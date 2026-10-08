A magyar dolgozók fele rengeteg pénzt bukik emiatt havonta: itt a top 10 ország, ahová menekülhetnek, sokkal jobb a helyzetük

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A teljes nemi egyenlőséget még egyetlen ország sem érte el, Európa élmezőnye azonban jóval a világátlag előtt jár. A Világgazdasági Fórum friss rangsorában továbbra is az északi országok uralják a dobogót, de a kontinens tíz legjobban teljesítő állama közé egy balti ország is befért. A részletes eredményekből az is kiderül, hogy a kiemelkedő helyezés mellett is jelentős különbségek maradhatnak a nők és a férfiak gazdasági lehetőségei között.
Az iskolai végzettség ma már sok európai országban aligha magyarázza, miért jut kevesebb nő a legjobban fizető állásokba vagy a döntéshozói székekbe. Az oktatásban elért eredmények és a munkahelyi előrelépés lehetőségei között még az egyenlőség éllovasainál is komoly távolság húzódhat, miközben a politikai képviseletben különösen nagy eltérések látszanak az országok között.
Ezeket a különbségeket vizsgálja a Világgazdasági Fórum, vagyis a World Economic Forum (WEF) Global Gender Gap Report 2026 című jelentése. A 145 országot összehasonlító kutatás négy területet értékel: a gazdasági részvételt és lehetőségeket, az oktatást, az egészségi mutatókat, valamint a politikai szerepvállalást. A magasabb pontszám kisebb nemek közötti különbséget jelent: a 80 százalékos eredmény a vizsgált szakadék négyötödének bezárását jelzi. A rangsor tehát nem az országok általános életszínvonalát vagy kizárólag a bérek egyenlőségét méri.
Európa 75,7 százalékos eredménnyel vezeti a régiók összevetését, a világ tíz legjobban teljesítő országából pedig hét európai. A jelenlegi haladási ütem fennmaradásával ugyanakkor a kontinensnek még mintegy 70 évre lenne szüksége a teljes egyenlőség eléréséhez. Magyarország 70,7 százalékos eredménnyel a világrangsor 85. helyén szerepel. Hazánk szerepével ebből a szempontból egyébként a Pénzcentrum egy korábbi videójában is foglalkoztunk:
Az európai tízes élmezőny a következőképpen alakul:
1. Izland – 93 százalék
Izland Európában és a világon is első, ráadásul egyedüliként jutott 90 százalék fölé. A 2009-es kiadás óta őrzi vezető helyét, és a mostani jelentésben is javított az eredményén. Különösen a politikai részvételben emelkedik ki: ebben a részmutatóban 95,4 százaléknál jár, messze megelőzve a többi országot. A jelentésben szereplő adatok szerint a parlamenti képviselők mintegy 46 százaléka, a miniszterek fele nő.
A gazdasági lehetőségek terén már kevésbé teljes az egyenlőség: itt 81,6 százalékos az izlandi eredmény. A nők munkaerőpiaci részvétele viszonylag közel áll a férfiakéhoz, a becsült keresett jövedelmük azonban csupán a férfiak értékének kétharmadát éri el. Még a világelsőnél is bőven maradt tehát feladat a gazdasági különbségek csökkentésében.
2. Finnország – 87,2 százalék
Finnország mindkét rangsorban a második helyet foglalja el, és a felmérés 2006-os indulása óta mindig a világ öt legjobbja között szerepelt. Az oktatási mutatókban elérte a WEF által meghatározott teljes egyenlőséget, a politikai részvételben pedig csak Izland előzi meg. A parlamenti képviselők 45,5 százaléka nő, a miniszterek között pedig női többséget mutatnak a jelentés adatai.
Az összesített pontszám ennek ellenére kissé romlott az előző kiadáshoz képest, elsősorban a gazdasági mutatók gyengülése miatt. A nők munkaerőpiaci részvétele továbbra sem érte el a járvány előtti, férfiakéhoz viszonyított szintet. A finn példa így arra is rámutat, hogy az élmezőnyben sem automatikus vagy megszakítás nélküli a javulás.
3. Norvégia – 85,7 százalék
Norvégia az európai és a globális dobogó harmadik fokán áll, és a rangsor történetében még soha nem került a harmadik helynél hátrébb. Az oktatásban szinte teljes az egyenlőség, a politikai részvétel 70,4 százalékos eredménye pedig ugyancsak a világ harmadik legjobbja. A jelentésben szereplő parlamenti adatok szerint a képviselők 42,6 százaléka nő.
A gazdasági részmutató ugyanakkor elmarad az ország korábbi teljesítményétől: a 2015-ös 86,8 százalékos csúcsról 76,9 százalékra csökkent. A visszaesésben a jövedelmi különbségek és a vezető pozíciókban tapasztalható egyenlőtlenségek is szerepet játszanak. Norvégia erős összeredménye mellett tehát a gazdasági előrelépés lehetőségei továbbra is egyenlőtlenül oszlanak meg.
4. Egyesült Királyság – 84,2 százalék
Az Egyesült Királyság Európában negyedik, a világrangsorban ötödik. Pontszáma javult az előző kiadáshoz képest, a globális listán mégis egy helyet hátrébb került, mert Namíbia megelőzte. A brit eredményt az oktatásban elért teljes egyenlőség és a politikai szerepvállalás erős mutatói is támogatják: a jelentés adatai szerint a miniszteri posztok fele nők kezében van.
A gazdasági részmutató szintén javult, többek között a munkaerőpiaci részvételben és a becsült jövedelmekben csökkenő különbségeknek köszönhetően. A vezető tisztségeket összesítő kategóriában a nők aránya meghaladja a 40 százalékot. A jövedelmi felzárkózás ugyanakkor korántsem zárult le: a nőkre becsült keresett jövedelem a férfiak értékének 68,5 százaléka.
5. Svédország – 82,3 százalék
Svédország Európa ötödik, a világ hetedik legjobban teljesítő országa, és a jelentés mind a húsz kiadásában bekerült a globális első tízbe. Legnagyobb erőssége a gazdasági részvétel és lehetőségek területe, ahol 82,4 százalékos eredményével Európában első. A vezető tisztségeket összesítő kategóriában a nők aránya megközelíti a 44,5 százalékot.
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A tartósan jó helyezés mögött ugyanakkor viszonylag lassú összesített előrelépés húzódik: a svéd pontszám 2006 óta mindössze egy százalékponttal nőtt. Az ország már a mérés kezdetén is magasan állt, de ezt az előnyt azóta csak szerényen tudta növelni. A politikai részmutatóban pedig jelentősen elmarad Izlandtól, Finnországtól és Norvégiától.
6. Németország – 81,7 százalék
Németország Európában hatodik, globálisan kilencedik, az előző jelentéshez képest pedig javított pontszámán. Jó összeredményében különösen nagy szerepe van a politikai részvételnek, amelyben a világ ötödik helyén áll. Ebben a mutatóban a jelenlegi képviselet mellett az elmúlt ötven év női országvezetőinek hivatali idejét is figyelembe veszik.
A gazdasági lehetőségeknél viszont egészen más kép rajzolódik ki: Németország ebben a részrangsorban csupán a 80. helyet foglalja el. A vezető tisztségeket összesítő kategóriában a nők aránya alig haladja meg a 30 százalékot, és jelentős a becsült jövedelmek különbsége is. A német példa különösen jól mutatja, mekkora eltéréseket fedhet el egy kedvező összesített helyezés.
7. Írország – 81,4 százalék
Írország az európai hetedik hely mellett a globális első tízbe is befért. Az oktatás a legstabilabb erőssége: a jelentés szerint a vizsgált oktatási mutatókban a rangsor teljes története során fenntartotta a nemi egyenlőséget. Hosszabb távon a gazdasági lehetőségek is számottevően javultak, ennek részmutatója a 2006-os 64 százalékról 76,1 százalékra emelkedett.
A politikai szerepvállalás már egyenetlenebb képet mutat. Az ország eredményét erősíti, hogy hosszú időn át női államfők vezették, a parlamentben azonban a jelentés adatai szerint csak minden negyedik képviselő nő. Az államfői tisztségben elért erős női jelenlét így jóval kiegyensúlyozatlanabb törvényhozási képviselettel párosul.
8. Dánia – 81 százalék
Dánia Európában nyolcadik, globálisan pedig a 11. helyen áll, három pozíciót javítva az előző kiadáshoz képest. Az előrelépés elsősorban a politikai részvétel javulásához köthető. A parlamentben különösen közel került egymáshoz a két nem képviselete: a nők a mandátumok valamivel több mint 48 százalékát birtokolják.
A munka világában kevésbé kiegyenlített a helyzet. A vezető tisztségeket összesítő kategóriában a nők aránya nagyjából 32 százalék, a gazdasági részmutató pedig kissé romlott az előző jelentés óta. Dánia tehát úgy lépett előre az összesített listán, hogy közben a gazdasági lehetőségek területén nem történt hasonló javulás.
9. Spanyolország – 79,6 százalék
Spanyolország Európa kilencedik legjobban teljesítő állama, a világrangsorban pedig a 12. helyet foglalja el. Az oktatásban gyakorlatilag eltűnt a mért nemi különbség, a politikai képviseletben pedig erős női jelenlét látható. A jelentésben szereplő adatok szerint a parlamenti képviselők 44 százaléka nő, a miniszteri tisztségek pedig fele-fele arányban oszlanak meg a két nem között.
A gazdasági részmutató 73,1 százalékos, ami jóval szerényebb az oktatási eredménynél. A nők munkaerőpiaci részvételi aránya 9,2 százalékponttal marad el a férfiakétól, és a vezető tisztségeket összesítő kategóriában is kisebbségben vannak. A kedvező politikai képviselet tehát még nem jár együtt ugyanolyan mértékű gazdasági egyenlőséggel.
10. Litvánia – 79,1 százalék
Litvánia zárja az európai tízes listát, világszinten pedig a 14. helyen áll. Öt pozíciót lépett előre az előző kiadáshoz képest, amiben a politikai és az oktatási mutatók javulása is szerepet játszott. Az egészségügyi részindexben a legjobbak között szerepel, az oktatásban pedig 99,2 százalékos eredménnyel közel jár a teljes egyenlőséghez.
A gazdasági részmutató ugyanakkor csökkent, a politikai képviseletben pedig a javulás ellenére is jelentős a férfiak fölénye: a parlamenti képviselők körülbelül 28,4 százaléka nő. A balti ország így az európai élmezőny tagjaként is jól mutatja, hogy az oktatásban elért közel teljes egyenlőség mellett a döntéshozói pozíciókhoz vezető út még korántsem egyformán nyitott.
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