szoftveres háttérnek a kifejlesztése.

Miért nem lineáris az átalakulás?

A mindennapi gondolkodásunk hajlamos a folyamatokat lineárisnak elképzelni: azt feltételezzük, hogy ahogyan az AI képességei fokozatosan és egyenletesen fejlődnek, úgy bocsátanak el a cégek ezzel párhuzamosan egyre több és több embert. A szociológus kutatása szerint azonban ez a feltételezés alapvető tévedés, amely elfedi a munkaerő-kiváltás valódi mechanizmusát.

A valóságban a folyamat nem egyenletes görbét követ, hanem egy kritikus küszöbértékhez kötődik. Amíg az AI egy adott összetett munkakörön belül csak részfeladatokat képes elvégezni, vagy a hibaszázaléka miatt folyamatos emberi felügyeletet, korrekciót igényel, addig a vállalatok megtartják a humán munkaerőt. A cégeknek ugyanis nem éri meg elbocsátani a szakembert, ha a gép utáni ellenőrzés és a finomhangolás majdnem annyi időt és energiát emészt fel, mint maga a feladat elvégzése.

Amikor azonban a mesterséges intelligencia fejlettsége elér egy – munkakörönként radikálisan változó – küszöbértéket, ahol már önállóan és megbízhatóan képes teljesíteni, a munkaerő kiváltása hirtelen, drasztikusan felgyorsul. Emiatt tapasztalhatjuk azt, hogy hosszú ideig látszólag semmilyen érdemi változás nem történik a foglalkoztatottságban, majd a kritikus pont elérése után szinte azonnal, robbanásszerűen alakulnak át egész részlegek.

Csak illúzió, hogy az ember pótolhatatlan

A modern társadalmakban él egy erős kulturális reflex, amely a tisztán emberi kéz által végzett munkát – a „made by humans” védjegyet – automatikusan a magasabb minőséggel azonosítja. A kutatási eredmények tükrében azonban ez a megközelítés egyre inkább illúziónak bizonyul. A szociológus rámutat, hogy az emberi jelenlét önmagában már nem jelent abszolút minőségi garanciát; a mesterséges intelligencia meghatározott technológiai és szervezeti feltételek fennállása esetén bizonyíthatóan képes érdemben hozzájárulni a munka minőségének javulásához.

„Különösen izgalmasak azok a kontrollált kísérletek és meta-analízisek – mint például a Nature Human Behaviour folyóiratban megjelent átfogó tudományos szemle –, amelyek azt vizsgálták, hogy a tisztán humán, a tisztán mesterséges intelligenciára épülő, vagy a kettő kombinációjából születő hibrid munkavégzés eredményezi-e a jobb outputot.” – magyarázza Szalavetz Andrea.

A szakember szerint azonban az eredmények korántsem fekete-fehérek: a hatékonyság rendkívüli mértékben kontextusfüggő. Ráadásul ezek a vizsgálatok jellegükből adódóan csupán pillanatfelvételek. Mivel az AI elképesztő sebességgel fejlődik, ezeket a kísérleteket folyamatosan ismételni kell, hiszen ami tavaly még az emberi kreativitás fölényét mutatta, ott idén már a gép és az ember szimbiózisa hozhatja a legjobb eredményt.

Ez a technológiai egymásra utaltság a HR és a toborzás világában is kézzelfogható jelenségeket produkál. Kimutatható például, hogy ha a vállalatoknál AI-alapú rendszerek végzik a beérkező önéletrajzok előszűrését, akkor a rendszer statisztikailag szignifikánsan azokat a CV-ket részesíti előnyben, amelyeket a pályázók szintén mesterséges intelligenciával generáltak.

Ez egyfajta digitális tükörhatást hoz létre. A sikeres érvényesüléshez a munkavállalónak ma már nem elutasítania kell a technológiát, hanem magas szinten kell elsajátítania a használatát. Ehhez viszont elengedhetetlen a mély, szakmaspecifikus tudás: ha a felhasználónak nincs meg a saját belső szakmai iránytűje, akkor nem irányítani fogja az AI-t, hanem kiszolgáltatottá válik a gép esetleges tévedéseinek.

A felszínesség vádja és a szakmaspecifikus „második agy”

A mesterséges intelligenciát érő egyik leggyakoribb laikus kritika az, hogy a modellek csupán felületes, statisztikai alapon összeollózott tudással rendelkeznek, és képtelenek a valódi mélységek megértésére. Szalavetz Andrea határozottan árnyalja ezt a képet, és arra bátorítja a szkeptikusokat, hogy tegyenek egy gyakorlati próbát, mielőtt lebecsülnék a technológiát.

Az AI alapmodelleket már régen nem felületes tudás jellemzi! Próbálja ki egyszer valamelyik fizetős változatot, töltse fel egy frissen elkészült cikkének kéziratát és kérje meg, hogy adjon róla egy erősen kritikus szakmai véleményt. Meg fog lepődni, mi mindenre világít rá és milyen mély meglátásai lesznek

– hangsúlyozta a kutató, hozzátéve, hogy ehhez ma már sokszor nem is feltétlenül szükséges prémium előfizetés.

A pontos megértéshez kulcsfontosságú, hogy éles különbséget tegyünk az általános célú alapmodellek és a kifejezetten egy-egy szektorra optimalizált, szakmaspecifikus modellek között. Ez utóbbiak ugyanis végképp mentesek a felszínességtől. Kiváló példa erre a jogászok munkáját támogató Harvey, vagy a szoftverfejlesztésre tervezett Claude Code. Ezek a rendszerek annyira magasszintűek, hogy ma már a világ élvonalába tartozó programozók sem csupán egyszerű kódrészletek legenerálására használják őket, hanem – ahogy a tech-világ elismert alakjai, köztük Andrej Karpathy is megfogalmazta – egyfajta kiterjesztett „második agyként” integrálják őket az összetett szoftverarchitektúrák tervezése során.

A munkaerőpiac új vesztesei: a diploma leértékelődésének veszélye

Bár a köztudatban még mindig él a félelem, hogy a robotizáció és a mesterséges intelligencia elsősorban a fizikai, kékgalléros munkaköröket fogja felszámolni, a kutatások szerint a közvetlen strukturális fenyegetés jelenleg egy egészen más társadalmi csoportot érint. Az igazi vesztesek közé azok a frissdiplomások tartoznak, akik kevéssé értékes, általános képzést nyújtó bachelor diplomával és felületes tudással próbálnak meg belépni a munkaerőpiacra.

Azok a pályakezdők, akik csupán könnyen automatizálható, rutinszerű szellemi feladatok elvégzésére képesek – mint amilyen például a sablonos szaksövegek fordítása –, és még nem rendelkeznek releváns szakmai tapasztalattal, rendkívül nehéz helyzetbe kerülnek, mivel az álláskilátásaik drasztikusan romlanak. Az AI ugyanis pontosan ezeket a belépő szintű pozíciókat szünteti meg a leggyorsabban.

Természetesen ez a hatás is erősen kontextusfüggő és területenként eltérő: sok olyan szektorban, ahol krónikus strukturális kapacitáshiány mutatkozik, a mesterséges intelligencia nem munkanélküliséget okoz, hanem éppen ellenkezőleg, érdemben enyhíti a munkaerőhiányt és tehermentesíti a meglévő állományt.

Magolás helyett kritikai gondolkodás: az oktatás kényszerpályája

Ez a technológiai környezet elkerülhetetlenül kényszerpályára állítja a teljes oktatási rendszert is. A kutató szerint alapvető tévedés azt gondolni, hogy az iskoláknak meg kellene próbálniuk tiltani vagy megkerülni a mesterséges intelligencia használatát. A tiltás nemcsak kivitelezhetetlen, de káros is, hiszen a diákokat pont attól az eszköztől fosztaná meg, amellyel a jövő munkahelyein dolgozniuk kell majd.

Az oktatásnak nem elzárkóznia kell, hanem radikálisan alkalmazkodnia. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hagyományos számonkérési formák – például az otthon megírandó esszék, beadandók vagy szakdolgozat-részletek – teljesen elveszítik a funkciójukat, hiszen ezeket a hallgatók minimális energiabefektetéssel, gombnyomásra legenerálhatják. A hangsúlynak át kell helyeződnie a szóbeli vizsgáztatásra, az interaktív szakmai beszélgetésekre és a prezentációkra.

A felsőoktatás feladata többé nem a lexikális tárgyi tudás bemagoltatása kell hogy legyen, hiszen a puszta tényanyag felidézésében az AI-val szemben nem lehet győzni. A cél a képzések nehezebbé tétele helyett az olyan készségek megerősítése, mint az önálló, kritikai gondolkodás, a komplex problémamegoldás és a technológia tudatos, intellektuálisan produktív használata. A diploma értéke csak akkor őrizhető meg, ha a képzés olyasmit ad, ami strukturálisan túlmutat a modellek alapképességein.

A kezdeti eufória utáni józanodás

Bár a technológiai fejlődés iránya egyértelmű, a legfrissebb piaci adatok már a kezdeti, mindent elsöprő eufória mérséklődését és a felhasználói szokások józanodását mutatják. A statisztikák azt jelzik, hogy a nagy nyelvi modellek használatának növekedési üteme az utóbbi időben érezhetően lassult. Az üzleti szférában például az AI-alapú chatfelületekről a külső weboldalakra irányuló forgalom jelentős visszaesést mutatott, ami arra utal, hogy a felhasználók kezdenek leszámolni azzal az illúzióval, hogy az általános célú chatbotok minden komplex üzleti problémájukat azonnal megoldják.

Ez a megtorpanás nem a mesterséges intelligencia térvesztését jelenti, hanem azt, hogy a piac kezd áttérni a felszínes használatról a mélyebb, vertikális integrációra. A figyelem a látványos, de sokszor pontatlan csevegőalkalmazások felől elmozdul a specifikus, vállalati munkafolyamatokba ágyazott célszoftverek irányába.

Bár a szakirodalomban megjelennek olyan elméleti felvetések is, amelyek a fokozatos technológiai kiszolgáltatottság rendszerszintű kockázataira figyelmeztetnek, a gyakorlatban a munkaerőpiac jövőjét nem a sci-fi forgatókönyvek, hanem a technológia ezen csendes, küszöbértékekhez kötött és nem lineáris beépülése fogja végérvényesen meghatározni.