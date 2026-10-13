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Nekik hajtják valójában a pénzt a magyar dolgozók: nem csoda, hogy az összeszerelő országgá lettünk

Biró Attila
2026. október 13. 13:05

Magyarországon több mint 781 ezer ember dolgozott külföldi irányítású vállalkozásoknál 2024-ben, ezek a cégek a vizsgált vállalati kör hozzáadott értékének több mint 40 százalékát állították elő. Szerepük ezzel jóval meghaladta az uniós átlagot.

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Az Európai Unióban működő vállalkozások mindössze 1 százalékát irányították más országból 2024-ben, gazdasági súlyuk azonban ennél jóval nagyobb volt. Az Eurostat adatai szerint ezek a cégek a vizsgált vállalati kör foglalkoztatottjainak 16 százalékát alkalmazták, és a hozzáadott érték 24 százalékát állították elő.

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Fontos tisztázni, hogy itt a külföldi irányítás nem feltétlenül unión kívüli hátteret jelent. Egy Magyarországon működő vállalkozás akkor is külföldi irányításúnak számít, ha Németországból irányítják, és akkor is, ha az Egyesült Államokból. Az összeállítás tehát azt vizsgálja, hogy az adott vállalkozás irányítása a működésének országában vagy egy másik országban van-e.

Az adatokból kiolvasható az is, hogy az EU-ban működő, külföldi irányítású cégek 59 százalékát egy másik uniós tagállamból, 41 százalékát pedig az unión kívülről irányították. A további foglalkoztatási és hozzáadottérték-adatok ezt a két csoportot együttesen mutatják.

Kevés vállalkozás, jelentős gazdasági súly

Az Eurostat mintegy 364 ezer külföldi irányítású vállalkozást tartott számon az EU-ban, összesen 25,6 millió foglalkoztatottal. Fontos kiemelni, hogy az adatok a piaci termelő vállalkozásokra vonatkoznak, ezért a foglalkoztatási arányokat is ezen a körön belül kell értelmezni, tehát nem az összes uniós munkavállalóra vetítve.

A vizsgált évben ezek a cégek mintegy 2676 milliárd euró hozzáadott értéket állítottak elő. Ez tehát nem az árbevételüket vagy a nyereségüket jelenti, hanem a működésük során létrehozott új értéket, a másoktól vásárolt termékek és szolgáltatások értékén felül.

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Ahogy pedig azt megszokhattuk, az egyes országok között most is jelentős különbségek voltak abban, mennyire gyakori a külföldi vállalatirányítás. Luxemburgban a cégek 28, Észtországban 12 százaléka tartozott ebbe a körbe. Az összes többi tagállamban legfeljebb 5 százalék volt az arány, Lengyelországban és Olaszországban pedig mindössze 0,3 százalék.

Magyarországon különösen nagy a külföldi irányítású cégek szerepe

Magyarországon 16 183 ilyen vállalkozás működött 2024-ben. Összesen 781 079 embert foglalkoztattak, és mintegy 48,8 milliárd euró hozzáadott értéket állítottak elő.

Ez a vizsgált hazai vállalati kör foglalkoztatásának közel negyedét, hozzáadott értékének pedig több mint 40 százalékát jelentette.

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Mindkét arány jelentősen meghaladta az uniós átlagot, vagyis Magyarországon az EU egészéhez képest nagyobb gazdasági súlyuk volt a más országokból irányított vállalkozásoknak. Összességében a hozzáadott értékből való részesedésüket tekintve Magyarország az ötödik helyen állt a tagállamok között, Írország, Luxemburg, Szlovákia és Málta mögött.

Forrás: Eurostat; PénzcentrumForrás: Eurostat; Pénzcentrum

A régióban így egyedül Szlovákia mutatott magasabb arányt, ott a hozzáadott érték felét külföldi cégek adták, Románia és Csehország viszont valamivel Magyarország mögött szerepelt.

Így lettünk összeszerelő ország

A külföldi cégek jelentős hazai szerepe mellett érdemes megnézni azt is, mennyibe kerül nálunk a munkaerő.

A legfrissebb Eurostat adatok szerint Magyarországon az átlagos óránkénti munkaerőköltség 15,2 euró volt, aminél csak Bulgáriában (12 euró) és Romániában (13,6 euró) mértek alacsonyabbat az EU-ban.

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Címlapkép: Getty Images
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