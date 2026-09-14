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Gazdaság

Vészjósló adatok érkeztek: hirtelen durva zuhanásnak indult a magyar építőipar

Pénzcentrum
2026. szeptember 14. 08:50

2026 júliusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján, valamint munkanaptényezővel kiigazítva egyaránt 12,2%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 10,7, az egyéb építményeké 14,0%-kal kisebb volt. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 4,6%-kal alulmúlta a 2026. júniusi - derül ki a KSH adataiból.

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2026 júliusában az előző év azonos hónapjához képest:

  • Mindkét építményfőcsoport termelése csökkent: az épületeké 10,7, az egyéb építményeké 14,0%-kal.
  • Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 12,6, az egyéb építmények építése 35,8%-kal visszaesett. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 0,5%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. Az egyéb építmények építésének visszaesését az út, vasút építése alágazat 26,2 és a közműépítés 52,2%-os volumencsökkenése okozta, –14,5, illetve –19,5 százalékponttal járulva hozzá az ágazati termelés változásához.
  • A megkötött új szerződések volumene 24,8, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 29,5, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 20,2%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól.
  • Az építőipari vállalkozások július végi szerződésállományának volumene 0,8%-kal nagyobb volt a 2025. júliusinál, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 1,9%-kal csökkent, az egyéb építményekre vonatkozóké ugyanilyen mértékben nőtt.
Címlapkép: Getty Images
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