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Gazdaság

Változhat a kata és a vagyonadó szabályozása: három fontos javaslatot tett le az MKIK

Pénzcentrum
2026. október 15. 19:27

Módosítaná a kata szabályait, célzott adózási lehetőséget teremtene az alacsony bevételű önfoglalkoztatóknak, a vagyonadónál pedig mentességet kér a működő vállalkozói vagyon számára a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK). A szervezet a társadalmi egyeztetés keretében hivatalosan is benyújtotta javaslatait a Pénzügyminisztériumnak. A kamara szerint a magasabb közteherhez magasabb társadalombiztosítási jogosultságnak kellene társulnia, a vagyonadó pedig nem vonhatna el forrásokat a munkahelyeket fenntartó és beruházásokat finanszírozó vállalkozásoktól.

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A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elfogadhatónak tartja, hogy a vállalkozásokból származó bevételeket a tervezett szabályozás szerint magasabb közteher terhelje. A szervezet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a tervezetben szereplő, 15 százalékos mértékhez igazodó kiegészítő adó megfizetése önmagában nem növelné a kisadózók társadalombiztosítási ellátásainak alapját.

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Az MKIK szerint ez különösen a főfoglalkozású katások számára lehet lényeges kérdés. A kamara által ismertetett számítás szerint az ellátási alap 2027-ben havi 317 ezer forint maradna akkor is, ha a vállalkozó a tételes adón felül jelentős összeget fizetne be. A szervezet ezért azt javasolja, hogy a kiegészítő adó meghatározott része számítson bele a társadalombiztosítási ellátási alapba. Ez a későbbi nyugdíj összegére, valamint a pénzbeli egészségbiztosítási ellátásokra is hatással lehetne.

A kamara szerint a részletszabályok kidolgozásához további számításokra van szükség, de egyértelmű kapcsolatot kell teremteni a magasabb befizetés és az érte járó többletjogosultság között. Fontos, hogy egyelőre az MKIK módosító javaslatáról van szó, nem elfogadott jogszabályról. A társadalombiztosítási ellátások tényleges alapját és a későbbi nyugdíjat a végleges szabályozás határozná meg.

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Új, szociális kata segíthetné az alacsony bevételű vállalkozókat

A kamara egy úgynevezett „szociális KATA” bevezetésének lehetőségét is megvizsgálná. Ez egy szűkebb jogosulti kör számára biztosíthatna kedvezőbb adózási lehetőséget, különösen azoknak, akik élethelyzetük, lakóhelyük vagy munkaképességük miatt csak korlátozottan tudnak munkaviszonyban dolgozni, vállalkozóként pedig kevés bevételt szereznek.

A lehetséges érintettek között a kamara példaként említi a kistelepüléseken működő lakossági szolgáltatókat, a más jogcímen nem biztosított, gyermeküket nevelő szülőket, a hozzátartozójukat ápolókat és a megváltozott munkaképességű embereket.

A nyári vitaanyagban felvázolt modell évi legfeljebb 6 millió forintos bevételig tenné lehetővé ezt az adózási formát. A javasolt feltételek szerint évi 3 millió forintos bevételig havi 50 ezer forint lenne a tételes adó, a 3 és 6 millió forint közötti bevételi részre pedig további 15 százalékos közteher vonatkozna.

A kamara célja az lenne, hogy az érintettek legálisan végezhessenek önálló vállalkozói tevékenységet, és legalább minimális társadalombiztosítási jogosultságot szerezhessenek. A jogosultsági feltételeket ugyanakkor úgy kellene meghatározni, hogy az új forma valóban az alacsony bevételű, rászoruló vállalkozókat segítse, ne pedig általános adóoptimalizálási lehetőségként működjön.

A vagyonadó ne gyengítse a működő vállalkozásokat

A vagyonadó tervezetéhez kapcsolódóan az MKIK azt szorgalmazza, hogy a szabályozás különbséget tegyen a magáncélú vagy befektetési vagyon, illetve a gazdaságban ténylegesen működő vállalkozói tőke között. A kamara elismeri azt a célt, hogy a jelentős vagyonnal rendelkezők nagyobb részt vállaljanak a közös kiadások finanszírozásából. Szerinte azonban egy vállalkozás értéke nem feltétlenül jelent a tulajdonos számára szabadon elkölthető pénzt.

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Egy gazdasági társaság vagyonát termelőeszközök, ingatlanok, készletek, technológia és a napi működéshez szükséges forgótőke is alkothatja. Ezek az eszközök a termelést, a beruházásokat és a foglalkoztatást szolgálják, ezért az utánuk fizetendő vagyonadó akár a vállalkozás működéséhez szükséges forrásokat is csökkentheti. Az MKIK szerint ilyen esetben a tulajdonos osztalékkivételre, hitelfelvételre vagy akár tulajdonrészének értékesítésére kényszerülhet, ami gyengítheti a vállalkozás tőkeerejét.

A kamara ezért elsődlegesen a tényleges magyarországi gazdasági tevékenységet szolgáló vállalkozói vagyon adómentességét javasolja. Ez kiterjedne a közvetlenül vállalkozási célra használt vagyonra, valamint a működő gazdasági társaságokban fennálló tulajdoni részesedésekre is. A mentesség feltételeit úgy alakítanák ki, hogy passzív, magáncélú vagyon társaságba helyezésével ne lehessen elkerülni a vagyonadó megfizetését.

Adóbeszámítást is kér a kamara

Amennyiben a jogalkotó nem tartja megvalósíthatónak a vállalkozói vagyon teljes mentességét, az MKIK alternatív megoldást is javasol. Egy olyan adóbeszámítási rendszer kialakítását szorgalmazza, amelyben a társasági részesedésre jutó vagyonadót csökkenthetné a vállalkozás által megfizetett társasági adó vagy kisvállalati adó (kiva), valamint a foglalkoztatáshoz kapcsolódó meghatározott adók és járulékok tulajdoni hányaddal arányos része.

A beszámítás legfeljebb az adott részesedésre jutó vagyonadó összegéig terjedhetne. Ez a megoldás a kamara szerint elismerné, hogy a működő és alkalmazottakat foglalkoztató vállalkozások más adókon keresztül is hozzájárulnak a költségvetés bevételeihez.

Az MKIK hangsúlyozza: olyan szabályozást szeretne, amely egyszerre biztosítja az arányos közteherviselést, ösztönzi a legális munkavégzést, és megőrzi a hazai vállalkozások működéséhez, foglalkoztatásához és fejlődéséhez szükséges pénzügyi forrásokat.

A három javaslat elfogadása esetén változhatna a kisadózók társadalombiztosítási jogosultságának rendszere, új lehetőség nyílhatna az alacsony bevételű önfoglalkoztatóknak, a vagyonadó pedig eltérő szabályokat alkalmazhatna a működő vállalkozások és a magánvagyon esetében. A végleges feltételekről azonban a jogalkotási folyamat során születhet döntés.
Címlapkép: Getty Images
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