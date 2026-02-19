2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
0 °C Budapest
Debrecen történelmi városa, Magyarország. Óváros építészettel, templommal és felhőkarcolókkal.
Otthon

Egy vezeték sérült meg a debreceni akkugyárban: megszólalt a katasztrófavédelem

Pénzcentrum
2026. február 19. 07:42

Az egyik technológiai vezeték sérült meg és az így keletkezett gőz kapcsolata be az otórendszert - tűz nem volt az akkufólia-gyárban.

A Hajdú-bihar Vármegyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság tájékoztatása alapján semmiféle tűzeset nem volt a Semcorp üzemében - erről adott ki közleményt a debreceni önkormányzat. 

Tegnap számoltunk be arról, hogy a hírek szerint egy akkufólia-gyárban tűz üthetett ki, ezt cáfolta meg aztán a katasztrófavédelem. A közleményben leszögezik, hogy az egyik vezetékből távozó gő riasztotta az automata oltórendszert.

Minden ezzel ellentétes híreszteléssel szemben nem történt tűzeset a Semcorp Hungary Kft. debreceni üzemében. Egy technológiai vezeték sérült meg, amelyből gőz távozott és ez okozta az oltórendszer működésbe lépését, ellátva azt a feladatot, amelyet egy esetleges tűz esetén el kellett volna látnia. Az eset során személyi sérülés nem történt és veszélyes- vagy vegyianyag sem került a környezetbe

- írja közleményében a debreceni városvezetés.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #önkormányzat #gyár #veszély #tűz #belföld #debrecen #katasztrófavédelem #tűzeset #akkugyár

