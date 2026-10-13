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Parlament előtt a december 24-i munkaszüneti nap ügye: mikor születhet meg a végleges döntés?

Pénzcentrum/MTI
2026. október 13. 08:44

Kiemelt döntések várhatók az Országgyűlés keddi ülésén, ahol a képviselők szavaznak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három új elnökhelyetteséről, a gázolaj után visszaigényelhető jövedéki adó növeléséről, valamint újra döntenek a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött egészségügyi törvényről is. A Tisza Párt kezdeményezésére tárgyalják december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását is.

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A parlament titkos szavazással, kétharmados többséggel választhatja meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) három vezetőjét. Az Igazságügyi Bizottság a közpénzügyi elnökhelyettesi posztra Ötvös Károlyt, a vádemelésért felelős tisztségre Gellért Károly Árpádot, a fellebbviteli elnökhelyettesi feladatokra pedig Terhes Tibor Dávidot jelölte. Ugyancsak fontos személyi kérdés a Médiatanács új tagjának megválasztása. A testületbe az ellenzék Radetzky Andrást, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgató-helyettesét javasolta, miután a korábban támogatott jelölt visszalépett.

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A törvényhozás napirendjén szerepel a Baka András államfő által megfontolásra visszaküldött jogszabály is, amely ismét kötelezővé tenné az egészségügyi kamarai tagságot. Gazdasági téren kivételes eljárásban döntenek a kereskedelmi gázolaj jövedéki adójának módosításáról, amellyel az év végéig 25 forinttal nőhet a fuvarozók által visszaigényelhető összeg. Emellett általános vitát tartanak a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény módosításáról. A tervek szerint a jegybank felügyelőbizottsága a jövőben ellenőrizhetné az MNB alapítványait és cégeit, miközben a testület tagjainak tiszteletdíja jelentősen csökkenne.

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Az ülést egy szélesebb rétegeket érintő javaslat zárja, ugyanis a Tisza Párt kezdeményezésére tárgyalják december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását. Amennyiben az Országgyűlés rábólint a módosításra, szenteste napja már idén pihenőnap lehet, ugyanakkor szavazni ma még nem fognak róla, csak tárgyalni.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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