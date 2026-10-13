Parlament előtt a december 24-i munkaszüneti nap ügye: mikor születhet meg a végleges döntés?

Kiemelt döntések várhatók az Országgyűlés keddi ülésén, ahol a képviselők szavaznak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három új elnökhelyetteséről, a gázolaj után visszaigényelhető jövedéki adó növeléséről, valamint újra döntenek a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött egészségügyi törvényről is. A Tisza Párt kezdeményezésére tárgyalják december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását is.

A parlament titkos szavazással, kétharmados többséggel választhatja meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) három vezetőjét. Az Igazságügyi Bizottság a közpénzügyi elnökhelyettesi posztra Ötvös Károlyt, a vádemelésért felelős tisztségre Gellért Károly Árpádot, a fellebbviteli elnökhelyettesi feladatokra pedig Terhes Tibor Dávidot jelölte. Ugyancsak fontos személyi kérdés a Médiatanács új tagjának megválasztása. A testületbe az ellenzék Radetzky Andrást, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgató-helyettesét javasolta, miután a korábban támogatott jelölt visszalépett.

A törvényhozás napirendjén szerepel a Baka András államfő által megfontolásra visszaküldött jogszabály is, amely ismét kötelezővé tenné az egészségügyi kamarai tagságot. Gazdasági téren kivételes eljárásban döntenek a kereskedelmi gázolaj jövedéki adójának módosításáról, amellyel az év végéig 25 forinttal nőhet a fuvarozók által visszaigényelhető összeg. Emellett általános vitát tartanak a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény módosításáról. A tervek szerint a jegybank felügyelőbizottsága a jövőben ellenőrizhetné az MNB alapítványait és cégeit, miközben a testület tagjainak tiszteletdíja jelentősen csökkenne.

Az átláthatóság és a közpénzek védelme érdekében több fajsúlyos javaslat is az asztalra kerül. Sürgős eljárásban tárgyalják a magántőke- és kockázati tőkealapok tényleges tulajdonosi adatainak megismerhetőségét, valamint a politikusok és állami vezetők vagyonosodásának szigorúbb, az adózott jövedelemmel összhangban lévő ellenőrzését. Egy kivételes eljárás keretében döntenek az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának módosításáról is, amelynek értelmében a korábbi tervekkel ellentétben az állambiztonsági iratok október 20. helyett csak november 4-én válnának hozzáférhetővé.

A parlamenti munka során a képviselők döntenek a költségvetés módosításáról, a kormány gyermekvédelmi javaslatcsomagjáról, valamint szavaznak Gurzó Mária (Tisza) és Toroczkai László (Mi Hazánk) mentelmi jogának felfüggesztéséről is.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az ülést egy szélesebb rétegeket érintő javaslat zárja, ugyanis a Tisza Párt kezdeményezésére tárgyalják december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását. Amennyiben az Országgyűlés rábólint a módosításra, szenteste napja már idén pihenőnap lehet, ugyanakkor szavazni ma még nem fognak róla, csak tárgyalni.