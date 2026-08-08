Ennyit keres egy motoros ételfutár egyetlen hét alatt 2026-ban Budapesten: főállásban is durván megéri

Egy magyar ételfutár a TikTokon mutatta meg, mennyit lehet keresni öt nap alatt, ha valaki szinte egész nap szállítja a rendeléseket. A futár hétfőtől péntekig összesen közel 51 órát dolgozott, ezalatt bruttó 251 856 forint bevételt ért el. A tekintélyes összeg mögött azonban napi átlagban több mint tíz óra munka állt, ráadásul a kimutatott bevételből még az adókat és a munkavégzés költségeit is ki kell fizetnie.

A Prokopton néven videózó robogós ételfutár azt tűzte ki célul, hogy öt nap alatt 250 ezer forintot keressen. A teljes munkahetét végigközvetítette a TikTokon, naponta megmutatva, hány órát dolgozott, és mekkora bevételt ért el. A cél teljesítéséhez kemény munkatempót kellett diktálnia: öt napból háromszor is több mint tíz órát töltött munkával, de a legrövidebb műszakja is meghaladta a kilenc órát.

Hétfőn 10 óra 57 perc alatt 55 261 forintot, kedden 9 óra 6 perc alatt 40 328 forintot keresett. Szerdán 10 óra 11 percet dolgozott 54 390 forintért, csütörtökön pedig 11 óra 26 perc alatt 57 864 forintot gyűjtött össze. Az utolsó napon, pénteken 9 óra 3 perc munkával további 44 010 forintot szerzett. Az öt nap alatt összesen 50 óra 43 percet, kerekítve 51 órát dolgozott, bevétele pedig 251 856 forint lett. Ezzel valamivel túlteljesítette a kitűzött 250 ezer forintos célt.

A heti összesítésből jól látszik melyik nap mennyit kellett dolgozni, hogy meglegyen a 250 ezres álomhatár. (Forrás: Prokopton TikTok csatorna)

Óránként közel ötezer forint jött össze

A teljes munkaidő és a bevétel alapján a futár átlagosan körülbelül 4966 forintot keresett óránként, napi bevétele pedig valamivel több mint 50 ezer forint volt, ehhez azonban naponta átlagban 10 óra 9 percet kellett dolgoznia.

Ha valaki négy héten keresztül hasonló munkatempót tartana, a bevétele meghaladhatná az egymillió forintot. Ehhez ugyanakkor több mint 200 munkaórát kellene teljesítenie egy hónapban, jóval többet a hagyományos, heti 40 órás foglalkoztatásnál.

A videóban feltüntetett összeget ráadásul nem érdemes alkalmazotti fizetésként vagy kézhez kapott nettó keresetként értelmezni. A platformokon dolgozó futárok jellemzően vállalkozóként végzik a munkájukat, ezért a megtermelt bevételből maguknak kell rendezniük az adókat és járulékokat. Emellett a közlekedés költségei – például az üzemanyag, a töltés, a szervizelés és a jármű amortizációja – is őket terhelhetik.

Nagy különbség lehetnek a futárok nettó keresete között

Fontos azonban megjegyezni, hogy a videókban és az összesítésben említett összegek bruttó keresetek. Egy teljes munkaidőben dolgozó futár havi bruttó bevétele 500–660 ezer forint körül alakulhat, ami éves szinten 6–8 millió forintnak felel meg. A ténylegesen befolyó, nettó összeg azonban az alkalmazott adózási formától, az egyéni kedvezményektől és a munkavégzéssel járó kiadásoktól is nagyban függ.

Egy havi 600 ezer forintos bevételnél például az átalányadózás egyszerűsített számítása szerint körülbelül 479 400 forint maradhat az adó és a társadalombiztosítási járulék levonása után. Ebből azonban még lejöhetnek a futárkodás közvetlen költségei is. A havi nettó kereset így a bruttó bevételtől és az egyéni körülményektől függően nagyjából 400–530 ezer forint között mozoghat.

A TikTokos futár vasárnap este egy YouTube-videóban mutatja be részletesen, hogy a 251 856 forintos bevételéből az üzemanyag, az adók és az egyéb költségek levonása után végül mennyi pénz maradt nála. Ebből derülhet majd ki, hogy a közel 51 órás munkahét ténylegesen mekkora jövedelmet hozott számára és mennyire érte meg a kemény munka.

Az országos átlagbérnél is többet hozhat a munka, de komoly ára van

A Központi Statisztikai Hivatal 2026. májusi adatai szerint a teljes munkaidőben foglalkoztatottak országos bruttó átlagkeresete 764 100 forint volt. A szállítási ágazatban 734 900, a vendéglátásban pedig 491 800 forintot tett ki a bruttó átlagbér.

Ezek az alkalmazotti bérek azonban csak korlátozottan vethetők össze egy vállalkozóként dolgozó futár bevételével. Az alkalmazott esetében a munkáltató biztosítja a munkavégzés feltételeinek jelentős részét, míg a futárnak saját magának kell gondoskodnia többek között a járműről, annak fenntartásáról, valamint az adózási és adminisztrációs kötelezettségek teljesítéséről.

A futárok bevételét a ledolgozott órák mellett az időbeosztás, a teljesítmény, a választott platform, a jármű típusa és a munkavégzés helye is befolyásolja. Aki hétvégén, rossz időben vagy a legforgalmasabb ebéd- és vacsoraidőszakokban is dolgozik, rendszerint több megrendelést és időszakos bónuszt érhet el. Ezek az ösztönzők azonban nem állandóak, ezért a bevétel hónapról hónapra jelentősen ingadozhat. Egy 2025-ös cikkünkben részletesen foglalkoztunk a futárok bevételével és a futárkodás árnyoldalaival: