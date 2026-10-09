Félmilliós fizetéssel toboroz dolgozókat a népszerű magyar boltlánc: diploma sem kell hozzá

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Új munkatársat keres budaörsi üzletébe a Mountex: az outdoor felszereléseket forgalmazó cég teljes munkaidős értékesítői állást hirdetett meg, amelyhez bruttó 425-450 ezer forintos alapbér, teljesítményfüggő prémium és több egyéb juttatás is társul. A sikeres pályázók a bónuszokkal együtt akár havi bruttó 510 ezer forintot is megkereshetnek.
Új munkatársat keres budaörsi üzletébe a Mountex. Az outdoor felszereléseket forgalmazó vállalat teljes munkaidős értékesítőt venne fel, a meghirdetett pozícióban a havi alapbér bruttó 425 ezer és 450 ezer forint között alakul, amelyet a teljesítménytől függően további bruttó 60 ezer forintos prémium egészíthet ki - szúrta ki a Pénzcentrum a hirdetést.
A meghirdetett bér nettó összege az életkortól és az adókedvezmények igénybevételétől is függ. A 25 év alatti munkavállalók a személyi jövedelemadó-mentességnek köszönhetően a bruttó 425-450 ezer forintos alapbérből havonta nagyjából nettó 346-366 ezer forintot vihetnek haza. A 25 év felettiek esetében ugyanez az összeg körülbelül nettó 282-299 ezer forintos fizetést jelent, amelyet tovább növelhet a teljesítménytől függő, akár havi bruttó 60 ezer forintos prémium is.
A munkakör legfontosabb feladatai közé tartozik a vásárlók kiszolgálása, a piacvezető outdoor márkák termékeinek értékesítése, valamint az áruk átvételének támogatása és kihelyezése az üzlettérben. A cég olyan jelentkezőket vár, akik jó kommunikációs készséggel rendelkeznek, ügyfélközpontú szemléletűek, és már szereztek tapasztalatot a kereskedelemben.
Előnyt jelenthet, ha a pályázó maga is aktívan érdeklődik a szabadtéri sportok iránt, legyen szó túrázásról, futásról vagy hegymászásról. A csapatmunkára való nyitottság és az idegen nyelvek ismerete szintén pluszt jelenthet a kiválasztás során.
A meghirdetett pozícióhoz több extra juttatás is kapcsolódik. A vállalat ingyenes taxi-szolgáltatást biztosít az Etele tér és a budaörsi üzlet között, lehetőséget ad egyes termékek, elsősorban lábbelik kipróbálására, valamint ingyenes falmászási lehetőséget is kínál a Mountex Boulderben.
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