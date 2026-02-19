Észak-londoni derbi, Lipcse-Dortmund; nem semmi hétvégéjük lesz a focirajongóknak.
Téli olimpia 2026: itt a csütörtöki program, egy magyar fiúért szoríthatunk
Ma Kim Minszok szerepel 1500 méteres gyorskorcsolyában a magyarok közül. Lássuk a programot!
Ma egyetlenegy magyar versenyző szerepel az olimpia programjában: Kim Minszok short trackben megy a minél jobb helyezésért. Lássuk, mit lesz ma még érdemes nézni!
CURLING
férfi selejtező: Svédország-Csehország, Olaszország-Svájc, Kína-Németország, Norvégia-Kanada 9.05, férfi elődöntő 19.05
női selejtező: Svájc-Egyesült Államok, Kanada-Koreai Köztársaság, Japán-Kína, Nagy-Britannia - Olaszország 14.05
ÉSZAKI ÖSSZETETT (1)
csapat nagysánc 10.00, 2x7,5 km-es sífutás 14.00
GYORSKORCSOLYA (1)
férfi 1500 m (Kim Minseok) 16.30
JÉGKORONG (1)
nők, bronzmérkőzés: Svédország-Svájc 14.40, döntő: Kanada-Egyesült Államok 19.10
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
MŰKORCSOLYA (1)
női kűr 19.00
SÍALPINIZMUS (2)
női és férfi sprint selejtező 9.50, elődöntő 12.55, döntő 13.55
SZABADSTÍLUSÚ Sí (1)
férfi és női félcső selejtező 10.30 és 19.30
férfi ugrás döntő 14.00
Ez az első alkalom Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója óta, hogy a két ország versenyzői ilyen feltételek mellett indulhatnak.
Botrány tört ki a futballszövetségben: a főtitkár lemondását követelik, szerintük nincs joga ott ülni
Az Afrikai Labdarúgó-szövetség végrehajtó bizottságának egyik tagja nyíltan követelte a főtitkár lemondását, mivel álláspontja szerint az jogalap nélkül tölti be pozícióját.
A VAR-rendszer bevezetése Európa top ligáiban sem hozta meg a várt eredményeket, a technológia használata mindenhol viták kereszttüzében áll.
A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke elégedetten értékelte a magyar csapat eddigi szereplését a milánó–cortinai téli olimpián.
Váratlan négylábú látogató zavarta meg a téli olimpia női sífutóversenyének selejtezőjét a téli olimpián.
Ronda Rousey, a női MMA történetének legnagyobb sztárja tíz év után tér vissza a ketrecbe: májusban Gina Caranóval csap össze egy régóta várt szupermérkőzésen.
A Kónya Ádám és Büki Ádám alkotta duó a mezőny végén, a 26. helyen zárta a selejtezőt.
A magyar sífutó páros, Pónya Sára és Laczkó Lara Vanda a 25. helyen zárta a milánói-cortinai téli olimpia szabadstílusú csapatsprintjét.
A labdarúgó Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszának rájátszásában ma este négy párharcot rendeznek a nyolcaddöntőbe jutásért.
Ma újra egy csomó magyar versenyzőért szoríthatunk az olimpián; lássuk, kinek mikor lesz a versenye!
Ronnie Hickmant, az NFL-es Cleveland Browns védőjátékosát hétfő hajnalban bántalmazták egy New York-i szállodában
A 2026-os milánói téli olimpia apropóján sportdietetikusok osztották meg, milyen táplálkozási elveket követnek az élsportolók.
A Liverpool vezetősége új szerződéssel készül megtartani középpályását, amely jelentős béremelést hozhat számára - csakhogy a cápák már köröznek.
Donald Trump az utolsó pillanatban dönthet úgy, hogy csatlakozik a milánó–cortinai téli olimpia záróeseményeihez.
A 2026-os cortinai téli olimpia egyik váratlan közösségimédia-sztárja nem sportoló, hanem egy 61 éves glasgow-i jégtechnikus.
Egy most megjelent könyvből kiderül, hogy az Internazionale legendás edzője, Helenio Herrera szisztematikusan doppingszerekkel látta el játékosait, köztük az utánpótláskorúakat is.
Mike Tyson és Floyd Mayweather április 25-én Kongóban lép ringbe egy bemutató mérkőzés keretében.
A Pavlova Maria és Szvjatcsenko Alekszej alkotta magyar műkorcsolyapáros kimagasló teljesítménnyel a negyedik helyet szerezte meg a milánó–cortinai téli olimpia páros versenyében.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén