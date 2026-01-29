2026. január 29. csütörtök Adél
Riadót fújtak: már a Dunában is megjelent a Rákos-patak hatalmas olajszennyezése
HelloVidék

Riadót fújtak: már a Dunában is megjelent a Rákos-patak hatalmas olajszennyezése

HelloVidék
2026. január 29. 09:15

Már a Dunában is feltűnt a Rákos-patak olajszennyezése – Zugló felől érkezhetett a szivárgásNem állt meg a Rákos-pataknál az olajszennyezés: a vízbe került anyagot már a Dunában is észlelték. A hatóságok szerint a szennyezés forrása nem a XIII. kerületben, hanem feljebb, Zugló térségében lehet.

Január 28-án, szerdán reggel nagy kiterjedésű olajfoltot észleltek a Rákos-patak XIII. kerületi szakaszán, a szennyeződés pedig azóta továbbterjedt: már a Dunában is megjelent. A hírt elsőként a hir13.hu közölte, fotókkal dokumentálva az esetet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A portál beszámolója szerint a szennyeződést a XIII. kerületi közterület-felügyelet észlelte, és haladéktalanul jelezte az illetékes katasztrófavédelemnek. Az eddigi információk alapján azonban a szennyezés nem helyben keletkezett.

A hir13.hu információi szerint a hatóságok úgy látják, az olajos anyag a Rákos-patak felsőbb szakaszáról, Zugló irányából érkezhetett a XIII. kerületbe.

Ezt erősítette meg Rózsa András, Zugló polgármestere is, aki közösségi oldalán arról tájékoztatott: a Mogyoródi út környékén fáradt motorolaj szivárgását észlelték a patak vizében. A jelenlegi adatok szerint a szennyeződés a csatornarendszeren keresztül juthatott a Rákos-patakba.

A katasztrófavédelem és az illetékes hatóságok vizsgálják a szennyezés pontos forrását és mértékét, valamint azt, milyen károkat okozhatott az élővilágban. Az ügy fejleményeiről további tájékoztatást ígértek.

Címlapkép: Facebook
