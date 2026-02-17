Új balatoni attrakció készül: az egyik legforgalmasabb partszakaszon épülhet kilátó

Az OECD 2026-tól hatályos új iránymutatása jelentősen átalakítja a globális minimumadó szabályozását
Kilátó épülhet a Balaton egyik legforgalmasabb partszakaszán, a balatonmáriafürdői hajóállomás közelében. A még előkészítési szakaszban járó terv szerint a létesítmény a kikötő, a kerékpárút és a vízpart találkozásánál kapna helyet.
Új turisztikai attrakció körvonalazódik a Balaton déli partján: a tervek szerint kilátó épülhet a Balatonmáriafürdő központi partszakaszán, közvetlenül a hajóállomás környezetében. A helyszín nem véletlen választás: itt találkozik a kikötő forgalma, a parti sétány és a Balatont megkerülő kerékpárút, így a pont már most is a település egyik legélénkebb csomópontja.
A kezdeményezés egy helyi lakostól, egyben vitorlás kapitánytól indult, aki olyan kilátót képzelt el, amely nem elszigetelt látványosságként működik, hanem szervesen illeszkedik a mindennapi balatoni életbe. Az elképzelés szerint a létesítmény nem monumentális torony lenne, hanem egy visszafogott, a környezethez alkalmazkodó építmény, amely pihenőpontként, találkozóhelyként és panorámás megállóként szolgálna a gyalogosok és a kerékpárosok számára - írta a Sonline.hu.
A tervezett Csősz-kilátó elnevezés a környék szőlőművelő múltjára utal. A csőszök egykor magasabb pontokról figyelték a szőlőket és a határt; ezt a funkciót fordítaná le mai nyelvre a projekt: kilátás a tóra, a kikötőre és a környező partszakaszra. A cél egy olyan pont létrehozása, ahonnan a látogatók egyszerre érzékelhetik a vízi és a parti élet mozgását.
A részletekről Balogh Mátyás, Balatonmáriafürdő polgármestere beszélt. Elmondása szerint a beruházás jelenleg előkészítési fázisban van: még nincs végleges terv és költségbecslés sem. A következő lépés egy építész bevonása, aki megvizsgálja a megvalósíthatóság feltételeit, különös tekintettel a tájba illesztésre és a környezeti szempontokra.
A településvezető hangsúlyozta: nem látványos, ikonikus építményt szeretnének, hanem egy olyan kilátót, amely természetes módon válik a partszakasz részévé, és valóban használják majd az emberek. A végső döntéshez a szakmai tervek elkészítése után kerülhetnek közelebb, így a projekt sorsa egyelőre a tervezőasztalon dől el.
