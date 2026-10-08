2026. október 8. csütörtök Koppány
20 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy fiatal nő, aki egy munkaértekezleten ötleteket cserél egy kollégájával. Két üzletasszony beszélget egy értekezleten.
HRCENTRUM

A magyar dolgozók fele rengeteg pénzt bukik emiatt havonta: itt a top 10 ország, ahová menekülhetnek, sokkal jobb a helyzetük

Pénzcentrum
2026. október 8. 16:05

A teljes nemi egyenlőséget még egyetlen ország sem érte el, Európa élmezőnye azonban jóval a világátlag előtt jár. A Világgazdasági Fórum friss rangsorában továbbra is az északi országok uralják a dobogót, de a kontinens tíz legjobban teljesítő állama közé egy balti ország is befért. A részletes eredményekből az is kiderül, hogy a kiemelkedő helyezés mellett is jelentős különbségek maradhatnak a nők és a férfiak gazdasági lehetőségei között.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az iskolai végzettség ma már sok európai országban aligha magyarázza, miért jut kevesebb nő a legjobban fizető állásokba vagy a döntéshozói székekbe. Az oktatásban elért eredmények és a munkahelyi előrelépés lehetőségei között még az egyenlőség éllovasainál is komoly távolság húzódhat, miközben a politikai képviseletben különösen nagy eltérések látszanak az országok között.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ezeket a különbségeket vizsgálja a Világgazdasági Fórum, vagyis a World Economic Forum (WEF) Global Gender Gap Report 2026 című jelentése. A 145 országot összehasonlító kutatás négy területet értékel: a gazdasági részvételt és lehetőségeket, az oktatást, az egészségi mutatókat, valamint a politikai szerepvállalást. A magasabb pontszám kisebb nemek közötti különbséget jelent: a 80 százalékos eredmény a vizsgált szakadék négyötödének bezárását jelzi. A rangsor tehát nem az országok általános életszínvonalát vagy kizárólag a bérek egyenlőségét méri. 

Európa 75,7 százalékos eredménnyel vezeti a régiók összevetését, a világ tíz legjobban teljesítő országából pedig hét európai. A jelenlegi haladási ütem fennmaradásával ugyanakkor a kontinensnek még mintegy 70 évre lenne szüksége a teljes egyenlőség eléréséhez. Magyarország 70,7 százalékos eredménnyel a világrangsor 85. helyén szerepel. Hazánk szerepével ebből a szempontból egyébként a Pénzcentrum egy korábbi videójában is foglalkoztunk:

Az európai tízes élmezőny a következőképpen alakul:

1. Izland – 93 százalék

Izland Európában és a világon is első, ráadásul egyedüliként jutott 90 százalék fölé. A 2009-es kiadás óta őrzi vezető helyét, és a mostani jelentésben is javított az eredményén. Különösen a politikai részvételben emelkedik ki: ebben a részmutatóban 95,4 százaléknál jár, messze megelőzve a többi országot. A jelentésben szereplő adatok szerint a parlamenti képviselők mintegy 46 százaléka, a miniszterek fele nő.

A gazdasági lehetőségek terén már kevésbé teljes az egyenlőség: itt 81,6 százalékos az izlandi eredmény. A nők munkaerőpiaci részvétele viszonylag közel áll a férfiakéhoz, a becsült keresett jövedelmük azonban csupán a férfiak értékének kétharmadát éri el. Még a világelsőnél is bőven maradt tehát feladat a gazdasági különbségek csökkentésében.

2. Finnország – 87,2 százalék

Finnország mindkét rangsorban a második helyet foglalja el, és a felmérés 2006-os indulása óta mindig a világ öt legjobbja között szerepelt. Az oktatási mutatókban elérte a WEF által meghatározott teljes egyenlőséget, a politikai részvételben pedig csak Izland előzi meg. A parlamenti képviselők 45,5 százaléka nő, a miniszterek között pedig női többséget mutatnak a jelentés adatai.

Az összesített pontszám ennek ellenére kissé romlott az előző kiadáshoz képest, elsősorban a gazdasági mutatók gyengülése miatt. A nők munkaerőpiaci részvétele továbbra sem érte el a járvány előtti, férfiakéhoz viszonyított szintet. A finn példa így arra is rámutat, hogy az élmezőnyben sem automatikus vagy megszakítás nélküli a javulás.

3. Norvégia – 85,7 százalék

Norvégia az európai és a globális dobogó harmadik fokán áll, és a rangsor történetében még soha nem került a harmadik helynél hátrébb. Az oktatásban szinte teljes az egyenlőség, a politikai részvétel 70,4 százalékos eredménye pedig ugyancsak a világ harmadik legjobbja. A jelentésben szereplő parlamenti adatok szerint a képviselők 42,6 százaléka nő.

A gazdasági részmutató ugyanakkor elmarad az ország korábbi teljesítményétől: a 2015-ös 86,8 százalékos csúcsról 76,9 százalékra csökkent. A visszaesésben a jövedelmi különbségek és a vezető pozíciókban tapasztalható egyenlőtlenségek is szerepet játszanak. Norvégia erős összeredménye mellett tehát a gazdasági előrelépés lehetőségei továbbra is egyenlőtlenül oszlanak meg.

4. Egyesült Királyság – 84,2 százalék

Az Egyesült Királyság Európában negyedik, a világrangsorban ötödik. Pontszáma javult az előző kiadáshoz képest, a globális listán mégis egy helyet hátrébb került, mert Namíbia megelőzte. A brit eredményt az oktatásban elért teljes egyenlőség és a politikai szerepvállalás erős mutatói is támogatják: a jelentés adatai szerint a miniszteri posztok fele nők kezében van.

A gazdasági részmutató szintén javult, többek között a munkaerőpiaci részvételben és a becsült jövedelmekben csökkenő különbségeknek köszönhetően. A vezető tisztségeket összesítő kategóriában a nők aránya meghaladja a 40 százalékot. A jövedelmi felzárkózás ugyanakkor korántsem zárult le: a nőkre becsült keresett jövedelem a férfiak értékének 68,5 százaléka.

Mától 2026-ig ingyen dolgozik minden magyar nő: egyre komolyabb a bérszakadék itthon
EZ IS ÉRDEKELHET
Mától 2026-ig ingyen dolgozik minden magyar nő: egyre komolyabb a bérszakadék itthon
Október 27. az Egyenlő Díjazás Napja: ettől a szimbolikus dátumtól kezdve a nők statisztikailag „ingyen” dolgoznak az év végéig a férfiakhoz képest.

5. Svédország – 82,3 százalék

Svédország Európa ötödik, a világ hetedik legjobban teljesítő országa, és a jelentés mind a húsz kiadásában bekerült a globális első tízbe. Legnagyobb erőssége a gazdasági részvétel és lehetőségek területe, ahol 82,4 százalékos eredményével Európában első. A vezető tisztségeket összesítő kategóriában a nők aránya megközelíti a 44,5 százalékot.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A tartósan jó helyezés mögött ugyanakkor viszonylag lassú összesített előrelépés húzódik: a svéd pontszám 2006 óta mindössze egy százalékponttal nőtt. Az ország már a mérés kezdetén is magasan állt, de ezt az előnyt azóta csak szerényen tudta növelni. A politikai részmutatóban pedig jelentősen elmarad Izlandtól, Finnországtól és Norvégiától.

6. Németország – 81,7 százalék

Németország Európában hatodik, globálisan kilencedik, az előző jelentéshez képest pedig javított pontszámán. Jó összeredményében különösen nagy szerepe van a politikai részvételnek, amelyben a világ ötödik helyén áll. Ebben a mutatóban a jelenlegi képviselet mellett az elmúlt ötven év női országvezetőinek hivatali idejét is figyelembe veszik.

A gazdasági lehetőségeknél viszont egészen más kép rajzolódik ki: Németország ebben a részrangsorban csupán a 80. helyet foglalja el. A vezető tisztségeket összesítő kategóriában a nők aránya alig haladja meg a 30 százalékot, és jelentős a becsült jövedelmek különbsége is. A német példa különösen jól mutatja, mekkora eltéréseket fedhet el egy kedvező összesített helyezés.

7. Írország – 81,4 százalék

Írország az európai hetedik hely mellett a globális első tízbe is befért. Az oktatás a legstabilabb erőssége: a jelentés szerint a vizsgált oktatási mutatókban a rangsor teljes története során fenntartotta a nemi egyenlőséget. Hosszabb távon a gazdasági lehetőségek is számottevően javultak, ennek részmutatója a 2006-os 64 százalékról 76,1 százalékra emelkedett.

A politikai szerepvállalás már egyenetlenebb képet mutat. Az ország eredményét erősíti, hogy hosszú időn át női államfők vezették, a parlamentben azonban a jelentés adatai szerint csak minden negyedik képviselő nő. Az államfői tisztségben elért erős női jelenlét így jóval kiegyensúlyozatlanabb törvényhozási képviselettel párosul.

8. Dánia – 81 százalék

Dánia Európában nyolcadik, globálisan pedig a 11. helyen áll, három pozíciót javítva az előző kiadáshoz képest. Az előrelépés elsősorban a politikai részvétel javulásához köthető. A parlamentben különösen közel került egymáshoz a két nem képviselete: a nők a mandátumok valamivel több mint 48 százalékát birtokolják.

A munka világában kevésbé kiegyenlített a helyzet. A vezető tisztségeket összesítő kategóriában a nők aránya nagyjából 32 százalék, a gazdasági részmutató pedig kissé romlott az előző jelentés óta. Dánia tehát úgy lépett előre az összesített listán, hogy közben a gazdasági lehetőségek területén nem történt hasonló javulás.

9. Spanyolország – 79,6 százalék

Spanyolország Európa kilencedik legjobban teljesítő állama, a világrangsorban pedig a 12. helyet foglalja el. Az oktatásban gyakorlatilag eltűnt a mért nemi különbség, a politikai képviseletben pedig erős női jelenlét látható. A jelentésben szereplő adatok szerint a parlamenti képviselők 44 százaléka nő, a miniszteri tisztségek pedig fele-fele arányban oszlanak meg a két nem között.

A gazdasági részmutató 73,1 százalékos, ami jóval szerényebb az oktatási eredménynél. A nők munkaerőpiaci részvételi aránya 9,2 százalékponttal marad el a férfiakétól, és a vezető tisztségeket összesítő kategóriában is kisebbségben vannak. A kedvező politikai képviselet tehát még nem jár együtt ugyanolyan mértékű gazdasági egyenlőséggel.

10. Litvánia – 79,1 százalék

Litvánia zárja az európai tízes listát, világszinten pedig a 14. helyen áll. Öt pozíciót lépett előre az előző kiadáshoz képest, amiben a politikai és az oktatási mutatók javulása is szerepet játszott. Az egészségügyi részindexben a legjobbak között szerepel, az oktatásban pedig 99,2 százalékos eredménnyel közel jár a teljes egyenlőséghez.

A gazdasági részmutató ugyanakkor csökkent, a politikai képviseletben pedig a javulás ellenére is jelentős a férfiak fölénye: a parlamenti képviselők körülbelül 28,4 százaléka nő. A balti ország így az európai élmezőny tagjaként is jól mutatja, hogy az oktatásban elért közel teljes egyenlőség mellett a döntéshozói pozíciókhoz vezető út még korántsem egyformán nyitott.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #oktatás #európa #gazdaság #munkaerőpiac #nők #férfiak #fizetések #rangsor #politika #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:04
17:45
17:34
17:15
17:01
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 8. 17:34 Megütötték az OTP-t és a magyar tőzsdét, miközben elszállt az olajár – Mi történik a piacokon?
október 8. 13:35 Megütötték a forintot: veszélyes szintekhez közelít az árfolyam, kilőtt a dollár
október 8. 10:34 Pánikhangulat a piacokon: kritikus szint alá szakadt az OTP, ütik az európai tőzsdéket
október 7. 17:34 Megütötték a tőzsdéket: 40 ezer forint alá zuhant az OTP, kongatják a vészharangot az energiapiacon
HR BLOGGER
coachco  |  2026.10.07 22:03
Vízbiztonságra vágyakozás
Csapvizet isztok? Miért? Miért nem? [...] Bővebben!
laskainelli  |  2026.09.17 11:30
Amikor a gyerekkori minta béklyóvá válik
Nagy kérdés, hogy a legfontosabb döntéseidben valóban a felnőtt, tudatos éned választ, vagy csupán e...
hrdoktor  |  2026.09.11 09:22
Őszi fáradtság – az étrenddel lehet a baj?
Úgy érzi, mára semmi nem maradt a nyaralás hozta feltöltődésből, kiégett, fáradt? Nincs egyedül, biz...
legacykft  |  2026.09.08 18:54
Új szakmai identitás formálódik bennem
Két évvel ezelőtt kezdtem el a szociodráma csoportvezető-asszisztensi képzést. Szerettem volna valam...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 8.
Új vásárlási őrület tarolhatja le Magyarországot: kemény riválist kaphatnak az olcsó kínai webshopok
2026. október 7.
Kiderült a magyar kórházak sötét titka: hiába tűnt el a hálapénz, így dől el valójában a betegek sorsa
2026. október 8.
Sokan már rég felmondanának, mégis maradnak: 5 jel, hogy baj van a munkahelyeden
2026. október 8.
Megtört az eladók uralma a magyar lakáspiacon? Már szinte elvárás a durva árengedmény: jól járhat, aki venni akar
2026. október 8.
KATA adózás 2027: itt a friss kata kalkulátor – Így változnak a kata szabályok, a tételes adó és a céges számlázás
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 8. csütörtök
Koppány
41. hét
Október 8.
A tojás világnapja
Október 8.
A látás világnapja
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
900 ezres fizetést ad átlagosan hazánk egyik legnagyobb vállalata: rengeteg embert keresnek, sok álláshoz tapasztalat sem kell
2
2 hónapja
Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: tágul az olló gazdag és szegény között
3
1 napja
Fordulat a december 24-i munkaszüneti nap ügyében: elkaszálták a kezdeményezést, erre készülhetünk 2026-ban
4
2 hónapja
Ennyit keres egy motoros ételfutár egyetlen hét alatt 2026-ban Budapesten: főállásban is durván megéri
5
1 hete
Kiderült, hol folytatja pályafutását a Mentőszolgálattól menesztett Győrfi Pál
PÉNZÜGYI KISOKOS
Beruházás
A tárgyi eszköz beszerzését, létesítését, saját vállalkozásban történő előállítását jelenti továbbá a meglévő tárgyi eszköz bővítését, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 8. 18:04
Kvíz: Fókuszban a Magyar Posta! Erre a 10 kérdésre kevesen tudják a választ postáról és postásokról
Pénzcentrum  |  2026. október 8. 17:01
Felmondás előtt állhat rengeteg magyar dolgozó: tömeges menekülés jöhet, pedig hatalmas a kockázat
Agrárszektor  |  2026. október 8. 17:29
Kiadták a riasztást: elképesztő pusztulás söpör végig a Földön, nálunk is nagy a baj