Egyetlen plazmaadásért akár több tízezer forint értékű juttatást is kaphatnak a magyarok, a rendszeres donorok pedig éves szinten akár több százezer forinthoz juthatnak.
Parlament előtt a december 24-i munkaszüneti nap ügye: mikor születhet meg a végleges döntés?
Kiemelt döntések várhatók az Országgyűlés keddi ülésén, ahol a képviselők szavaznak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három új elnökhelyetteséről, a gázolaj után visszaigényelhető jövedéki adó növeléséről, valamint újra döntenek a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött egészségügyi törvényről is. A Tisza Párt kezdeményezésére tárgyalják december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását is.
A parlament titkos szavazással, kétharmados többséggel választhatja meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) három vezetőjét. Az Igazságügyi Bizottság a közpénzügyi elnökhelyettesi posztra Ötvös Károlyt, a vádemelésért felelős tisztségre Gellért Károly Árpádot, a fellebbviteli elnökhelyettesi feladatokra pedig Terhes Tibor Dávidot jelölte. Ugyancsak fontos személyi kérdés a Médiatanács új tagjának megválasztása. A testületbe az ellenzék Radetzky Andrást, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgató-helyettesét javasolta, miután a korábban támogatott jelölt visszalépett.
A törvényhozás napirendjén szerepel a Baka András államfő által megfontolásra visszaküldött jogszabály is, amely ismét kötelezővé tenné az egészségügyi kamarai tagságot. Gazdasági téren kivételes eljárásban döntenek a kereskedelmi gázolaj jövedéki adójának módosításáról, amellyel az év végéig 25 forinttal nőhet a fuvarozók által visszaigényelhető összeg. Emellett általános vitát tartanak a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény módosításáról. A tervek szerint a jegybank felügyelőbizottsága a jövőben ellenőrizhetné az MNB alapítványait és cégeit, miközben a testület tagjainak tiszteletdíja jelentősen csökkenne.
Az átláthatóság és a közpénzek védelme érdekében több fajsúlyos javaslat is az asztalra kerül. Sürgős eljárásban tárgyalják a magántőke- és kockázati tőkealapok tényleges tulajdonosi adatainak megismerhetőségét, valamint a politikusok és állami vezetők vagyonosodásának szigorúbb, az adózott jövedelemmel összhangban lévő ellenőrzését. Egy kivételes eljárás keretében döntenek az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának módosításáról is, amelynek értelmében a korábbi tervekkel ellentétben az állambiztonsági iratok október 20. helyett csak november 4-én válnának hozzáférhetővé.
A parlamenti munka során a képviselők döntenek a költségvetés módosításáról, a kormány gyermekvédelmi javaslatcsomagjáról, valamint szavaznak Gurzó Mária (Tisza) és Toroczkai László (Mi Hazánk) mentelmi jogának felfüggesztéséről is.
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Az ülést egy szélesebb rétegeket érintő javaslat zárja, ugyanis a Tisza Párt kezdeményezésére tárgyalják december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását. Amennyiben az Országgyűlés rábólint a módosításra, szenteste napja már idén pihenőnap lehet, ugyanakkor szavazni ma még nem fognak róla, csak tárgyalni.
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