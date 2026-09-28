Itt a bejelentés: nem lesz ledolgozós szombat decemberben, 24-e munkaszüneti nap

Jó hír érkezett azoknak, akik már az idei karácsonyt is hosszabb pihenéssel töltenék. December 24. munkaszüneti nap lehet, és az államtitkár parlamenti válasza alapján ezt a napot a munkavállalóknak sem előtte, sem utána nem kell majd ledolgozniuk.

A kérdést Trompler Ildikó, a Tisza képviselője vetette fel a parlamentben. Azt szerette volna megtudni, hogy valódi munkaszüneti napról lesz-e szó, vagy december 24-ét egy másik hétvégén kell majd ledolgozni.

Barna-Szabó Tímea államtitkár egyértelmű választ adott. Közlése szerint, ha az ehhez szükséges törvénymódosításokat ősszel elfogadja az Országgyűlés, akkor már 2026-ban sem kell dolgozni december 24-én, és a napot nem kell később sem bepótolni. Ez azért is fontos, mert a jelenlegi 2026-os munkarend szerint december 24. még pihenőnap, amelyet december 12-én, szombaton kellene ledolgozni. Az új szabály ezt a kötelezettséget írhatja felül.

A parlamenti vitában az államtitkár arra is emlékeztetett, hogy korábban több alkalommal is napirenden volt december 24. munkaszüneti nappá nyilvánítása. Állítása szerint a korábbi kormányzati ciklusokban legalább 11 alkalommal utasították el az erre vonatkozó ellenzéki kezdeményezést.

Ha az Országgyűlés elfogadja, december 24. a Munka törvénykönyve szerint is munkaszüneti nappá válik, és több, különböző foglalkoztatási szabályokat rendező jogszabályban is megjelenik majd az új ünnepnap.

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A változás a kereskedelmet is érintené. A tervezet szerint december 24-én fő szabály szerint az üzletek sem tarthatnának nyitva. Kivételt jelentenének többek között a vendéglátóhelyek, a szálláshelyek, a virág- és édességüzletek, valamint az üzemanyagtöltő állomások. A pályaudvarokon, repülőtereken és benzinkutakon működő üzletekre szintén külön szabály vonatkozna. A jelenlegi 2026-os munkarendben december 24. már most is pihenőnap, de ez nem azonos a munkaszüneti nappal. A mostani szabályozás szerint a kieső munkanapot december 12-én, szombaton kell ledolgozni.

Ha az őszi törvénymódosítást elfogadják, az idei karácsony így négynapos hosszú hétvége lehet. December 24. csütörtökre esik, ezt követi december 25. és 26., majd vasárnap december 27.