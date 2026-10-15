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Üzemanyagszivattyúk egy Shell benzinkúton az M7-es autópálya mentén
Autó

Olyan krízis közeleg a benzinkutakon, amire nem vagyunk felkészülve: erre még nagyon ráfázhatunk

Pénzcentrum
2026. október 15. 20:15

Jelentős üzemanyagár-emelkedést hozhat, ha tovább húzódik az iráni háború, és tartósan akadozna a Hormuzi-szoros forgalma. A Nemzetközi Valutaalap friss várakozása szerint ilyen forgatókönyv mellett az olaj ára akár hordónként 130 dollárig is emelkedhet, ami világszerte gyorsíthatja az inflációt.

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Magyarországon egyelőre a hazai üzemanyagárak nem követték le teljesen a világpiaci folyamatokat az RTL Híradó beszámolója szerin. A holtankoljak.hu számításai alapján a benzin literje jelenleg mintegy 30, a gázolajé pedig akár 50 forinttal olcsóbb annál, mint amit az olajár és az árfolyamváltozások indokolnának. A portál szerint a benzin átlagára most 642 forint, a gázolajé 709 forint literenként.

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A magas árak ellenére a nagy kúthálózatok forgalma nőtt: benzinből 4 százalékkal, gázolajból csaknem 2 százalékkal több fogyott augusztusban, mint egy évvel korábban. Ez arra utal, hogy sok háztartásban az autóhasználat nehezen kiváltható kiadás. A riportban megszólaló autósok szerint inkább más területeken, például sportoláson, kiránduláson vagy kulturális programokon próbálnak spórolni, hogy továbbra is tankolni tudjanak.

Az olajár további emelkedése nemcsak a kutakon jelenhet meg. A drágább üzemanyag a szállítási és mezőgazdasági költségeken keresztül gyorsan beépülhet a bolti árakba is, így az inflációt szélesebb körben is erősítheti.

A kiskutak szerint a magas nyersanyagár főként a nagy olajvállalatoknak kedvez, ezért demonstrációt jelentettek be a MOL székháza elé.
Címlapkép: Getty Images
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