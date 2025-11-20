Debreceni karácsonyi vásár 2025: sosem látott jégvirágkarnevál és fényerdő dobja fel az idei adventet

Már javában tart a karácsonyi készülődés Debrecenben is: az ünnepi dekorációk felszerelésével és a jégpálya építésével már jó pár hete elkezdődtek az adventi előkészületek a Kossuth téren. A karácsonyi vásár Debrecenben idén is az ország egyik leglátványosabb ünnepi forgataga lesz, ahol a forralt bor és a mézeskalács illata már november végén belengi a főteret.

Tudtátok, hogy az European Best Destinations egyetlen magyar városként Debrecent választotta be Európa legjobb karácsonyi vásárainak TOP 20-as listájába? Nem véletlenül, hiszen a Debreceni Advent mára Európa egyik kiemelkedő ünnepi úti célja lett. A helyiek szerint már most különösen nagy a sürgés-forgás: a szervezők nem titkolják, hogy 2025-ben minden eddiginél látványosabb megnyitóra készülnek. Hozzuk is mindjárt az idei debreceni advent legizgalmasabb programjait, és a fontosabb tudnivalókat!

Mikor nyit a Debreceni karácsonyi vásár?

A Debrecen karácsonyi vásár 2025 hivatalosan november 28-án nyit, és december 23-ig várja a látogatókat. Már az első hétvégén beindul a programsorozat: péntek délutántól advent első vasárnapjáig koncertek, gyerekprogramok és ünnepi műsorok váltják egymást a Kossuth téren felállított színpadon.

A szervezők idén is nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a város legkisebbjei is szerephez jussanak: óvodások és bölcsődések is fellépnek majd, ami minden évben az egyik legkedvesebb része a debreceni karácsonyi vásár programjainak.

Mesébe illő újdonság: érkezik az I. Debreceni Jégvirágkarnevál

Az idei Debreceni adventi vásár legnagyobb meglepetése az új program, az I. Debreceni Jégvirágkarnevál, amelyet a szervezők kifejezetten „titokzatos, mesébe illő” élményként ígérnek. A város központja gyakorlatilag „jégbe öltözik”, a fények és installációk pedig olyan hangulatot teremtenek majd, mintha Debrecen egy téli mesekönyv lapjaira csöppent volna. A részleteket ugyan féltve őrzik, de már most biztos: ez lesz a 2025-ös vásár egyik legnagyobb dobása.

Gasztronómia, kézművesek, jégpálya – minden, amiért szeretjük a karácsonyi vásárt Debrecenben

A Debreceni karácsonyi vásár 2025 nemcsak látványban, hanem kínálatban is erős lesz. A 75-nél is több stand között kézművesek, helyi termelők, hagyományos karácsonyi portékák és különleges, egyedi ajándéktárgyak sorakoznak majd. Közben elmaradhatatlan a forralt bor, a sült gesztenye és a frissen sült lepény illata, de lesz karácsonyi hütte, meseváros és gyerekfoglalkoztató is. A jégpálya idén is a főtéri forgatag része, így aki szeretné, egy kör korcsolyázással is belerázódhat az ünnepi hangulatba.

A hangulatot tovább fokozza a belvárosi fényerdő: Debrecen híres arról, hogy az ünnepi díszkivilágítás a történelmi épületekkel együtt olyan látványt ad, ami már 2022-ben is elhozta a városnak az elismerést: az európai rangsorban a kontinens egyik legszebb kis méretű karácsonyi vásárának választották.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Programok, közös gyertyagyújtás, esti templomtúrák

A vásár minden hétvégére tartogat valamit: adventi koncertek, karácsonyi műsorok, családi programok teszik teljessé az élményt. A közös gyertyagyújtások idén is nagy szerepet kapnak – a Nagytemplom előtti tér ilyenkor különösen meghitt díszletet ad. Aki pedig a városra fentről is ránézne, annak ott a rendhagyó esti templomtúra: a Nagytemplom tornyából ilyenkor egészen különleges perspektívából látható a fénybe öltözött Debreceni adventi vásár.

Hol lesz idén Debrecenben a karácsonyi vásár?

A karácsonyi vásár Debrecenben idén is a belváros ikonikus tereit tölti meg ünnepi hangulattal. A Debreceni karácsonyi vásár központi helyszíne a Kossuth tér, a Református Nagytemplom előtti tér és a környező sétálóutcák lesznek, ahol egymás mellett sorakoznak majd a kézműves árusok, a gasztrobódék, a forraltboros hütték és a jégpálya. A város történelmi épületei és a különleges fénydíszítés együtt adják azt az egyedi atmoszférát, amely miatt a Debreceni adventi vásár minden évben az ország egyik leglátványosabb karácsonyi helyszíne.

Hamarosan az ország számos pontján beindul a karácsonyi őrület

Ahogy korábban beszámoltunk róla, Pécs is újra felkerül a téli bakancslistákra: a Zsolnay Kulturális Negyed esténként valódi fényerdővé változik. Egerben a a Csík Zenekar mellett extra olcsó, 1552 Ft-os menüvel is készülnek. Nyit a Zamárdi Téli Korzó 2025 is a Balaton partján, Szolnok pedig adventi csodafaluval, manóműhellyel és gőzölgő forralt borral várja a látogatókat. Szegeden sosem látott fényözön, óriáskerék és kétszintes körhinta kelti életre a Dóm teret. És persze Szombathelyen sem marad el a karácsonyi varázslat: az adventi Fő téren idén pörög az óriáskerék, Caramel koncertje és a Fradi-kamion is garantálja a jó hangulatot.

Ne feledjük hát: az adventi időszak nem csak a vásárlásról szól. Koncertek, gyerekprogramok, kézműves foglalkozások és forralt bor mellett a városok közösségi tereiben való együttlét is a legnagyobb élményt nyújtja. Idén is érdemes hát előre tervezni, hogy minden eseményből a lehető legtöbbet ki tudjuk élvezni.