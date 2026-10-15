2026. október 15. csütörtök Teréz
8 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. október 8.Kármán András pénzügyminiszter (k), Kövesdy Attila Zoltán, a Pénzügyminisztérium adópolitikáért felelõs államtitkára (b) és Farkas Gergely adószabályozásért és számvitelért felelõs helyettes államtitk
Megtakarítás

Hozzányúlnának a magyarok megtakarításaihoz: Brüsszel már eljárást is indított, mit lép a Tisza-kormány?

Szánthó Péter
2026. október 15. 05:24

Kellemetlen helyzetbe hozhatja a magyar lakossági állampapírokat az Európai Bizottság által indított kötelezettségszegési eljárás, amely a hazai papírok adóelőnyét kifogásolja. A kormánynak 60 napja van válaszolni Brüsszel aggályaira, lapunk kérdésére a Pénzügyminisztérium elárulta: már vizsgálja a lehetséges megoldásokat. Magyar Péter és Vitézy Dávid azonban egyelőre a kedvezmény fenntartása mellett érvelt a kormányzati tájékoztatón. Nem ez az első ilyen jogvita: Portugáliát 2011-ben már elmarasztalta az Európai Unió Bírósága, amiért egy adórendezési programban kedvezőbb elbánást biztosított a saját állampapírjainak. Bagdi Lajos, a Niveus partnere lapunknak arról beszélt: a magyar adómentesség megszüntetése érdemben átrendezhetné a megtakarítási piacot, de egyelőre korai biztosra venni, hogy a lakosság adóterhei emelkednek. A kormány előtt ugyanis többféle megoldás állhat, és az eljárás megindítása önmagában még nem változtatja meg a befektetők adózási feltételeit. Ha az ügy az uniós bíróság elé is kerül, évek múlva születhet ítélet.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Október elsején jelentette be az Európai Bizottság, hogy kötelezettségszegési eljárás indul Magyarországgal szemben a magyar lakossági állampapírok más országok kötvényeivel szembeni adóelőnye miatt. Az Európai Bizottság kifogása szerint a magyar szabályozás indokolatlan előnyt biztosít a magyar állam által kibocsátott, kifejezetten a lakossági befektetőknek szánt állampapíroknak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ezek kamatjövedelme ugyanis mentesül a személyi jövedelemadó és a szociális hozzájárulási adó alól, miközben más uniós tagállamok vagy az EGT-országok által kibocsátott, illetve garantált kötvények hozama után meg kell fizetni a hazai közterheket. Ez azt jelenti, hogy azonos bruttó hozam esetén a magyar lakossági állampapírok adózás után kedvezőbb befektetést jelenthetnek, mint más európai országok kötvényei. A Bizottság álláspontja szerint az eltérő adózási szabályok a magyar megtakarítókat a más uniós vagy EGT-tagállamok által kibocsátott államkötvények vásárlásától is eltántoríthatják.

Kiderült, átírják Magyarország finanszírozási terveit: rendkívüli lépésre szánta el magátt az Államadósság-kezelő
EZ IS ÉRDEKELHET
Kiderült, átírják Magyarország finanszírozási terveit: rendkívüli lépésre szánta el magátt az Államadósság-kezelő
Szeptember végére az Államadósság-kezelő Központ (ÁKK) teljesítette az idei, év közben megemelt nettó kibocsátási tervének 94,4 százalékát.

A következő lépésben a magyar kormánynak 60 napon belül válaszolnia kell az aggályokra. Amennyiben a magyar kormány válasza nem oszlatja el a Bizottság aggályait, az eljárás következő szakasza az indokolással ellátott vélemény kiadása lehet. Ebben Brüsszel részletesen ismerteti a kifogásolt jogsértést, és megjelöli, milyen változtatásokat vár el Magyarországtól. Ha a felek ezt követően sem jutnak dűlőre, az ügy az Európai Unió Bírósága elé kerülhet.

Az eljárás hónapokig, de akár évekig is elhúzódhat, így annak megindítása egyelőre nem jár automatikus változással a befektetők adóterheiben. Ez csak akkor módosulhatna rövid időn belül, ha a kormány már az eljárás korai szakaszában lépne.

Portugáliát már elmarasztalták

Az eset nem példa nélküli az Európai Unióban: Portugáliával szemben korábban hasonló ügyben indult kötelezettségszegési eljárás. A portugál kormány 2005-ben olyan adórendezési programot vezetett be, amely lehetővé tette a külföldön tartott, korábban be nem vallott vagyonelemek adóügyi rendezését. Az általános adómérték 5 százalék volt, ám ez 2,5 százalékra csökkent, ha az érintett vagyon portugál állampapírokból állt, vagy az összeget ilyen értékpapírokba fektették.

Megszólalt Csányi Péter OTP-vezér: komoly gazdaságpolitikai döntés előtt a kormány, mielőbb ki kell vezetni a különadókat
EZ IS ÉRDEKELHET
Megszólalt Csányi Péter OTP-vezér: komoly gazdaságpolitikai döntés előtt a kormány, mielőbb ki kell vezetni a különadókat
Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója a bankszektort sújtó különadók mielőbbi csökkentését és kivezetését sürgette

Az Európai Bizottság kifogásolta a különbségtételt, mivel az kedvezőbb helyzetbe hozta a portugál állampapírokat a más tagállamok által kibocsátott értékpapírokhoz képest. Az ügy végül az Európai Unió Bírósága elé került, amely 2011. április 7-én, a C-20/09. számú ügyben hozott ítéletet. A testület megállapította, hogy a portugál szabályozás sértette a tőke szabad mozgásának elvét, mivel az eltérő adóterhek visszatarthatták a befektetőket más tagállamok állampapírjainak vásárlásától.

A bírósági döntés ugyanakkor nem jelentette a portugál állampapírok általános adózási szabályainak automatikus megváltoztatását. Az ítélet egy konkrét, rendkívüli adórendezési programra vonatkozott, amely időközben már lezárult. A Bíróság megállapította az uniós jog megsértését, és kötelezte Portugáliát a perköltségek viselésére. A döntés jelentősége elsősorban abban állt, hogy megerősítette: a tagállamok adószabályai nem hozhatják indokolatlanul kedvezőbb helyzetbe a saját állampapírjaikat más uniós országok értékpapírjaival szemben.

A portugál ügy a magyar eljárás szempontjából azért lehet releváns, mert mindkét esetben felmerül a kérdés, hogy az állampapírok eltérő adóztatása korlátozhatja-e a tőke szabad mozgását. Magyarországon a Bizottság azt kifogásolja, hogy a magyar állam által kibocsátott, lakossági befektetőknek szánt állampapírok kamatjövedelme mentesül a személyi jövedelemadó és a szociális hozzájárulási adó alól, miközben más uniós vagy EGT-országok állampapírjainak hozama után adót kell fizetni.

A két ügy között azonban lényeges különbség, hogy Portugáliában egy rendkívüli adórendezési program kedvezményes adókulcsa volt a vita tárgya, míg a magyar eljárás a lakossági állampapírok kamatjövedelmének adómentességére vonatkozik. A portugál ítélet ezért fontos jogi előzmény, de önmagában nem dönti el a magyar ügy kimenetelét: arról, hogy a magyar szabályozás összeegyeztethető-e az uniós joggal, a konkrét rendelkezések vizsgálata alapján születhet döntés.

Államadósság-kezelő Központ vezetője: a legjobbkor jöhet az euróbevezetés, enélkül komoly bajban lennénk
EZ IS ÉRDEKELHET
Államadósság-kezelő Központ vezetője: a legjobbkor jöhet az euróbevezetés, enélkül komoly bajban lennénk
A sikeres adósságkezelés kulcsa a költségvetés likviditásának biztosítása és a jelenleg kirívóan magas kamatterhek lefaragása.

Beleáll a kormány: máshol is hasonlóan ösztönzik a hazai állampapírt

A Pénzcentrum megkeresésére a Pénzügyminisztérium annyit közölt: a tárca az eljárás ismeretében is minden lehetséges megoldást jelenleg is vizsgál.

Ennek keretében az adózási mellett a tőkepiaci, finanszírozási kérdéseket is áttekinti. A Pénzügyminisztérium az általános transzparens kommunikációnknak megfelelően tájékoztatni fogja a nyilvánosságot a végleges kormányzati döntés után

- tették hozzá.

A múlt heti kormányzati tájékoztatón is feljött a téma, Magyar Péter kormányfő arról beszélt, más országokban is él a gyakorlat, adómentes a lakossági állampapírok hozama, ezen nem is terveznek változtatni.

Önmagában is sokkal menőbb a magyar állampapír, mint az Opus vagy a 4iG, vagy az amerikai tech-részvények, de ha egy kis ösztönző is van mellette, az szerintem nem árt

- fogalmazott.

Bajban a magyar költségvetés: csak mérsékelt gazdasági növekedést hozhatnak az uniós források
EZ IS ÉRDEKELHET
Bajban a magyar költségvetés: csak mérsékelt gazdasági növekedést hozhatnak az uniós források
Több ezer milliárd forintnyi uniós pénz válhat elérhetővé, de a GKI szerint a gazdasági növekedésre gyakorolt hatás korlátozott lehet.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pedig kifejtette: át fogják tekinteni a Bizottság felvetéseit, de nem kívánják eltörölni az adómentességet, de ő is megismételte, más országokban is bevett gyakorlat, hogy adóelőnnyel ösztönzik a lakosságot arra, hogy a hazájuk állampapírjait preferálják.

Ha valaki a lakossági jövedelmét be kívánja fektetni olyan célra, amivel segít a magyar állam működésében vagy a közös infrastruktúracéljaink elérésében, nem pedig amerikai tech-részvényt vesz, azt ösztönözni, segíteni, megköszönni helyes a magyar államtól

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

- mondta a miniszter.

Mi lesz, ha tényleg eltűnik az adóelőny?

Ugyan Vitézy és Magyar szavai alapján a kormány álláspontja egyértelműnek tűnik, de mint a Pénzügyminisztérium válaszából kiderült, a háttérben jelenleg is dolgoznak a lehetséges módosításokon, hogy valamilyen egyezség szülessen a Bizottsággal. Kiváncsiak voltunk, milyen hatással lehet a lakossági befektetési piacra, ha érdemben szűkülne az állampapírok adómentessége.

Bagdi Lajos, a Niveus tanácsadó cég partnere kérdésünkre első körben emlékeztetett: a magyar adórendszer jelenleg kifejezetten kedvező helyzetbe hozza a lakossági állampapírokat: a 2019. június 1. után kibocsátott, lakossági befektetőknek szánt magyar állampapírok kamata főszabály szerint mentes a 15 százalékos személyi jövedelemadó és a 13 százalékos szociális hozzájárulási adó alól.

Ezzel szemben a bankbetétek kamata, valamint számos más kamatjellegű befektetés hozama után – a vonatkozó kivételektől és a megszerzés időpontjától függően – összesen akár 28 százalékos közteher is felmerülhet. A befektetési alapok, részvények és egyéb értékpapírok adózása eltérő lehet: a jövedelem típusától, a befektetés tartásának módjától és az igénybe vett adókedvezményektől függően más szabályok érvényesülhetnek. A tartós befektetési számla (TBSZ) különösen fontos alternatíva, mivel az ötéves lekötési időszak végén a lekötési hozam adómentessé válhat

- magyarázta.

A szakember kifejtette: ha a magyar szabályozást az uniós elvárásokhoz igazítják,

  • az egyik lehetséges megoldás az lehet, hogy a külföldi uniós állampapírok adózását közelítik a magyar papírokéhoz,
  • egy másik pedig az, hogy a hazai lakossági állampapírok adóelőnye csökken.

Bagdi Lajos szerint a két irány befektetői szempontból nagyon eltérő következményekkel járna,

ezért egyelőre korai biztosra venni, hogy a magyar lakosság adóterhei emelkednek.

Ha a hazai állampapírok kamata adókötelessé válna, a befektetők egy része magasabb bruttó hozamot kínáló termékeket, befektetési alapokat, részvényeket vagy TBSZ-en tartott értékpapírokat kereshetne, ugyanakkor a döntéseknél továbbra is meghatározó maradna a kockázat, a likviditás és a költség - fogalmazott a Niveus partnere.

A TBSZ az egyik lehetséges nyertese lehetne egy ilyen változásnak, különösen azoknál, akik legalább öt évre tudják nélkülözni a megtakarításukat, és hajlandók szélesebb befektetési portfóliót kialakítani. Fontos azonban, hogy a TBSZ nem automatikusan jelent jobb megoldást: a lekötési idő előtti pénzkivonás adó és szochokötelezettséggel járhat, és a számlán tartott befektetések árfolyamkockázata sem szűnik meg. Összességében egy adózási változás ösztönözhetné a lakossági megtakarítások diverzifikálását és a tőkepiaci befektetések térnyerését, de a tényleges hatás attól függ, hogy pontosan mely jövedelmeket, milyen mértékben és milyen átmeneti szabályokkal érintené a módosítás

- összegezte Bagdi Lajos.

Mit léphet a kormány?

Azt ismét érdemes leszögezni, hogy magából az eljárásból nem következik automatikus adóemelés! A magyar kormány előtt többféle megoldás létezhet a helyzet rendezésére - ezeket a Portfolio is összeszedte korábban.

  • Az egyik lehetséges megoldás az adókedvezmény kiterjesztése lenne a más uniós és EGT-tagállamok által kibocsátott vagy garantált kötvényekre is. Így a magyar lakossági állampapírok megőrizhetnék adómentességüket, miközben a többi érintett ország értékpapírjai is azonos vagy hasonló elbánásban részesülnének. Ez a befektetők számára kedvező forgatókönyv lenne, ugyanakkor megszüntetné a magyar papírok kizárólagos adóelőnyét.
  • Egy másik lehetőség az adómentesség megszüntetése, legalább az új kibocsátások esetében. Ez hátrányosan érinthetné a befektetőket, és az állam finanszírozását is megdrágíthatná. Az adóteher bevezetése csökkentené az állampapírok nettó hozamát, ami egyes megtakarítókat más befektetési formák felé terelhetne. Ha viszont az állam a korábbi nettó hozam fenntartása érdekében megemelné a bruttó kamatokat, az növelné a költségvetés terheit, és a lakossági állampapírok hozama jelentősen eltávolodhatna az intézményi piacon elérhető szintektől.
  • Köztes megoldásként egy egységes, a jelenlegi általános kamatadózásnál kedvezőbb adókulcs bevezetése is szóba jöhetne. Ebben az esetben valamennyi érintett uniós és EGT-állam állampapírja kedvezményes adózásban részesülhetne, függetlenül attól, melyik ország bocsátotta ki azokat. Uniós jogi szempontból ebben az esetben is az lehetne a döntő kérdés, hogy a szabályozás azonos feltételeket biztosít-e a magyar és a más tagállamokból származó értékpapíroknak.
  • Elméletileg az is felmerülhetne, hogy Magyarország kizárólag a forintban denominált uniós és EGT-állampapírokra terjeszti ki a kedvezményt. Ez formálisan más tagállamok értékpapírjai előtt is megnyitná az adóelőnyt, a megoldás jogszerűsége azonban kérdéses lenne. Az Európai Bizottság várhatóan azt is vizsgálná, hogy a feltétel ténylegesen biztosítja-e a külföldi állampapírok egyenlő elbírálását, vagy közvetett módon továbbra is a magyar papíroknak kedvez. Ha a forintban történő kibocsátás követelménye indokolatlanul korlátozná a más tagállamokból származó értékpapírokhoz való hozzáférést, az intézkedés uniós jogi kifogásokat vethetne fel.

A lap szerint politikailag, illetve piaci szempontból az lenne a legkevésbé kockázatos megoldás, ha egy esetleges módosítás elsősorban az új kibocsátásokat érintené. A meglévő állomány adókezelésének megváltoztatása érzékenyen érintené a befektetői bizalmat, ezért ilyen lépés csak nagyon óvatos jogalkotási mérlegelés után képzelhető el. 

Címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA
#adozas #befektetés #kormány #megtakarítás #állampapír #európai unió #államadósság #európai bizottság #személyi jövedelemadó #adómentesség #befektetések #kamatok #portugália #kötelezettségszegési eljárás #vitézy dávid #Európai Unió Bírósága #magyar péter

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
06:16
05:24
04:03
21:59
21:43
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 14. 17:41 Hidegzuhany Amerikából: megütötték a tőzsdéket a friss inflációs adatok, elesett a forint
október 14. 13:44 Háromhetes csúcsra tört a forint, de most jön az igazi gyomros: mi vár a magyar devizára?
október 14. 10:35 Kilőtt a Richter a pesti börzén – De délután jön az igazi fordulat a tőzsdéken
október 13. 17:34 Ledobta a bombát az amerikai bankóriás: azonnal megmozdult a magyar tőzsde is
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. október 14. 16:50
Egy akadály elhárult az OTP elől: véget értek a befektetők nehéz napjai?  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
iO Charts  |  2026. október 14. 10:01
Veteránautó mint befektetés: mítosz vagy valóság? II. rész
Az első részben már láthattad, a veteránautó mint befektetés, nem a világ legrentábilisabb műfaja. E...
Holdblog  |  2026. október 14. 09:31
Pénzt vagy életet - Fordulat előtt az európai labdarúgás
A Manchester City ügye túlmutat egyetlen klub pénzügyi szabályszegésén.
Bankmonitor  |  2026. október 13. 09:14
Majd lesz nyugdíjam - de az átlagbért keresőre havi 112 ezer forinttal kevesebb vár, mint a mostani fizetése
Sokan úgy gondolják, hogy nyugdíjba vonulva nagyjából az utolsó fizetésüknek megfelelő összeget kapj...
Összkép  |  2026. október 9. 23:36
Milyen is volt a magyar vállalkozások helyzete 2026 nyarán, ha kiszűrjük a zajt és csak a számokat és az elemzéseket nézzük? - Vállalkozói Mozaik
Összegyűjtöttük és kiválogattuk, mit érdemes egy vállalkozónak átnézni a statisztikákból, elolvasni...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 14.
Balázs Ildikó: a költségvetési mozgástér korlátozott, de a kiskereskedelmi különadót mihamarabb ki kell vezetni
2026. október 14.
Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 42. héten, 2026-ban
2026. október 14.
Itt a friss ranglista: kegyetlenül lemaradt Magyarország, a régió is durván elhúzott mellettünk
2026. október 14.
300 ezres kárgaranciát is érhet a jól felszerelt vadriasztó, de sok autós egy alapvető dolgot ront el
2026. október 14.
Megéri még állampapírba rakni a pénzt? Vizsgálódik az EU, mi lesz, ha eltörlik az adómentességet?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 15. csütörtök
Teréz
42. hét
Október 15.
A fehér bot nemzetközi napja
Október 15.
Az ölelés világnapja
Október 15.
A kézmosás világnapja
Október 15.
A vidéki nők világnapja
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Családi pótlék utalás 2026 október: itt vannak a hivatalos folyósítási dátumok
2
3 hete
Ide menekítik most a pénzüket az élelmes magyarok: ezek az állampapírok most aranyat érhetnek
3
1 hete
Az 50 forintos üvegvisszaváltó rendszer csak a kezdet volt: ennek a rendszernek a bevezetése lehet a következő lépés
4
3 hete
Nyomorog az egykori magyar sztárénekes: súlyos anyagi gondjairól vallott Baby Gabi
5
4 hete
Megremegtek a tőzsdék: megütötték a Molt, és egy igazi magyar legenda is búcsúzik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fogyasztási hitel
természetes személyek által a mindennapi élet szokásos használati tárgyainak megvásárlásához, javíttatásához és szolgáltatások igénybe vételéhez felhasználható hitel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 15. 06:16
A tanítás a szívem tölti meg, az OnlyFans a pénztárcámat: kifakadt a súlyosan alulfizetett pedagógus
Pénzcentrum  |  2026. október 15. 04:03
Olyan energiakrízis közeleg Magyarországon, amire nem vagyunk felkészülve: erre a drágulásra ráfázhatunk
Agrárszektor  |  2026. október 14. 20:32
Működik a magyar kutatók trükkje: így nőhetnek nagyra a csirkék