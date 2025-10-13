Itt a megoldás a fityegő kupak problémára, ezután a videó után senkinek nem okozhat gondot.
Mikor nyit a pécsi adventi vásár? Pécs karácsonyi vásár 2025-ös dátuma, helyszíne és programjai
Magyarország legszebb városai között tartjuk számon Pécset, ahol 2025. november 28-a és december 24-e között megcsodálhatjuk az adventi vásárt, ami hosszú évek óta a legkeresettebb vidéki téli programok egyike. Az ünnepi hangulat idén sem maradhat el: nézzük, mikor és hol kerül megrendezésre a pécsi karácsonyi vásár 2025 évében és mi mindent érdemes tudnunk az adventi programokról!
A pécsi karácsonyi vásár idén is a legfelkapottabb téli vidéki programok közé tartozik, a belvárosi rendezvény várhatóan 2025 évében is látogatók tízezreit csalogatja a városba. Nézzük, a karácsonyi vásár Pécsen mikor és hol kerül megrendezésre, melyik hétvégén nyitja meg először kapuit!
Pécs karácsonyi vásár 2025
A Pécsi Adventi Kézműves- és Mesevásár idén 14. alkalommal kerül megrendezésre Pécs belvárosában. A legszebb vidéki karácsonyi vásárok egyikeként a rendezvény látogatók tömegét vonzza Pécsre és a környező településekre, ahol változatos zenés fellépések, családi- és gyermekprogramok, illetve kézműves vásár szórakoztatja a résztvevőket. Bár az idei programok listáját a szervezők egyelőre még nem tették közzé, elöljáróban már tudhatjuk, hogy a gasztroudvar és a fényfestés idén sem maradhatnak el.
Mikor lesz a pécsi karácsonyi vásár 2025-ben?
Most pedig mutatjuk, mikor lesz a karácsonyi vársár Pécsen! A vásár idén is az adventi időszakban kerül megrendezésre: 2025. november 28-án (pénteken) indul és egészen karácsonyig, azaz december 24-e (szerdáig) tart. Az idei vásár nyitvatartási idejét egyelőre nem tudni, azonban tavaly a kézműves vásár hétfőtől csütörtökig 10 órától 18 óráig, péntektől vasárnapig pedig 10 órától 20 óráig tartott nyitva. A gasztroudvar hétfőtől csütörtökig 12 órától 22 óráig, péntektől vasárnapig pedig 12 órától 23 óráig volt nyitva.
Hol lesz a karácsonyi vásár Pécsen?
A pécsi adventi vásár helyszíne 2025-ben változatlanul a Széchényi tér, Pécs belvárosában.
Hogyan juthatunk el Pécsre?
Pécset, Baranya vármegye vármegyeszékhelyét tömegközlekedéssel és autóval egyaránt megközelíthetjük. Amennyiben a látogatók tömegközlekedéssel érkeznek a városba és a pécsi karácsonyi vásárba, érdemes tudniuk, hogy a pécsi vasútállomástól a Széchényi térre gyalogosan körülbelül 15 perc alatt lehet eljutni. A vasútállomás közelében található távolsági buszpályaudvarról gyalogosan úgyszintén nagyjából 15 perc az út Pécs belvárosáig.
Pécs megközelítése autóval Budapest irányából az M6-os, illetve az M60-as autópályán közlekedve lehetséges – amennyiben autópályán szeretnénk Pécsre eljutni, ne felejtsük el ellenőrizni vagy beszerezni a magyar autópálya matricát. Pécsen halad keresztül továbbá a 6-os főút (Dunaújváros, Paks irányából Barcs és Horvátország felé), illetve három másodrendű országos főútvonal, az 57-es (Mohács irányából), az 58-as (Drávaszabolcs, Horvátország irányából), illetve a 66-os főutak (Kaposvár felől).
