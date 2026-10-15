Hozzányúlnának a magyarok megtakarításaihoz: Brüsszel már eljárást is indított, mit lép a Tisza-kormány?

Kellemetlen helyzetbe hozhatja a magyar lakossági állampapírokat az Európai Bizottság által indított kötelezettségszegési eljárás, amely a hazai papírok adóelőnyét kifogásolja. A kormánynak 60 napja van válaszolni Brüsszel aggályaira, lapunk kérdésére a Pénzügyminisztérium elárulta: már vizsgálja a lehetséges megoldásokat. Magyar Péter és Vitézy Dávid azonban egyelőre a kedvezmény fenntartása mellett érvelt a kormányzati tájékoztatón. Nem ez az első ilyen jogvita: Portugáliát 2011-ben már elmarasztalta az Európai Unió Bírósága, amiért egy adórendezési programban kedvezőbb elbánást biztosított a saját állampapírjainak. Bagdi Lajos, a Niveus partnere lapunknak arról beszélt: a magyar adómentesség megszüntetése érdemben átrendezhetné a megtakarítási piacot, de egyelőre korai biztosra venni, hogy a lakosság adóterhei emelkednek. A kormány előtt ugyanis többféle megoldás állhat, és az eljárás megindítása önmagában még nem változtatja meg a befektetők adózási feltételeit. Ha az ügy az uniós bíróság elé is kerül, évek múlva születhet ítélet.

Október elsején jelentette be az Európai Bizottság, hogy kötelezettségszegési eljárás indul Magyarországgal szemben a magyar lakossági állampapírok más országok kötvényeivel szembeni adóelőnye miatt. Az Európai Bizottság kifogása szerint a magyar szabályozás indokolatlan előnyt biztosít a magyar állam által kibocsátott, kifejezetten a lakossági befektetőknek szánt állampapíroknak.

Ezek kamatjövedelme ugyanis mentesül a személyi jövedelemadó és a szociális hozzájárulási adó alól, miközben más uniós tagállamok vagy az EGT-országok által kibocsátott, illetve garantált kötvények hozama után meg kell fizetni a hazai közterheket. Ez azt jelenti, hogy azonos bruttó hozam esetén a magyar lakossági állampapírok adózás után kedvezőbb befektetést jelenthetnek, mint más európai országok kötvényei. A Bizottság álláspontja szerint az eltérő adózási szabályok a magyar megtakarítókat a más uniós vagy EGT-tagállamok által kibocsátott államkötvények vásárlásától is eltántoríthatják.

A következő lépésben a magyar kormánynak 60 napon belül válaszolnia kell az aggályokra. Amennyiben a magyar kormány válasza nem oszlatja el a Bizottság aggályait, az eljárás következő szakasza az indokolással ellátott vélemény kiadása lehet. Ebben Brüsszel részletesen ismerteti a kifogásolt jogsértést, és megjelöli, milyen változtatásokat vár el Magyarországtól. Ha a felek ezt követően sem jutnak dűlőre, az ügy az Európai Unió Bírósága elé kerülhet.

Az eljárás hónapokig, de akár évekig is elhúzódhat, így annak megindítása egyelőre nem jár automatikus változással a befektetők adóterheiben. Ez csak akkor módosulhatna rövid időn belül, ha a kormány már az eljárás korai szakaszában lépne.

Portugáliát már elmarasztalták

Az eset nem példa nélküli az Európai Unióban: Portugáliával szemben korábban hasonló ügyben indult kötelezettségszegési eljárás. A portugál kormány 2005-ben olyan adórendezési programot vezetett be, amely lehetővé tette a külföldön tartott, korábban be nem vallott vagyonelemek adóügyi rendezését. Az általános adómérték 5 százalék volt, ám ez 2,5 százalékra csökkent, ha az érintett vagyon portugál állampapírokból állt, vagy az összeget ilyen értékpapírokba fektették.

Az Európai Bizottság kifogásolta a különbségtételt, mivel az kedvezőbb helyzetbe hozta a portugál állampapírokat a más tagállamok által kibocsátott értékpapírokhoz képest. Az ügy végül az Európai Unió Bírósága elé került, amely 2011. április 7-én, a C-20/09. számú ügyben hozott ítéletet. A testület megállapította, hogy a portugál szabályozás sértette a tőke szabad mozgásának elvét, mivel az eltérő adóterhek visszatarthatták a befektetőket más tagállamok állampapírjainak vásárlásától.

A bírósági döntés ugyanakkor nem jelentette a portugál állampapírok általános adózási szabályainak automatikus megváltoztatását. Az ítélet egy konkrét, rendkívüli adórendezési programra vonatkozott, amely időközben már lezárult. A Bíróság megállapította az uniós jog megsértését, és kötelezte Portugáliát a perköltségek viselésére. A döntés jelentősége elsősorban abban állt, hogy megerősítette: a tagállamok adószabályai nem hozhatják indokolatlanul kedvezőbb helyzetbe a saját állampapírjaikat más uniós országok értékpapírjaival szemben.

A portugál ügy a magyar eljárás szempontjából azért lehet releváns, mert mindkét esetben felmerül a kérdés, hogy az állampapírok eltérő adóztatása korlátozhatja-e a tőke szabad mozgását. Magyarországon a Bizottság azt kifogásolja, hogy a magyar állam által kibocsátott, lakossági befektetőknek szánt állampapírok kamatjövedelme mentesül a személyi jövedelemadó és a szociális hozzájárulási adó alól, miközben más uniós vagy EGT-országok állampapírjainak hozama után adót kell fizetni.

A két ügy között azonban lényeges különbség, hogy Portugáliában egy rendkívüli adórendezési program kedvezményes adókulcsa volt a vita tárgya, míg a magyar eljárás a lakossági állampapírok kamatjövedelmének adómentességére vonatkozik. A portugál ítélet ezért fontos jogi előzmény, de önmagában nem dönti el a magyar ügy kimenetelét: arról, hogy a magyar szabályozás összeegyeztethető-e az uniós joggal, a konkrét rendelkezések vizsgálata alapján születhet döntés.

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Beleáll a kormány: máshol is hasonlóan ösztönzik a hazai állampapírt

A Pénzcentrum megkeresésére a Pénzügyminisztérium annyit közölt: a tárca az eljárás ismeretében is minden lehetséges megoldást jelenleg is vizsgál.

Ennek keretében az adózási mellett a tőkepiaci, finanszírozási kérdéseket is áttekinti. A Pénzügyminisztérium az általános transzparens kommunikációnknak megfelelően tájékoztatni fogja a nyilvánosságot a végleges kormányzati döntés után

- tették hozzá.

A múlt heti kormányzati tájékoztatón is feljött a téma, Magyar Péter kormányfő arról beszélt, más országokban is él a gyakorlat, adómentes a lakossági állampapírok hozama, ezen nem is terveznek változtatni.

Önmagában is sokkal menőbb a magyar állampapír, mint az Opus vagy a 4iG, vagy az amerikai tech-részvények, de ha egy kis ösztönző is van mellette, az szerintem nem árt

- fogalmazott.

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Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pedig kifejtette: át fogják tekinteni a Bizottság felvetéseit, de nem kívánják eltörölni az adómentességet, de ő is megismételte, más országokban is bevett gyakorlat, hogy adóelőnnyel ösztönzik a lakosságot arra, hogy a hazájuk állampapírjait preferálják.

Ha valaki a lakossági jövedelmét be kívánja fektetni olyan célra, amivel segít a magyar állam működésében vagy a közös infrastruktúracéljaink elérésében, nem pedig amerikai tech-részvényt vesz, azt ösztönözni, segíteni, megköszönni helyes a magyar államtól

- mondta a miniszter.

Mi lesz, ha tényleg eltűnik az adóelőny?

Ugyan Vitézy és Magyar szavai alapján a kormány álláspontja egyértelműnek tűnik, de mint a Pénzügyminisztérium válaszából kiderült, a háttérben jelenleg is dolgoznak a lehetséges módosításokon, hogy valamilyen egyezség szülessen a Bizottsággal. Kiváncsiak voltunk, milyen hatással lehet a lakossági befektetési piacra, ha érdemben szűkülne az állampapírok adómentessége.

Bagdi Lajos, a Niveus tanácsadó cég partnere kérdésünkre első körben emlékeztetett: a magyar adórendszer jelenleg kifejezetten kedvező helyzetbe hozza a lakossági állampapírokat: a 2019. június 1. után kibocsátott, lakossági befektetőknek szánt magyar állampapírok kamata főszabály szerint mentes a 15 százalékos személyi jövedelemadó és a 13 százalékos szociális hozzájárulási adó alól.

Ezzel szemben a bankbetétek kamata, valamint számos más kamatjellegű befektetés hozama után – a vonatkozó kivételektől és a megszerzés időpontjától függően – összesen akár 28 százalékos közteher is felmerülhet. A befektetési alapok, részvények és egyéb értékpapírok adózása eltérő lehet: a jövedelem típusától, a befektetés tartásának módjától és az igénybe vett adókedvezményektől függően más szabályok érvényesülhetnek. A tartós befektetési számla (TBSZ) különösen fontos alternatíva, mivel az ötéves lekötési időszak végén a lekötési hozam adómentessé válhat

- magyarázta.

Óriási versenyelőnyt adnak az adószabályok A jelenlegi adószabályok jelentős versenyelőnyt biztosítanak a magyar állampapíroknak. A befektetők számára nemcsak a hozam kiszámíthatósága, hanem az adómentesség is vonzó, hiszen a kamatjövedelem teljes egészében náluk marad, így nem kell külön adóterhekkel kalkulálni.



A bankbetétekhez és számos más befektetési formához képest ez érdemi különbséget jelent a nettó hozamban: 100 forint bruttó kamatból a magyar lakossági állampapíroknál 100 forint maradhat a befektetőnél, míg a bankbetéteknél - az általános adóterhekkel számolva - mindössze 72 forint. Ez azt jelenti, hogy azonos bruttó kamat mellett az állampapír nettó hozama közel 39 százalékkal magasabb lehet.

A szakember kifejtette: ha a magyar szabályozást az uniós elvárásokhoz igazítják,

az egyik lehetséges megoldás az lehet, hogy a külföldi uniós állampapírok adózását közelítik a magyar papírokéhoz,

egy másik pedig az, hogy a hazai lakossági állampapírok adóelőnye csökken.

Bagdi Lajos szerint a két irány befektetői szempontból nagyon eltérő következményekkel járna,

ezért egyelőre korai biztosra venni, hogy a magyar lakosság adóterhei emelkednek.

Ha a hazai állampapírok kamata adókötelessé válna, a befektetők egy része magasabb bruttó hozamot kínáló termékeket, befektetési alapokat, részvényeket vagy TBSZ-en tartott értékpapírokat kereshetne, ugyanakkor a döntéseknél továbbra is meghatározó maradna a kockázat, a likviditás és a költség - fogalmazott a Niveus partnere.

A TBSZ az egyik lehetséges nyertese lehetne egy ilyen változásnak, különösen azoknál, akik legalább öt évre tudják nélkülözni a megtakarításukat, és hajlandók szélesebb befektetési portfóliót kialakítani. Fontos azonban, hogy a TBSZ nem automatikusan jelent jobb megoldást: a lekötési idő előtti pénzkivonás adó és szochokötelezettséggel járhat, és a számlán tartott befektetések árfolyamkockázata sem szűnik meg. Összességében egy adózási változás ösztönözhetné a lakossági megtakarítások diverzifikálását és a tőkepiaci befektetések térnyerését, de a tényleges hatás attól függ, hogy pontosan mely jövedelmeket, milyen mértékben és milyen átmeneti szabályokkal érintené a módosítás

- összegezte Bagdi Lajos.

Mit léphet a kormány?

Azt ismét érdemes leszögezni, hogy magából az eljárásból nem következik automatikus adóemelés! A magyar kormány előtt többféle megoldás létezhet a helyzet rendezésére - ezeket a Portfolio is összeszedte korábban.

Az egyik lehetséges megoldás az adókedvezmény kiterjesztése lenne a más uniós és EGT-tagállamok által kibocsátott vagy garantált kötvényekre is. Így a magyar lakossági állampapírok megőrizhetnék adómentességüket, miközben a többi érintett ország értékpapírjai is azonos vagy hasonló elbánásban részesülnének. Ez a befektetők számára kedvező forgatókönyv lenne, ugyanakkor megszüntetné a magyar papírok kizárólagos adóelőnyét.

Egy másik lehetőség az adómentesség megszüntetése, legalább az új kibocsátások esetében. Ez hátrányosan érinthetné a befektetőket, és az állam finanszírozását is megdrágíthatná. Az adóteher bevezetése csökkentené az állampapírok nettó hozamát, ami egyes megtakarítókat más befektetési formák felé terelhetne. Ha viszont az állam a korábbi nettó hozam fenntartása érdekében megemelné a bruttó kamatokat, az növelné a költségvetés terheit, és a lakossági állampapírok hozama jelentősen eltávolodhatna az intézményi piacon elérhető szintektől.

Köztes megoldásként egy egységes, a jelenlegi általános kamatadózásnál kedvezőbb adókulcs bevezetése is szóba jöhetne. Ebben az esetben valamennyi érintett uniós és EGT-állam állampapírja kedvezményes adózásban részesülhetne, függetlenül attól, melyik ország bocsátotta ki azokat. Uniós jogi szempontból ebben az esetben is az lehetne a döntő kérdés, hogy a szabályozás azonos feltételeket biztosít-e a magyar és a más tagállamokból származó értékpapíroknak.

Elméletileg az is felmerülhetne, hogy Magyarország kizárólag a forintban denominált uniós és EGT-állampapírokra terjeszti ki a kedvezményt. Ez formálisan más tagállamok értékpapírjai előtt is megnyitná az adóelőnyt, a megoldás jogszerűsége azonban kérdéses lenne. Az Európai Bizottság várhatóan azt is vizsgálná, hogy a feltétel ténylegesen biztosítja-e a külföldi állampapírok egyenlő elbírálását, vagy közvetett módon továbbra is a magyar papíroknak kedvez. Ha a forintban történő kibocsátás követelménye indokolatlanul korlátozná a más tagállamokból származó értékpapírokhoz való hozzáférést, az intézkedés uniós jogi kifogásokat vethetne fel.

A lap szerint politikailag, illetve piaci szempontból az lenne a legkevésbé kockázatos megoldás, ha egy esetleges módosítás elsősorban az új kibocsátásokat érintené. A meglévő állomány adókezelésének megváltoztatása érzékenyen érintené a befektetői bizalmat, ezért ilyen lépés csak nagyon óvatos jogalkotási mérlegelés után képzelhető el.

Címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA