Marad a készpénz? Máshol nyúlnának bele az üvegvisszaváltási rendszerbe, hogy a közbiztonság és -tisztaság javuljon

Az elmúlt időszakban a palackvisszaváltási rendszer kapcsán sok kritika fogalmazódott meg, a diskurzus pedig a mai napig tart. Az üvegvisszaváltás bevezetése nem csak mindennapos kellemetlenséget jelent, hanem olyan társadalmi problémákat is a felszínre hozott és láthatóvá tett, melyekkel eddig nem kellett a lakosság széles rétegeinek foglalkoznia. A megélhetési palackozás, a sűrűsödő konfliktusok, higiéniai problémák megoldását sokan a készpénzes beváltás lehetőségének megszüntetésében látják. Olvasóink véleménye alapján azonban a többség gyökeresen más véleményen van.

Magyarországon a kötelező visszaváltási rendszert - vagyis a DRS-t - 2024. január 1-jén vezették be, a gyártóknak pedig 2024. július 1-jétől kötelező alkalmazniuk. A rendszer tehát nem azonnal és egyik napról a másikra indult el, volt egy átmeneti "tesztidőszak", illetve a REpont automaták száma is fokozatosan nőtt. Viszont akárhogy számoljuk, már bőven több mint két éve használjuk Magyarországon széles körben a visszaváltási rendszert. Ennyi idő pedig elég volt arra, hogy felszínre hozza a problémákat a rendszer működése kapcsán, láthatóvá váljanak a gazdasági és társadalmi következmények. Arról megoszlanak a vélemények, mi hozhat megoldást a kialakult helyzetre.

A Pénzcentrum szeptember felmérést készített a palackvisszaváltási rendszer megítélése kapcsán. Ennek eredményei szerint a válaszadókank 42,3 százaléka egyetért a MOHU korábbi javaslatával, hogy vezessék ki a készpénzes üvegvisszaváltás lehetőséget. Ez egyben azt is jelenti, hogy a többség szerint maradnia kellene a készpénzes lehetőségnek. Érdekes adalék, ha megnézzük, hogy a fővárosban élő válaszadók 49,3 százaléka, a nem fővárosiaknak 39,2 van csak a készpénzes visszafizetés eltörlése mellett. Ez a különbség fakadhat abból, hogy a "megélhetési palackozás" jelensége Budapesten sokkal elterjedtebb, vagy akár abból, hogy a fővárosban kevésbé jellemző a készpénzes visszaváltás, így nem is ragaszkodnak úgy hozzá.

Mélyebben vizsgálva a kutatási eredményeket az láthatjuk, hogy a válaszadók 20,2 százaléka készpénzben kéri leggyakrabban a visszaváltott csomagolások árát, és közülük is 13,4 százalék egyetértene a kivezetéssel. A fővárosi kitöltők közül a leggyakrabban készpénzre váltók aránya valamivel alacsonyabb: 19,2 százalék. Köztük viszont magasabb, 17,8 százalék azok aránya, akik egyetértenének a kivezetéssel.

Nem a készpénz kivezetése a megoldás

A kutatásunk megjelenése után is számos új vélemény és érv bukkant fel annak kapcsán, ki kellene-e vezetni a készpénzes visszafizetési megoldást. Ezért indítottunk egy szavazást, hogy ezeknek a támogatottságát is megvizsgáljuk. Az olvasóink, akik a szavazásban részt vettek, magas arányban (18,5%) nemcsak a készpénzes fizetést, hanem az egész DRS-t eltörölnék. Összesen a válaszadók 25,7 százaléka változtatna magán a készpénzes fizetési megoldáson: 14,2 százalék eltörölné, 11,3 százalék viszont elköltöztetné a boltok környékéről a készpénzes visszaváltást.

A szavazók többsége azonban, 54,6 százalékuk megtartaná a készpénzes visszafizetés rendszerét úgy, ahogy most van. Tehát azt láthatjuk, hogy a válaszadók nagy részét érdekli/érinti ez a kérdés, egy jelentős részük az egész visszaváltási rendszerrel nem elégedett, negyedük módosítana a készpénzes fizetésen, de a többség szerint nincs szükség változtatásra.

A DRS palackvisszaváltási rendszer az ország uniós kötelezettsége, tehát a teljes kivezetés semmiképp sem valódi lehetőség; emellett nagy sikernek is tekinthető a környezetvédelem terén - ahogy arról Bozóki Csaba, a MOHU visszaváltásért felelős igazgatója is beszélt még szeptemberben. A szakember posztjában kiemelte, hogy a készpénzhasználat jogszabályi előírás, de a MOHU javaslatot fog tenni ennek megváltoztatására, hiszen ahogy a parkoló automaták esetében, a REpont automatáknál sincs feltétlenül szükség a készpénzhasználatra. Arra is rámutatott, hogy a hajléktalanság, a mélyszegénység és a drogfogyasztás nem újkeletű problémák és "ezeket nem a palackvisszaváltás okozta".

A MOHU által támogatott elképzelés szerint a bolti utalványt többé nem lehetne készpénzre váltani, miközben a bankszámlára utalás, a vásárlásra felhasználható utalvány és az adományozás lehetősége megmaradna.

A javaslat hátterében elsősorban a fővárosi palackgyűjtéssel összefüggő köztisztasági és közbiztonsági problémák álltak, melynek kapcsán a fővárosi önkormányzat, és egyes kerületi polgármesterek, képviselők is megszólaltak. Az viszont nem biztos, hogy a közbiztonság és a higiéniai körülmények romlására a boltok környékén a készpénzhasználat kivezetése a megfelelő válasz.

Érvek a készpénz ellen és mellette

Az érvek a készpénzes visszaváltás megszüntetése mellett az egyik fő érv, hogy az 50 forintos palackdíj azonnal hozzáférhető bevételt teremt, ezért kezdett egyre több ember palackgyűjtésbe. Ez viszont köztisztasági problémákat vet fel: nem egyszerűen összeszedik az utcán eldobott csomagolóanyagokat, hanem sokan a közterületi és társasházi kukákból gyűjtik össze azokat. A kukák megrongálása, a kiszóródó hulladék és az utcai szennyezés jelentős takarítási terhet okozhat. Gyakori érv, hogy a készpénzhez jutás megnehezítése mérsékelné az ilyen jellegű gyűjtögetés mértékét, mert jelenlegi formában ez egy túl vonzó lehetőség.

A többi érv a megszüntetés mellett a közterületi feszültségeket, közbiztonsági problémákat hangsúlyozza. A kukák környékén szaporodnak a konfliktusok, a - főként fővárosi - közterületekre egyre több embert vonz a palackvisszaváltás általi könnyű pénzszerzési lehetőség. Ezáltal - az önkormányzatok képviselőinke elmondása szerint - egyre több a kukázó, kéregető, valamint az utcai droghasználó is. Azt azonban sokan kétségbevonják, hogy ezt a jelenséget pusztán a készpénzhasználat megszüntetése orvosolhatná.

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A készpénz megtartása mellett viszont több érv is szól. Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium szerint a rendszernek azok számára is biztosítania kell a visszatérítést, akik nem vásárolnak az adott üzletben, vagy nem rendelkeznek bankszámlával. A tárca ezért nem támogatta a készpénzes kifizetés kivezetését.

A történet egy másik oldala, hogy akik a megélhetési palackgyűjtés visszaszorítása érdekében vezetnék ki a készpénz, nem veszik figyelembe, hogy ehhez a réteghez nem pusztán droghasználók tartoznak. A palackgyűjtésből élők közt sokan vannak, akik az így szerzett pénzből élelmiszert, gyógyszert vagy szállást fizetnek. Ráadásul rengeteg gyűjtögetőnek nincsen banszámlája sem. Így rengeteg ember napi megélhetését vennék el a készpénzhasználat megszüntetése, akik egyébként nem jelentenek problémát, hanem éppen hogy nagymértékben hozzájárulnak az újrahasznosítási célokhoz.

Amellett is szólnak érvek, hogy önmagában a készpénz megszüntetése nem jelenthetne megoldást, hiszen akkor kialakulna a vásárlási utalványok másodpiaca (ami már most is jelen van, illetve mindenfajta utalványra jellemző). Így aki készpénzszerzésben érdekelt, az a jelenlegi rendszer helyett veszteséggel tudná továbbadni az utalványt, rontva az anyagi lehetőségeit az egyébként is kiszolgáltatott csoportnak.

A készpénzhasználat kivezetése több kritikus szerint azért sem indokolt, mert a vásárlási utalvánnyal elveszne a vásárló szabadsága arra, hogy a visszakapott pénzt bárhol felhasználja. Ez pedig elsősorban a szupermarketeknek és nagyobb üzleteknek kedvezne, ahová a legtöbben járnak visszaváltani a palackokat.

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A probléma bonyolultabb ennél

Már a fenti érvekből is kirajzolódik, hogy a probléma sokkal összetettebb, mint elsőre hangzik. A MOHU javaslata a készpénzhasználat megszüntetéséről a felmerülő problémákra aligha nyújtana kielégítő megoldást, viszont rengeteg más ember érdekeit sértené. Sokan hisznek azonban a kompromisszumos megoldásokban, amely úgy keres megoldást a köztisztasági és közbiztonsági problémákra, hogy közben a készpénzes visszaváltás lehetőséget is megtartja.

Ezt a legtöbben jobb infrastruktúra kiépítésével érnék el: könnyebben hozzáférhető automaták telepítésével, a kukák mellé kihelyezett palacktartókkal, olyan megoldásokkal, amik a gyűjtést megkönnyítik, de a szemetelést nehezítik. Ezeken túlmenően szükségesnek tartanák bizonyos környékeken a fokozott takarítás megszervezését, illetve a célzott szociális segítséget a rászorulóknak. A közbiztonság javítására is rendelkezésre állnak más eszközök is, mint a megélhetési palackozás akadályozása.

A szeptember eleji vita után a kormányzat nem támogatta a MOHU javaslatát. A minisztérium szerint a készpénzes visszatérítés a rendszer fontos része, a közterületi problémák kezelésére pedig más eszközöket kell keresni. A diskurzus viszont folytatódik arról, hogy ha nem a készpénz kivezetése lesz a megoldás, akkor milyen válaszokat találhatunk a felmerült problémákra.