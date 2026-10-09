2026. október 9. péntek Dénes
11 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Bosszant, sokba kerül, mégsem intézed el? Mondd el, te mit halogatsz
Otthon

Bosszant, sokba kerül, mégsem intézed el? Mondd el, te mit halogatsz

Pénzcentrum
2026. október 9. 17:32

Túl drága a bankszámlád, a biztosításod vagy valamelyik előfizetésed, mégsem néztél utána, lenne-e jobb ajánlat? Eleged van a munkahelyedből, de mégsem keresel másikat? Sokan pontosan tudják, hogy változtatniuk kellene, mégis maradnak a megszokott helyzetben. Az Erstével közös olvasói felmérésünkben arra vagyunk kíváncsiak, mi tart vissza a váltástól: az időhiány, az ügyintézéstől való félelem, a bizonytalanság, a megszokás, vagy valami egészen más.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A váltás sokszor nem egyetlen nagy döntésként jelenik meg, hanem apró, hétköznapi ügyekben: utánanézünk-e egy kedvezőbb ajánlatnak, elindítunk-e egy szolgáltatócserét, megírunk-e egy álláspályázatot, bejelentkezünk-e egy régóta halogatott vizsgálatra. Ezek a döntések különböző területeket érintenek, mégis hasonló akadályokba ütközhetnek:

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

időt kell szánni rájuk, információt kell gyűjteni, ügyet kell intézni, és vállalni kell a bizonytalanságot, hogy a változás valóban jobb lesz-e.

A halogatás közben könnyen láthatatlanná válik a veszteség. Egy régi díjcsomag, egy túl drága szolgáltatás, egy rossz munkahelyi helyzet vagy egy elmaradt döntés hónapokon át velünk maradhat, miközben pénzt, időt, energiát és nyugalmat visz el. Az Erstével közös olvasói felmérésünkben arra vagyunk kíváncsiak, mi tart vissza a váltástól: a megszokás, az időhiány, az ügyintézéstől való félelem, a bizonytalanság, vagy valami egészen más.

Create your own user feedback survey

Arra keressük most a választ, hogy mennyire erős a megszokás, mi kell ahhoz, hogy végül változtassunk, és mely területeken halogatják leginkább a lépést az olvasóink.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

>>Mondd el te is, mi tart vissza a változtatástól!>>

A kitöltés legfeljebb 5 percet vesz igénybe, a válaszokat 2026. október 2-26. között várjuk. A válaszadás anonim. A felmérés nem reprezentatív, a Portfolio Csoport olvasóinak véleményét tükrözi, és az Erste megbízásából készül. Az eredményeket a lezárás után külön cikkben mutatjuk be.

 
Címlapkép: Getty Images
#otthon #erste #kutatás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:01
20:27
20:03
19:44
19:33
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 9. 17:40 Brutális ralit vágott le az OTP, szárnyal a magyar tőzsde – De mi történik a tengerentúlon?
október 9. 13:32 Megtáltosodott a forint: kulcsszint alá bukott az euró, de máris lesben áll a dollár
október 9. 10:38 Hatalmas fordulat az OTP-nél a csütörtöki zuhanás után, Elon Musk közben kivégzi a telekomcégeket
október 8. 17:34 Megütötték az OTP-t és a magyar tőzsdét, miközben elszállt az olajár – Mi történik a piacokon?
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 9.
Olyan krízis fenyegeti a magyar munkahelyeket, amire kevesen vannak felkészülve: tömegével dőlnek ki a dolgozók?
2026. október 8.
Új vásárlási őrület tarolhatja le Magyarországot: kemény riválist kaphatnak az olcsó kínai webshopok
2026. október 9.
Agyad eldobod, mennyibe kerül egy albérlet Ausztriában: rengeteg kinti magyarnak ez már megfizethetetlen
2026. október 9.
Riasztó rekordot döntött egy magyar régió: itt tarol a legdurvábban ez a betegség az egész EU-ban
2026. október 9.
Nem elég a jó sztori és a halászlé: Baján is újra kell rakni a vidéki turizmus alapjait
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 9. péntek
Dénes
41. hét
Október 9.
Postai világnap
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás! 2026 őszén erre kell tekerni az órát - Ez lehet az utolsó óraállítás?
2
3 hete
Nagyon rosszul járhat, akinek ilyen háza van: alig lehet eladni, főleg az idősek esnek drága csapdába
3
2 hete
Ledobta az akcióbombát a Lidl, indul a roham az idei fűtési szezon sztártermékéért: hamar kifogyhat a boltokból
4
2 hete
1,2 milliárd forintért árulhatja szentendrei luxusvilláját Schobert Norbert és Rubint Réka
5
2 hete
Tömegek menekülnek Budapestről: ide költöznek most az élelmes magyarok a méregdrága árak elől
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lízing
olyan szerződési forma, amely két szereplő a lízingbe adó és a lízingbe vevő között jön létre. A lízingbe adó vállalja, hogy adott eszközt megvásárolja, és a lízingbe vevő használatára bocsájtja. Lízingbe vevő ezért rendszeresen lízingdíjat fizet. A szerződés lejártakor az eszköz automatikusan vagy maradványérték megfizetése ellenében a lízingbe vevő tulajdonába mehet át, amennyiben erről előre megállapodtak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 9. 19:01
Agyad eldobod, mennyibe kerül egy albérlet Ausztriában: rengeteg kinti magyarnak ez már megfizethetetlen
Pénzcentrum  |  2026. október 9. 17:59
Kvíz: Kitalálod, melyik őszi versből való az idézet? Lássuk jól emlékszel-e a versek címére, költők nevére!
Agrárszektor  |  2026. október 9. 20:31
Komoly akció indul a magyar földeken: ne lepődj meg, ha téged is elér