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Kemény délelőtt a magyar tőzsdén: talpra állt az OTP a globális vérfürdő közepette

Pénzcentrum
2026. október 15. 10:48

A gyenge nyitás után látványosan fordított az OTP, és csütörtök délelőttre mind a négy hazai blue chip emelkedésbe kapcsolt, miközben az európai tőzsdéken vegyes mozgások látszódtak. Ázsiában súlyos eladási hullámot indítottak el az amerikai kamatemelési félelmek, különösen a félvezetőipari részvények kerültek nyomás alá. A vállalati fronton a TSMC és az Ericsson vártnál jobb gyorsjelentése, valamint az okostelefon-piac történelmi mértékű visszaesése áll a figyelem fókuszában.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az OTP a nyitás utáni 1,8 százalékos esésből délelőttre 0,5 százalékos pluszba kapaszkodott vissza, és ekkor már a Mol, a Richter, valamint a Magyar Telekom árfolyama is emelkedett. A BUX index a kereskedés elején még 0,8 százalékos mínuszban állt, amikor a vezető részvények közül egyedül a Richter tudott erősödni.

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Az OTP reggeli mélypontján a szerdai csúcsához képest már közel 5 százalékot veszített az értékéből, ezt követte a gyors fordulat. Európában eközben nem alakult ki egységes irány: a német DAX délelőtt 0,3 százalékkal csökkent, míg a francia CAC 0,2 százalékkal emelkedett.

Ázsiában a chipgyártók vezették az esést

A nemzetközi piaci hangulatot a vártnál magasabb szeptemberi amerikai infláció rontotta el, amely felerősítette a Fed további kamatemeléseivel kapcsolatos várakozásokat. Szerdán a technológiai túlsúlyos Nasdaq 1,9 százalékot zuhant, ezzel július vége óta a leggyengébb napját zárta. Az S&P 500 1,1 százalékkal, a Dow Jones 0,1 százalékkal került lejjebb. A csütörtök kora reggeli határidős indexek további gyengülést jeleztek előre: a Nasdaq futures 1,1 százalékos, az S&P 500 futures pedig 0,5 százalékos mínuszban járt.

Az eladási hullám Ázsiában teljesedett ki igazán. A reggeli kereskedésben a dél-koreai Kospi 7,8 százalékkal, a japán Nikkei 4,4 százalékkal zuhant. Hongkongban 1 százalékos, a kínai CSI 300 esetében 1,4 százalékos, Ausztráliában pedig 0,9 százalékos visszaesést mértek.

Különösen súlyos veszteségek alakultak ki a félvezető szektorban. Az SK Hynix több mint 10 százalékot, a Samsung Electronics a frissebb adatok szerint már 8,7 százalékot zuhant. Japánban a chiptesztelő berendezéseket gyártó Advantest közel 14 százalékos szakadása emelkedett ki, míg a SoftBank 7,9 százalékot, a Tokyo Electron 6,45 százalékot, a Renesas Electronics pedig 8 százalékot veszített értékéből. A beszállítói lánc szereplői közül az LG Innotek 8,9 százalékkal, a Seoul Semiconductor 9,3 százalékkal, a Samsung SDI pedig 6,3 százalékkal gyengült.

A magasabb kamatkörnyezet kilátása rendkívül érzékenyen érinti a masszív capex-beruházásokra készülő technológiai vállalatokat. A memóriagyártóknál emellett a kapacitásbővítések hosszabb távú hatásai is aggodalmat keltenek: az épülő üzemek 2029-re akár túlkínálathoz is vezethetnek. A kínai ChangXin Memory Technologies hétvégén bejelentett technológiai áttörése – amely kisebb felületen nagyobb adatsűrűséget tesz lehetővé – szintén érdemben növelheti a jövőbeli kínálatot.

Az olaj is olcsóbb lett, újabb amerikai makroadatok érkeznek

Az olajárak csütörtök reggel az ellátási kockázatok ellenére lefelé korrigáltak. A Brent 1,7 százalékos eséssel 104,3 dollárig, a WTI 1,1 százalékos mínuszban 94 dollárig csúszott vissza.

A közel-keleti geopolitikai feszültség továbbra is jelentős bizonytalanságot szül. A Hormuzi-szorosban elsüllyedt egy szingapúri bejegyzésű hajó, miközben a kereskedelmi hajók elleni támadások fokozzák a fuvardíjakat és a logisztikai kockázatokat. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerint a dízelpiaci szűkösség 2027-ben is fennmaradhat, mindeközben a Szaúd-Arábiát érő támadások veszélyeztetik a kitermelési kapacitások normalizálódását.

A befektetők csütörtökön a szeptemberi amerikai termelői árindexre (PPI), a kiskereskedelmi forgalom alakulására, valamint a heti friss munkanélküli-segélykérelmek számára fókuszálnak. A gyorsjelentési szezonban ma a U.S. Bancorp, a PNC és a Charles Schwab számai is napvilágot látnak.

Erős negyedéves számok a TSMC-től és az Ericssontól

A techszektort sújtó eladási nyomás ellenére a TSMC felülteljesítette a konszenzust. A világ legnagyobb bérgyártó félvezetőipari konszernjének adózott eredménye 69 százalékkal, 763,1 milliárd tajvani dollárra (mintegy 23,6 milliárd dollárra) ugrott. Bevétele 51 százalékos bővüléssel elérte a 47 milliárd dollárt, szintén túlszárnyalva az elemzői konszenzust.

A top-line növekedés üteme az elmúlt két negyedévben gyorsult, és 2024 eleje óta minden negyedévben meghaladta a 20 százalékot. A társaság hatalmas capex-programmal készül a kereslet kielégítésére: az idei beruházási keret a korábbi előrejelzések szerint rekordot jelentő 64 milliárd dollárra rúghat.

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Az Ericsson harmadik negyedéves korrigált EBITA-ja 10,1 milliárd svéd korona lett, ami több mint 27 százalékkal múlta felül a 7,9 milliárd koronás elemzői konszenzust. A svéd telekommunikációs berendezésgyártót a fő piacain stabil mobilhálózati kereslet támogatta, ám a menedzsment figyelmeztetett: az emelkedő alkatrészköltségek 2027-ben nyomás alá helyezhetik a bruttó fedezeti hányadot.

Történelmi mélypontra zuhant az okostelefon-piac

A globális okostelefon-kiszállítások az IDC előzetes adatai alapján 22 százalékkal, 255,3 millió darabra zuhantak a harmadik negyedévben. Ez az eddigi legsúlyosabb visszaesés a piacon, ami mögött az átlagos értékesítési árak (ASP) drasztikus emelkedése és a csereciklusok kitolódása húzódik meg.

A piackutató elemzése szerint a memóriachipek költségei egy év alatt 350 százalékkal nőttek. Ez elkerülhetetlen áremelésekre, a hardveres specifikációk visszafogására és a belépő szintű modellek kivezetésére kényszeríti a gyártókat. Az adatközpontok memóriaéhsége tovább szűkíti a kínálatot, miközben a fogyasztók egyre hosszabb ideig tartják meg meglévő készülékeiket. Az IDC prognózisa szerint a piac még nem érte el a ciklikus mélypontot, érdemi növekedési fordulatra legkorábban 2028-ban lehet számítani.

A piacvezető Samsung és az Apple jóval defenzívebbnek bizonyult a piaci átlagnál. A dél-koreai gyártó kiszállításai 5,8 százalékos mérséklődéssel 57,8 millió darabot tettek ki, míg az Apple 4 százalékos visszaeséssel 57,3 millió iPhone-t értékesített. Globális piaci részesedésük 22,6, illetve 22,4 százalékra emelkedett, így ketten együtt már a piac 45 százalékát fedik le.

A kínai versenytársak jóval nagyobb pofont kaptak: a Xiaomi volumene közel 30 százalékkal, az Oppóé 34,5 százalékkal, a Vivóé pedig 31,5 százalékkal szakadt be. Kínában ugyanakkor a Huawei teljesen szembement a trenddel, és 17,3 százalékos növekedést tudott felmutatni a 15,4 százalékkal zsugorodó belföldi piacon.

Brutális növekedési ütemmel robogna a tőzsdére az Anthropic

A Claude MI-modellt jegyző Anthropic a harmadik negyedévben 16,8 milliárd dolláros bevételt ért el az előző negyedévi 11,6 milliárd dollár után. Ez csaknem 45 százalékos negyedéves dinamikát jelent, míg az első negyedévi 4,7 milliárd dollárhoz viszonyítva több mint három és félszeres volumennövekedést mutat.

Piaci információk szerint a novemberre kitűzött tőzsdei bevezetés (IPO) előtt a vállalat menedzsmentje korrigált profitról és pozitív cash flow-ról számolt be a befektetőknek. Az eredményminőség pontos megítéléséhez azonban elengedhetetlen lenne az egyszeri tételek és korrekciók részletes vizsgálata. Bár minden számítási kapacitásra költött dollárra 1,7 dollár bevétel jutott, ez az arányszám önmagában nem tükrözi a kutatás-fejlesztési (K+F) kiadások és az értékesítési költségek teljes terhét.

A jelenlegi pálya alapján az évesített bevételefutási ráta (run-rate) az év végére elérheti a 110 milliárd dollárt. Ez a jelenlegi bevételi sebesség tizenkét hónapra kivetített értéke, nem pedig a 2026-ban ténylegesen elkönyvelhető forgalom. A vállalat májusi, 65 milliárd dolláros tőkebevonási köre 965 milliárd dolláros cégértékelést (valutációt) implikált.

A dinamikát elsősorban a vállalati ügyfelek akvizíciója és a kódfejlesztést támogató Claude Code gyors penetrációja hajtja. A kereslet skálázásához ugyanakkor gigantikus compute-kapacitásra van szükség, amelynek fajlagos költsége és kapacitáskihasználtsága a leendő részvényesek számára is a legfontosabb befektetési fókuszpont marad.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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