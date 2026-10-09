Bosszant, sokba kerül, mégsem intézed el? Mondd el, te mit halogatsz

Túl drága a bankszámlád, a biztosításod vagy valamelyik előfizetésed, mégsem néztél utána, lenne-e jobb ajánlat? Eleged van a munkahelyedből, de mégsem keresel másikat? Sokan pontosan tudják, hogy változtatniuk kellene, mégis maradnak a megszokott helyzetben. Az Erstével közös olvasói felmérésünkben arra vagyunk kíváncsiak, mi tart vissza a váltástól: az időhiány, az ügyintézéstől való félelem, a bizonytalanság, a megszokás, vagy valami egészen más.

A váltás sokszor nem egyetlen nagy döntésként jelenik meg, hanem apró, hétköznapi ügyekben: utánanézünk-e egy kedvezőbb ajánlatnak, elindítunk-e egy szolgáltatócserét, megírunk-e egy álláspályázatot, bejelentkezünk-e egy régóta halogatott vizsgálatra. Ezek a döntések különböző területeket érintenek, mégis hasonló akadályokba ütközhetnek:

időt kell szánni rájuk, információt kell gyűjteni, ügyet kell intézni, és vállalni kell a bizonytalanságot, hogy a változás valóban jobb lesz-e.

A halogatás közben könnyen láthatatlanná válik a veszteség. Egy régi díjcsomag, egy túl drága szolgáltatás, egy rossz munkahelyi helyzet vagy egy elmaradt döntés hónapokon át velünk maradhat, miközben pénzt, időt, energiát és nyugalmat visz el. Az Erstével közös olvasói felmérésünkben arra vagyunk kíváncsiak, mi tart vissza a váltástól: a megszokás, az időhiány, az ügyintézéstől való félelem, a bizonytalanság, vagy valami egészen más.

Arra keressük most a választ, hogy mennyire erős a megszokás, mi kell ahhoz, hogy végül változtassunk, és mely területeken halogatják leginkább a lépést az olvasóink.

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A kitöltés legfeljebb 5 percet vesz igénybe, a válaszokat 2026. október 2-26. között várjuk. A válaszadás anonim. A felmérés nem reprezentatív, a Portfolio Csoport olvasóinak véleményét tükrözi, és az Erste megbízásából készül. Az eredményeket a lezárás után külön cikkben mutatjuk be.