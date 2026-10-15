2026. október 15. csütörtök Teréz
15 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
perlusz lászló vosz főtitkár forrás: vosz
HRCENTRUM

Minimálbér 2027: a jövőre tervezett emelés felét is sokallják a munkaadók, óriási csata várható a tárgyalásokon

Pénzcentrum
2026. október 15. 12:28

Csökkent a magyar vállalkozások üzleti hangulata, miközben a beruházási kedv továbbra is mélyponton van. A cégek várják a kormány új fejlesztéspolitikájának részleteit, sokan pedig már nem számítanak igazán jó évre. A VOSZ friss felmérése szerint nőtt a veszteséges működés miatt aggódók aránya, a vállalkozások 94 százaléka pedig már nem tervez további béremelést 2026-ban. A jövő évi minimálbér-emeléssel és a tervezett vagyonadóval kapcsolatban is komoly fenntartásaik vannak.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A VOSZ Barométer értéke a második negyedévi 52 százalékról 50 százalékra csökkent a harmadik negyedévben, így a mutató a 0–100-as skála semleges tartományába került. Az üzleti hangulatot mérő alindex öt százalékponttal, 58 százalékra esett, a beruházási hajlandóság mutatója pedig három százalékponttal, 27 százalékra csökkent. Egyedül a pénzügyi helyzetet mérő alindex javult, 62-ről 64 százalékra emelkedve - közölte a szervezet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kozák Ákos, a VOSZ társelnöke, az Egyensúly Gazdaságkutató és Tanácsadó társalapító-igazgatója szerint a visszaesés nem tragikus, de figyelmeztető jel. A cégek ugyanis egyelőre nem látják, milyen konkrét formában valósul meg a kormány vállalkozásokat érintő fejlesztéspolitikája, és milyen finanszírozási, illetve pályázati lehetőségek nyílnak meg a kkv-k előtt.

Kapcsolódó cikkeink:

A kiszámíthatatlanság lett a vállalkozások egyik legfontosabb gazdasági kockázata. A problémát a VOSZ-tag cégek 22 százaléka említette, szemben a korábbi 14 százalékkal. A szervezeten kívüli vállalkozásoknál az arány 15-ről 20 százalékra emelkedett. Kozák Ákos szerint ezúttal elsősorban nem a gyakran változó jogszabályok, hanem az egyértelmű gazdaságpolitikai irányok hiánya okozza a bizonytalanságot.

Perlusz László, a VOSZ főtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy sok vállalkozás az új pályázatok megjelenésére vár, ezek hiányában pedig már azzal számol, hogy 2026 nem lesz különösebben sikeres év. Közben a vállalkozások közötti, úgynevezett B2B-kereslet is megtorpant, ami visszafoghatja a megrendeléseket és az árbevételt. A forint erősödése az exportőrök kilátásait is ronthatja, miközben az alacsony infláció részben a gyenge keresletet tükrözheti.

Egyre többen tartanak a veszteségtől és a leépítésektől

A VOSZ-tag vállalkozások 40 százaléka valamilyen mértékű árbevételi elmaradással számol. A gazdasági helyzet romlását várók aránya eközben 30-ról 44 százalékra nőtt, míg a javulásban bízóké 30-ról 21 százalékra csökkent.

A mindennapi működés leggyakrabban említett nehézsége továbbra is a munkaerőhiány, bár a VOSZ-tagok körében az említési arány 21-ről 15 százalékra mérséklődött. A legfőbb üzleti kockázat azonban a veszteséges működés lett: ezt a VOSZ-tag vállalkozások 28 százaléka jelölte meg, szemben a korábbi 24 százalékkal.

A beruházási tervek is visszaestek. Új fejlesztést a VOSZ-tag cégek mindössze 26 százaléka tervezett, míg a második negyedévben még 37 százalékuk készült beruházásra. A nem VOSZ-tagoknál 29 százalékos volt a beruházási szándék. Az Egyensúly Gazdaságkutató előrejelzése szerint a beruházások reálértéke 2026-ban 3 százalékkal csökkenhet.

A leépítéseket szükségesnek tartó VOSZ-tag vállalkozások aránya 7-ről 12 százalékra nőtt. Kozák Ákos szerint ez nem jelenti azt, hogy ennyi cég ténylegesen elbocsátásokba kezd, de a veszteséges működés miatt egyre több helyen felmerülhet a létszámcsökkentés.

A béremelési terveken is látszik az óvatosság: a VOSZ-tag vállalkozások 94 százaléka már nem tervez további fizetésemelést 2026-ban. Perlusz László szerint a visszaeső forgalom és az elmaradó bevételek a beruházások elhalasztásához vezethetnek, ami hosszabb távon a foglalkoztatást is veszélyezteti.

Egyelőre stabil a cégek pénzügyi helyzete

A kedvezőtlen üzleti kilátások ellenére a vállalkozások pénzügyi helyzete valamelyest javult. A tartalékkal rendelkező VOSZ-tag cégek aránya 46-ról 52 százalékra nőtt. A megkérdezettek 94 százaléka nem jelzett fizetési elmaradást, 98 százalékuknak pedig nem volt adótartozása.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A nem VOSZ-tag vállalkozások 51 százaléka rendelkezett pénzügyi tartalékkal, 91 százalékuk pedig nem számolt be fizetési problémáról. A tartalékok növekedése ugyanakkor a bizonytalan gazdasági környezet miatti óvatosságot is tükrözheti.

A minimálbér-emelésnél is óvatosak a munkaadók

A jövő évi minimálbér-emeléssel kapcsolatban a vállalkozások többsége visszafogottabb növekedést tartana elfogadhatónak. A megkérdezettek 20 százaléka egyáltalán nem emelné a minimálbért 2027-ben, 46 százalékuk legfeljebb 6 százalékos növekedést támogatna. Legalább 7 százalékos emelést mindössze a cégek 20 százaléka fogadna el.

A minimálbér átlagkereset 50 százalékára emelését a vállalkozások többsége csak feltételekkel támogatja. A cégek 40 százaléka a termelékenység növekedéséhez kötné a béremelést, 31 százalékuk pedig csak 2027 után, fokozatosan valósítaná meg a célt. Feltétel nélkül, akár már 2027-ben mindössze 6 százalékuk támogatná ezt, 23 százalékuk pedig inkább elutasítja vagy teljesen ellenzi.

Perlusz László emlékeztetett: a 2024-ben kötött hároméves bérmegállapodás eredetileg 13 százalékos minimálbér-emelést irányzott elő 2026-ra és 14 százalékosat 2027-re. A megállapodás 4,1, illetve 4,3 százalékos gazdasági növekedéssel számolt, a tényleges teljesítmény azonban jóval elmaradt ettől. A magyar GDP 2025-ben 0,3 százalékkal nőtt, 2026-ra pedig az Egyensúly Gazdaságkutató 1,6 százalékos bővülést vár. Idén ezért az eredetileg tervezett 13 százalék helyett végül 11 százalékkal emelkedett a minimálbér.

A vagyonadó miatt is aggódik a VOSZ

A szervezet a tervezett vagyonadó kapcsán is figyelmeztetett a lehetséges kockázatokra. Perlusz László szerint különösen fontos, hogy a szabályozás megfelelően kezelje a működő vállalkozások vagyonát, és ne sújtsa aránytalanul az 1–5 milliárd forint közötti vagyonnal rendelkező cégeket.

A VOSZ attól tart, hogy a tervezet nem tesz kellő különbséget a nagyvállalatok és a hosszú évtizedek alatt felépített családi vállalkozások között. Egyes ágazatokban alacsony a megtérülés, így a sajátosságokat figyelmen kívül hagyó adóztatás fejlesztési forrásokat vonhat el a cégektől.

Ez a beruházások visszafogásához és a magyar kkv-szektor felzárkózásának lassulásához vezethet. A VOSZ ezért a vagyonadó kialakításánál is elengedhetetlennek tartja a szakmai egyeztetést.

A felmérés összképe szerint a vállalkozások pénzügyi helyzete egyelőre viszonylag stabil, de a romló üzleti kilátások, a gyenge beruházási kedv és az árbevételi kockázatok egyre nagyobb óvatosságra késztetik a cégeket. A vállalkozások továbbra is bíznak az új gazdaságpolitikai irányban, de egyre sürgetőbben várják a konkrét támogatási és finanszírozási intézkedéseket.
#hrcentrum #kkv #minimálbér #béremelés #gazdaság #felmérés #vállalkozások #beruházások #munkáltatók #gazdasági növekedés #vagyonadó

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:12
13:58
13:48
13:36
13:29
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 15. 13:29 Kivár a forint: sorsdöntő amerikai adatok robbanthatják be az árfolyamot
október 15. 10:48 Kemény délelőtt a magyar tőzsdén: talpra állt az OTP a globális vérfürdő közepette
október 14. 17:41 Hidegzuhany Amerikából: megütötték a tőzsdéket a friss inflációs adatok, elesett a forint
október 14. 13:44 Háromhetes csúcsra tört a forint, de most jön az igazi gyomros: mi vár a magyar devizára?
HR BLOGGER
coachco  |  2026.10.07 22:03
Vízbiztonságra vágyakozás
Csapvizet isztok? Miért? Miért nem? [...] Bővebben!
laskainelli  |  2026.09.17 11:30
Amikor a gyerekkori minta béklyóvá válik
Nagy kérdés, hogy a legfontosabb döntéseidben valóban a felnőtt, tudatos éned választ, vagy csupán e...
hrdoktor  |  2026.09.11 09:22
Őszi fáradtság – az étrenddel lehet a baj?
Úgy érzi, mára semmi nem maradt a nyaralás hozta feltöltődésből, kiégett, fáradt? Nincs egyedül, biz...
legacykft  |  2026.09.08 18:54
Új szakmai identitás formálódik bennem
Két évvel ezelőtt kezdtem el a szociodráma csoportvezető-asszisztensi képzést. Szerettem volna valam...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 15.
Hozzányúlnának a magyarok megtakarításaihoz: Brüsszel már eljárást is indított, mit lép a Tisza-kormány?
2026. október 14.
Balázs Ildikó: a költségvetési mozgástér korlátozott, de a kiskereskedelmi különadót mihamarabb ki kell vezetni
2026. október 15.
Aggasztó adatok érkeztek a 65 éves nyugdíjkorhatárról: meddig bírják egészséggel a magyar dolgozók?
2026. október 15.
Vagyonadó kalkulátor 2027: itt a hivatalos vagyonadó számítás és a vagyonadó törvénytervezet részletei
2026. október 15.
"Azt hitték, majd féláron is odaadom": 3 igaz történet arról, milyen ára van ma nőként a vidéki boldogulásnak
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 15. csütörtök
Teréz
42. hét
Október 15.
A fehér bot nemzetközi napja
Október 15.
Az ölelés világnapja
Október 15.
A kézmosás világnapja
Október 15.
A vidéki nők világnapja
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Eszed megáll: ennyit keres egy stewardess 2026-ban a Ryanairnél és a Wizz Airnél
2
1 hete
Fordulat a december 24-i munkaszüneti nap ügyében: elkaszálták a kezdeményezést, erre készülhetünk 2026-ban
3
2 hete
Kiderült, hol folytatja pályafutását a Mentőszolgálattól menesztett Győrfi Pál
4
2 hónapja
Ennyit keres egy motoros ételfutár egyetlen hét alatt 2026-ban Budapesten: főállásban is durván megéri
5
2 hete
Itt a bejelentés: nem lesz ledolgozós szombat decemberben, 24-e munkaszüneti nap
PÉNZÜGYI KISOKOS
Munkáltatói felelősségbiztosítás
a biztosítási szerződés alapján a biztosító - a munkáltató helyett - megtéríti azokat a károkat, amelyekért az üzemi baleset, esetleg foglalkozási megbetegedés miatt felelősséggel tartozik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 15. 13:02
Aggasztó adatok érkeztek a 65 éves nyugdíjkorhatárról: meddig bírják egészséggel a magyar dolgozók?
Pénzcentrum  |  2026. október 15. 11:30
Vagyonadó kalkulátor 2027: itt a hivatalos vagyonadó számítás és a vagyonadó törvénytervezet részletei
Agrárszektor  |  2026. október 15. 13:32
Kihívások a baromfiszektorban: az AVEC elnöke az Agrárszektor Konferencián