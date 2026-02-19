2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
0 °C Budapest
Milánó, 2026. február 6.A magyar csapat érkezik a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia megnyitóünnepségén a milánói San Siro Stadionban 2026. február 6-án. Elöl Somodi Maja (b) és Nógrádi Bence rövidpályás gyorskorcsolyázó viszi a m
Sport

Téli olimpia 2026: itt a csütörtöki program, egy magyar fiúért szoríthatunk

Pénzcentrum
2026. február 19. 08:20

Ma Kim Minszok szerepel 1500 méteres gyorskorcsolyában a magyarok közül. Lássuk a programot!

Ma egyetlenegy magyar versenyző szerepel az olimpia programjában: Kim Minszok short trackben megy a minél jobb helyezésért. Lássuk, mit lesz ma még érdemes nézni!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

CURLING

férfi selejtező: Svédország-Csehország, Olaszország-Svájc, Kína-Németország, Norvégia-Kanada 9.05, férfi elődöntő 19.05

női selejtező: Svájc-Egyesült Államok, Kanada-Koreai Köztársaság, Japán-Kína, Nagy-Britannia - Olaszország 14.05

ÉSZAKI ÖSSZETETT (1)

csapat nagysánc 10.00, 2x7,5 km-es sífutás 14.00

GYORSKORCSOLYA (1)

férfi 1500 m (Kim Minseok) 16.30

JÉGKORONG (1)

nők, bronzmérkőzés: Svédország-Svájc 14.40, döntő: Kanada-Egyesült Államok 19.10

MŰKORCSOLYA (1)

női kűr 19.00

SÍALPINIZMUS (2)

női és férfi sprint selejtező 9.50, elődöntő 12.55, döntő 13.55

SZABADSTÍLUSÚ Sí (1)

férfi és női félcső selejtező 10.30 és 19.30

férfi ugrás döntő 14.00
Címlapkép: Getty Images
#olimpia #síelés #sport #verseny #férfi #magyar #program #gyorskorcsolya #jégkorong

08:30
08:20
08:15
07:45
07:42
NAPTÁR
Tovább
2026. február 19. csütörtök
Zsuzsanna
8. hét
Február 19.
Torkos csütörtök
Február 19.
A magyar ápolók napja
