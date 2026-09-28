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Itt a bejelentés: nem lesz ledolgozós szombat decemberben, 24-e munkaszüneti nap

Pénzcentrum
2026. szeptember 28. 18:21

Jó hír érkezett azoknak, akik már az idei karácsonyt is hosszabb pihenéssel töltenék. December 24. munkaszüneti nap lehet, és az államtitkár parlamenti válasza alapján ezt a napot a munkavállalóknak sem előtte, sem utána nem kell majd ledolgozniuk.

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A kérdést Trompler Ildikó, a Tisza képviselője vetette fel a parlamentben. Azt szerette volna megtudni, hogy valódi munkaszüneti napról lesz-e szó, vagy december 24-ét egy másik hétvégén kell majd ledolgozni.

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Barna-Szabó Tímea államtitkár egyértelmű választ adott. Közlése szerint, ha az ehhez szükséges törvénymódosításokat ősszel elfogadja az Országgyűlés, akkor már 2026-ban sem kell dolgozni december 24-én, és a napot nem kell később sem bepótolni. Ez azért is fontos, mert a jelenlegi 2026-os munkarend szerint december 24. még pihenőnap, amelyet december 12-én, szombaton kellene ledolgozni. Az új szabály ezt a kötelezettséget írhatja felül.

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A parlamenti vitában az államtitkár arra is emlékeztetett, hogy korábban több alkalommal is napirenden volt december 24. munkaszüneti nappá nyilvánítása. Állítása szerint a korábbi kormányzati ciklusokban legalább 11 alkalommal utasították el az erre vonatkozó ellenzéki kezdeményezést.

Ha az Országgyűlés elfogadja, december 24. a Munka törvénykönyve szerint is munkaszüneti nappá válik, és több, különböző foglalkoztatási szabályokat rendező jogszabályban is megjelenik majd az új ünnepnap.

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A változás a kereskedelmet is érintené. A tervezet szerint december 24-én fő szabály szerint az üzletek sem tarthatnának nyitva. Kivételt jelentenének többek között a vendéglátóhelyek, a szálláshelyek, a virág- és édességüzletek, valamint az üzemanyagtöltő állomások. A pályaudvarokon, repülőtereken és benzinkutakon működő üzletekre szintén külön szabály vonatkozna. A jelenlegi 2026-os munkarendben december 24. már most is pihenőnap, de ez nem azonos a munkaszüneti nappal. A mostani szabályozás szerint a kieső munkanapot december 12-én, szombaton kell ledolgozni. 

Ha az őszi törvénymódosítást elfogadják, az idei karácsony így négynapos hosszú hétvége lehet. December 24. csütörtökre esik, ezt követi december 25. és 26., majd vasárnap december 27.
Címlapkép: Getty Images
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Peekaboo
6 perce
Ennek rég alapnak kéne lennie, ha már akkora keresztények vagyunk hogy még az alkoholmányba is belevéstük.
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