Riadót fújtak: már a Dunában is megjelent a Rákos-patak hatalmas olajszennyezése

Már a Dunában is feltűnt a Rákos-patak olajszennyezése – Zugló felől érkezhetett a szivárgásNem állt meg a Rákos-pataknál az olajszennyezés: a vízbe került anyagot már a Dunában is észlelték. A hatóságok szerint a szennyezés forrása nem a XIII. kerületben, hanem feljebb, Zugló térségében lehet.

Január 28-án, szerdán reggel nagy kiterjedésű olajfoltot észleltek a Rákos-patak XIII. kerületi szakaszán, a szennyeződés pedig azóta továbbterjedt: már a Dunában is megjelent. A hírt elsőként a hir13.hu közölte, fotókkal dokumentálva az esetet.

A portál beszámolója szerint a szennyeződést a XIII. kerületi közterület-felügyelet észlelte, és haladéktalanul jelezte az illetékes katasztrófavédelemnek. Az eddigi információk alapján azonban a szennyezés nem helyben keletkezett.

A hir13.hu információi szerint a hatóságok úgy látják, az olajos anyag a Rákos-patak felsőbb szakaszáról, Zugló irányából érkezhetett a XIII. kerületbe.

Ezt erősítette meg Rózsa András, Zugló polgármestere is, aki közösségi oldalán arról tájékoztatott: a Mogyoródi út környékén fáradt motorolaj szivárgását észlelték a patak vizében. A jelenlegi adatok szerint a szennyeződés a csatornarendszeren keresztül juthatott a Rákos-patakba.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A katasztrófavédelem és az illetékes hatóságok vizsgálják a szennyezés pontos forrását és mértékét, valamint azt, milyen károkat okozhatott az élővilágban. Az ügy fejleményeiről további tájékoztatást ígértek.

Címlapkép: Facebook