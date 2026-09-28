Isak és Gakpo közül előbbié a súlyosabb sérülés: már biztosan nem lép pályára a következő három válogatott meccsen.
Itt a bejelentés: nem lesz ledolgozós szombat decemberben, 24-e munkaszüneti nap
Jó hír érkezett azoknak, akik már az idei karácsonyt is hosszabb pihenéssel töltenék. December 24. munkaszüneti nap lehet, és az államtitkár parlamenti válasza alapján ezt a napot a munkavállalóknak sem előtte, sem utána nem kell majd ledolgozniuk.
A kérdést Trompler Ildikó, a Tisza képviselője vetette fel a parlamentben. Azt szerette volna megtudni, hogy valódi munkaszüneti napról lesz-e szó, vagy december 24-ét egy másik hétvégén kell majd ledolgozni.
Barna-Szabó Tímea államtitkár egyértelmű választ adott. Közlése szerint, ha az ehhez szükséges törvénymódosításokat ősszel elfogadja az Országgyűlés, akkor már 2026-ban sem kell dolgozni december 24-én, és a napot nem kell később sem bepótolni. Ez azért is fontos, mert a jelenlegi 2026-os munkarend szerint december 24. még pihenőnap, amelyet december 12-én, szombaton kellene ledolgozni. Az új szabály ezt a kötelezettséget írhatja felül.
A parlamenti vitában az államtitkár arra is emlékeztetett, hogy korábban több alkalommal is napirenden volt december 24. munkaszüneti nappá nyilvánítása. Állítása szerint a korábbi kormányzati ciklusokban legalább 11 alkalommal utasították el az erre vonatkozó ellenzéki kezdeményezést.
Ha az Országgyűlés elfogadja, december 24. a Munka törvénykönyve szerint is munkaszüneti nappá válik, és több, különböző foglalkoztatási szabályokat rendező jogszabályban is megjelenik majd az új ünnepnap.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A változás a kereskedelmet is érintené. A tervezet szerint december 24-én fő szabály szerint az üzletek sem tarthatnának nyitva. Kivételt jelentenének többek között a vendéglátóhelyek, a szálláshelyek, a virág- és édességüzletek, valamint az üzemanyagtöltő állomások. A pályaudvarokon, repülőtereken és benzinkutakon működő üzletekre szintén külön szabály vonatkozna. A jelenlegi 2026-os munkarendben december 24. már most is pihenőnap, de ez nem azonos a munkaszüneti nappal. A mostani szabályozás szerint a kieső munkanapot december 12-én, szombaton kell ledolgozni.
Ha az őszi törvénymódosítást elfogadják, az idei karácsony így négynapos hosszú hétvége lehet. December 24. csütörtökre esik, ezt követi december 25. és 26., majd vasárnap december 27.
Akár napi 18 ezer forintot is fizetnek ezért az idénymunkáért itthon: mégis lasszóval kell fogni az embereket
Ennyit kereshet, aki idén szüretelni áll, régiónként és munkakörönként is nagyok a különbségek.
Ezek a legveszélyesebb munkahelyek: egyetlen ágazatban történik minden negyedik halálos munkahelyi baleset
Az Európai Unióban 2024-ben 3 367 ember nem tért haza élve a munkahelyéről, az Eurostat friss adatai szerint pedig közel negyedük ugyanabban a szakmában dolgozott.
Nem vicc: havi félmillió forintot is hazavisznek ezek a magyar diákok, itt a titok, hogyan csinálják
Tanév közben a diákok jellemzően 15–20 óra diákmunkát szoktak vállalni, azonban vannak olyan diákok, akiknek az élethelyzete lehetővé teszi, hogy teljes munkaidőben dolgozzanak.
A munkát keresők átlagosan csaknem egy évig próbáltak elhelyezkedni, és jelentősen nőtt azok aránya is, akik már több mint egy éve keresnek állást.
Döbbenetes bérszakadék Magyarországon: ami a fővárosban átlagbér, az egyik megyében már csúcsfizetés
A kereseti statisztikákban gyakran találkozunk az átlagbérrel, ezt azonban a kiugróan magas fizetések könnyen felfelé húzhatják.
Mesés álommeló vár a magyarokra ebben a luxushotelben: még bőven vannak helyek, tapasztalat sem kell
A kanadai Sziklás-hegységnél kínál munkalehetőségeket a 2027-es nyári szezonra a Fairmont Chateau Lake Louise.
Öt büntetés-végrehajtási intézetben összesen 76 fogvatartott tett sikeres vizsgát burkolóképzésből.
Az ORFK közzétette a rendőrségi fluktuáció friss adatait: csaknem négy hónap alatt 288-an távoztak.
Jól jönne havi több mint félmillió a számládra? Ennyit kereshet most, aki ennél a nagy magyar cégnél helyezkedik el
Mutatjuk, hogyan változott az OTP Csoport létszáma, fluktuációja és személyi jellegű ráfordítása az elmúlt években.
Minden eddiginél nagyobb létszámleépítésről érkeztek hírek a sárvári Flex üzeméből. Az amerikai óriáscégtől származó értesülések szerint akár 2000 munkavállalótól is megválhatnak.
Már idén munkaszüneti nap lehet december 24.: benyújtotta a Tisza a törvénymódosítást, itt vannak a részletek
Már idén munkaszüneti nappá válhat december 24. egy frissen benyújtott törvényjavaslat szerint: a kezdeményezés elfogadása esetén szenteste a munkavállalók többségének nem kellene dolgoznia.
Komoly bajban lehetnek ezek a magyar álláskeresők: egyetlen hiba miatt azonnal kukázzák az önéletrajzukat
Az életkor sajnos sokszor hátrány is lehet az álláskeresésben, de ezzel a hét módszerrel sokat tehetünk a jobb első benyomásért.
Év végén bezárja vácrátóti akkumulátoripari üzemét a japán Nippon Paper,
A fizikai munkát keresők egyre tudatosabban választanak az állásajánlatok között.
Kész, ennyi volt? Fű alatt küldik el a magyar melósokat, hatalmas leépítési hullám söpör végig a gyárakon
A hivatalos adatok szerint a járműiparban teljes munkaidőben alkalmazottak száma 2024 júliusáról 2025-re 93 791-ről 91 183 főre esett vissza.
Kiderült a rideg igazság a magyar fizetésekről: ennyi pénz kellett volna, hogy ne meneküljenek a dolgozók
Tízből öt magyar munkavállaló váltott már pályát legalább egyszer, és továbbra is kulcskérdés a munkabér.
Stabil munkahelyet és többféle juttatást kínálnak a Mohácsra keresett vízhálózat-szerelőnek.
Mikor lesznek munkaszüneti napok 2027-ben, mely ünnepek esnek hétvégére, és lehet-e szenteste pihenőnap? Mutatjuk a részleteket.
-
Itt a jövő: a nap 24 órájában áll rendelkezésre a Gránit Bank chat-alapú mobilbankára (x)
Új AI-alapú bankolási élményt kínál a Gránit Bank