Hidegzuhany Amerikából: megütötték a tőzsdéket a friss inflációs adatok, elesett a forint

A vártnál magasabb amerikai infláció rontotta el a tőzsdei hangulatot szerdán: kilőtt a dollár, megugrottak a kötvényhozamok, miközben zuhanni kezdtek a nemesfémek. Az amerikai részvénypiacokon vegyes nyitást láttunk, a Bank of America hatalmasat zakózott, a forint pedig a délutáni órákban pillanatok alatt elveszítette korábbi erejét.

Az amerikai tőzsdenyitás utáni percekben az S&P 500 0,3 százalékos, a Nasdaq 0,4 százalékos mínuszban állt, miközben a Dow Jones 0,3 százalékkal emelkedett. Az inflációs adat közlését követően még mindhárom vezető index határidős jegyzése esett, így a nyitásra valamelyest enyhült az eladói nyomás. Európában ugyanakkor szűkültek a korábbi nyereségek: a délután első felében a DAX 0,4, a FTSE 100 0,2, a CAC 40 pedig 0,5 százalékos pluszban járt.

A befektetői bizonytalanság erősödését jelezte a VIX index 3,4 százalékos ugrása is. A félelemindexként ismert volatilitásmutató az S&P 500 opcióinak árazásából jelzi a következő harminc napra várt árfolyam-ingadozást. Az emelkedés ellenére a mutató továbbra is viszonylag alacsony szinten maradt.

A Richter húzta a magyar piacot, a dollárral szemben gyengült a forint

A budapesti tőzsde még az amerikai makroadat közzététele előtt kifejezetten jól teljesített. A BUX index a kereskedési nap felénél 1 százalékos pluszban állt, miközben mind a négy blue chip drágult. A sort a Richter vezette 2,9 százalékos emelkedéssel.

A kispapírok piacán vegyesebb volt a kép: a Masterplast 1,8 százalékkal erősödött, a Duna House 2,9, a PannErgy 1,3 százalékkal gyengült. A legnagyobb forgalmat az OTP érte el, a bankpapírral addig 8,21 milliárd forint értékben kereskedtek.

A forint háromhetes csúcsa közeléből várta az amerikai inflációs adatot. Az euró jegyzése a közlés előtt 363,1, a dolláré 324,4 forintig süllyedt, majd az adat hatására heves fordulat következett. Az euró-forint árfolyam átmenetileg 364,4-ig szúrt fel, később azonban 363,8 körül, lényegében a kedd esti szinten stabilizálódott.

A dollárral szemben tartósabbnak bizonyult a hazai fizetőeszköz gyengülése. A délután második felében a zöldhasút 327 forint körül jegyezték, ami mintegy 0,7 százalékos emelkedést jelentett kedd estéhez képest. A dollár az euróval szemben is jelentős erőre kapott, és közel másfél éves csúcsára kapaszkodott.

A nemesfémeket szintén megütötte az inflációs meglepetés: az adatközlés után az arany 1,2, az ezüst 2 százalékos mínuszba került, utóbbi jegyzése augusztus óta nem látott szintre zuhant vissza.

Látványos mozgások az egyedi részvényekben

A Bank of America árfolyama a nyitás után 7,5 százalékot zuhant a gyenge negyedéves gyorsjelentés hatására. A részvény már a pre-market szakaszban közel 4 százalékot veszített értékéből.

Ezzel szemben a BlackRock papírjai az eredmények közzététele után, még a nyitás előtt közel 4 százalékkal drágultak, a Morgan Stanley részvényei pedig valamivel több mint fél százalékkal kerültek feljebb.

A délután egyik legnagyobb nyertese a Bending Spoons volt, amelynek árfolyama 39 százalékot ugrott a Berkshire Hathaway újabb tőkeemelésének hírére. Még ennél is látványosabb ralit mutatott be a Grönlandon működő Greenland Energy Company, amely 72 százalékos szárnyalást produkált, míg a Greenland Mines 31 százalékkal drágult.

Előrébb kerülhet az amerikai kamatemelés

A piaci hangulatot elsősorban az amerikai infláció vártnál gyorsabb üteme rontotta el. Szeptemberben az éves fogyasztói árindex (CPI) az augusztusi 3,4 százalékról 3,7 százalékra gyorsult, meghaladva a 3,6 százalékos konszenzust. Havi bázison 0,6 százalékos volt a pénzromlás, összhangban az előrejelzésekkel.

A volatilis élelmiszer- és energiaárakat kiszűrő maginfláció 2,4-ről 2,6 százalékra gyorsult, miközben az elemzők 2,5 százalékra számítottak. A piac számára különösen ez jelentett negatív meglepetést, hiszen a mutató a mélyebben gyökerező, tartós árnyomást tükrözi.

Az amerikai állampapírhozamok azonnal meredek emelkedésbe kezdtek, a befektetők pedig elkezdték beárazni annak esélyét, hogy a Federal Reserve már az októberi kamatdöntő ülésén szigorít. A publikálást követő heves átárazódás után az októberi kamatemelés valószínűsége 35 százalék környékére ugrott. A legvalószínűbb év végi forgatókönyv ugyanakkor továbbra is a 4,00-4,25 százalékos irányadó kamatsáv maradt.

A magas hitelköltségek közben már érezhetően hűtik az amerikai ingatlanpiacot. A harmincéves fix jelzáloghitelek átlagos kamata az október 9-ével zárult héten 7,5 százalékra emelkedett, a hiteligénylések volumene pedig újabb 2,7 százalékkal esett vissza.

Európában is napirenden maradt a monetáris kondíciók szigorítása. Pierre Wunsch, az Európai Központi Bank Kormányzótanácsának tagja szerint újabb kamatemelésre lehet szükség, miközben az euróövezeti infláció a 4 százalékot közelíti. Christine Lagarde EKB-elnök ugyanakkor hangsúlyozta: az energiaárak által fűtött drágulás egyelőre nem gyűrűzött át a gazdaság egészébe.

Bírság és gyenge kereskedési bevételek a Bank of Americánál

A Bank of America harmadik negyedéves nettó profitja 17 százalékkal, 6,93 milliárd dollárra esett vissza. Az egy részvényre jutó eredmény (EPS) 91 cent lett a várt 1,10 dollárral szemben. A profitot egy 1,2 milliárd dolláros felügyeleti bírság terhelte meg, ám ennek egyszeri hatását kiszűrve is csupán 1,08 dolláros korrigált EPS-t ért volna el a hitelintézet.

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A gigabírságot azért szabták ki a hatóságok, mert a pénzintézet több mint 5 milliárd dollárnyi gyanús tranzakció kötelező bejelentését mulasztotta el. A banknak külső szakértő bevonásával kell feltárnia és pótlólagosan lejelentenie az érintett ügyleteket.

A bevételek ugyan 3,2 százalékkal, 30,12 milliárd dollárra nőttek, de mintegy 570 millió dollárral így is elmaradtak a várttól. A kötvénykereskedési üzletág (FICC) bevételei 17 százalékkal zuhantak, miközben a részvénypiaci kereskedés 10 százalékos növekedése elmaradt a konszenzustól. Pozitívumot a nettó kamatbevétel (NII) jelentett, amely 7,9 százalékos emelkedéssel 16,6 milliárd dollárt ért el, kissé felülteljesítve az elemzői várakozásokat.

A Morgan Stanley ezzel szemben kifejezetten erős negyedévről számolt be. Bevétele több mint 11 százalékkal, 20,3 milliárd dollárra bővült, míg az egy részvényre jutó nyereség 2,80 dollárról 3,03 dollárra ugrott. A részvénypiaci kereskedési bevételek 41 százalékkal, 5,8 milliárd dollárra lőttek ki, a vagyonkezelési divízió pedig rekordot jelentő, 9,1 milliárd dolláros bevételt termelt.

A BlackRock nettó profitja az egy évvel korábbi 1,32 milliárdról 1,66 milliárd dollárra duzzadt. A kezelt vagyon (AUM) új történelmi csúcsra, 15,49 ezermilliárd dollárra nőtt, amit a masszív nettó tőkebeáramlás és a piaci árfolyamnyereség együttesen hajtott. Különösen az iShares tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) teljesítettek kiemelkedően, amelyekbe 134,5 milliárd dollárnyi friss tőke áramlott.

Újabb Berkshire-befektetés, grönlandi kitermelési tervek

A Berkshire Hathaway újabb 330 millió dollárt pumpált az olasz Bending Spoons technológiai vállalatba. A konglomerátum 10 millió darab törzsrészvényt jegyzett le 33 dolláros darabáron, amivel a teljes kitettsége 930 millió dollárra, tulajdoni hányada pedig 4 százalékra nőtt.

A tranzakció a júliusi, 600 millió dolláros befektetési kört követte, amelyre a társaság Nasdaq-bevezetése során került sor. A Bending Spoons a friss tőkét további akvizíciók finanszírozására fordítja. Ez az ügylet a holding irányítását év elején Warren Buffetttől átvevő vezérigazgató, Greg Abel korszakának egyik meghatározó befektetése.

A grönlandi bányászati és energetikai vállalatok rakétázását Donald Trump bejelentése fűtötte. Az elnök átfogó olaj-, gáz- és ritkaföldfém-feltárási programot vetített előre, támaszkodva az Egyesült Államok, Dánia és Grönland friss háromoldalú megállapodására.

A Netflix eközben munkaerő-állománya mintegy 6 százalékos leépítéséről döntött. A létszámcsökkentés elsősorban a termékfejlesztési, mérnöki, jogi és HR-területeket érinti. A menedzsment közlése szerint a streamingóriás üzletmenete stabil, növekedési pályán mozog, és megerősítette az egész évre vonatkozó pénzügyi iránymutatását.

Kötvénykibocsátás és kereskedési felfüggesztés Budapesten

Az Alteo novemberben 11-12 milliárd forint értékben bocsáthat ki 7 éves, fix kamatozású kötvényeket 40 milliárd forintos keretösszegű kötvényprogramja keretében. A forrásbevonást meglévő hiteleinek refinanszírozására fordítaná a társaság. A kibocsátásról még nem született végleges döntés, a megvalósulás a piaci visszajelzések függvénye.

A Budapesti Értéktőzsde szerdától határozatlan időre felfüggesztette a Wellis 2031-es lejáratú kötvényeinek kereskedését az XBond kötvénypiacon. A kibocsátó nem teljesítette a szeptember végén esedékes tőketörlesztést, így a tőzsde indoklása szerint nem biztosítható a rendezett és transzparens kereskedés.

Az OTP kedden mintegy 3,14 milliárd forint értékben vásárolt vissza saját részvényeket 42 480 forintos átlagáron, amivel a bankcsoport saját részvényeinek aránya 5,84 százalékra nőtt. A Shopper Park Plust ezzel párhuzamosan a Magyar Nemzeti Bank figyelmeztette a felügyeleti jogszabályi kötelezettségek maradéktalan betartására az éves jelentés összeállítása kapcsán.

Az energiapiaci feszültségek tartós inflációs kockázatot jelentenek

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) figyelmeztetése szerint a globális gázolajpiaci hiány akár 2027 második feléig is elhúzódhat. A dízelkészletek a fűtési szezon küszöbén kritikusan alacsony szintre süllyedtek, a globális export pedig napi 700 ezer hordóval maradt el az egy évvel ezelőtti szinttől szeptemberben. Az európai és amerikai nagykereskedelmi finomított termékárak hordónként 220 dollár körüli csúcsra lőttek ki.

Az ügynökség hangsúlyozza: még a finomítói kapacitások gyors év végi helyreállása sem lenne elegendő a negyedik negyedéves kereslet kielégítéséhez, miközben a közel-keleti geopolitikai feszültségek közvetlenül veszélyeztetik a kínálat stabilizálódását.

Az IMF szintén felfelé módosította nyersolajár-prognózisát: a júliusi előrejelzéshez képest az idei átlagár-várakozását 7,2, a 2027-es becslését pedig 11 százalékkal emelte meg. A tartósan magas energiaköltségek komoly fejfájást okozhatnak a jegybankoknak az infláció elleni harcban, a magasabb kamatkörnyezet és a szárnyaló kötvényhozamok pedig tartós nyomás alatt tarthatják a részvénypiacokat.