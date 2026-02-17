2026. február 17. kedd Donát
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Young woman relaxation sitting looking the sun.
HelloVidék

Új balatoni attrakció készül: az egyik legforgalmasabb partszakaszon épülhet kilátó

HelloVidék
2026. február 17. 09:21

Kilátó épülhet a Balaton egyik legforgalmasabb partszakaszán, a balatonmáriafürdői hajóállomás közelében. A még előkészítési szakaszban járó terv szerint a létesítmény a kikötő, a kerékpárút és a vízpart találkozásánál kapna helyet.

Új turisztikai attrakció körvonalazódik a Balaton déli partján: a tervek szerint kilátó épülhet a Balatonmáriafürdő központi partszakaszán, közvetlenül a hajóállomás környezetében. A helyszín nem véletlen választás: itt találkozik a kikötő forgalma, a parti sétány és a Balatont megkerülő kerékpárút, így a pont már most is a település egyik legélénkebb csomópontja.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kezdeményezés egy helyi lakostól, egyben vitorlás kapitánytól indult, aki olyan kilátót képzelt el, amely nem elszigetelt látványosságként működik, hanem szervesen illeszkedik a mindennapi balatoni életbe. Az elképzelés szerint a létesítmény nem monumentális torony lenne, hanem egy visszafogott, a környezethez alkalmazkodó építmény, amely pihenőpontként, találkozóhelyként és panorámás megállóként szolgálna a gyalogosok és a kerékpárosok számára - írta a Sonline.hu.

A tervezett Csősz-kilátó elnevezés a környék szőlőművelő múltjára utal. A csőszök egykor magasabb pontokról figyelték a szőlőket és a határt; ezt a funkciót fordítaná le mai nyelvre a projekt: kilátás a tóra, a kikötőre és a környező partszakaszra. A cél egy olyan pont létrehozása, ahonnan a látogatók egyszerre érzékelhetik a vízi és a parti élet mozgását.

A részletekről Balogh Mátyás, Balatonmáriafürdő polgármestere beszélt. Elmondása szerint a beruházás jelenleg előkészítési fázisban van: még nincs végleges terv és költségbecslés sem. A következő lépés egy építész bevonása, aki megvizsgálja a megvalósíthatóság feltételeit, különös tekintettel a tájba illesztésre és a környezeti szempontokra.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A településvezető hangsúlyozta: nem látványos, ikonikus építményt szeretnének, hanem egy olyan kilátót, amely természetes módon válik a partszakasz részévé, és valóban használják majd az emberek. A végső döntéshez a szakmai tervek elkészítése után kerülhetnek közelebb, így a projekt sorsa egyelőre a tervezőasztalon dől el.
Címlapkép: Getty Images
#Balaton #turizmus #városfejlesztés #beruházás #kerékpárút #látványosság #település #építés #hellovidék #kikötő #kilátó

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:21
09:11
09:02
08:43
08:22
Pénzcentrum
Megszólalt az Answear hazai vezetője: teljesen átalakult a magyar vásárlók gondolkodása a divatpiacon - ez csábít most a legtöbb vásárlásra
Rab Árpád: nem azért hosszabbítottuk meg az életünket, hogy hosszabb ideig várakozzunk a halálra
Megijedtek a sztrájktól a magyarok: mitől kezdtek el félni ennyien - minden egy irányba mutat
Döbbenet, mennyi áldozatot szednek a magyar halálutak: ez okozza a legtöbb tragédiát, Budapest már lépett
Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 17. kedd
Donát
8. hét
Február 17.
Húshagyókedd
Február 17.
Nemzetközi palacsintanap
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Friss bűntérkép: ezek a legveszélyesebb települések ma Magyarországon – a te lakhelyed is rajta van?
2
2 hete
Így néz ki most Fenyő Miklós szeretett balatoni villája: élete végén gyönyörűen felújíttatta
3
3 hete
Riadót fújtak: már a Dunában is megjelent a Rákos-patak hatalmas olajszennyezése
4
3 hete
Elképesztő, mit műveltek a civilek: pár hónap alatt élő vízi élőhelyet varázsoltak a kiszáradt pusztából + Videó
5
4 napja
Feszült hangulat a hazai erdészetek körül: kiakadt a szakma, nyílt levélben üzent az egyesületi elnök
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatmarzs
A hitelkamatok és betéti kamatok a különbsége.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 17. 06:29
Ezek a legjobb indukciós főzőlapok 2026-ban: sokszázezres csúcstermék bőgött le a nagy teszten
Pénzcentrum  |  2026. február 17. 06:01
Ezen az eldugott vidéki zsáktelepülésen él A mi kis falunk sztárja, Hevér Gábor
Agrárszektor  |  2026. február 17. 08:14
3 megyére is figyelmeztetést adtak ki: ha itt laksz, erre jobb, ha felkészülsz