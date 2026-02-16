2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
0 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kisfiú és osztálytársai hátulnézetből, amint felemelik a karjukat, hogy válaszoljanak a tanár kérdésére az osztályteremben tartott előadás közben.
HelloVidék

Hoppá, ez ám az ajánlat: ingyen repítik a Maldív‑szigetekre a vidéki település új tanítóját

HelloVidék
2026. február 16. 13:51

Különleges ösztönzőt hirdetett meg a Győr-Moson-Sopron megyei Babót község vezetése: az új tanítót nemcsak a bértábla szerinti fizetéssel és plusz tíz százalék bónusszal várják, hanem Maldív‑szigeteki utat is kap – derült ki Nyikos Gábor polgármester közösségi médiában tett bejegyzéséből. Az útiköltséget az iskola állja, és aki úgy kívánja, szolgálati lakást is biztosítanak számára.

A meghirdetett állás Babót falu első és második osztályos tanulóinak oktatásáért felelős pedagógus pozíciójára szól. A felhívást a falu által támogatott Magyar Nyelvőr Alapítvány kezelői címen lehet elérni és jelentkezni rá.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Kisalföld.hu beszámolója szerint a babóti iskola a Kapuvár Térségi Általános Iskola tagintézményeként működik, kis létszámú tanulóközösséggel és családias légkörrel. Az alapítvány és az iskola kapcsolata 2024‑re nyúlik vissza: akkor kezdtek közösen dolgozni, és azóta ösztöndíjat is alapítottak, amellyel minden helyi iskolást 100 000 forinttal támogatnak.

A polgármesteri bejegyzés mögött álló motivációról, valamint a meghirdetett juttatások részleteiről kérdéseket küldtünk Nyikos Gábornak. Arra voltunk kíváncsiak, mióta keresik az új tanítót, hány jelentkezést kaptak eddig, és hogy pontosan hány napos, illetve milyen feltételekkel jár a Maldív‑szigetekre szóló utazás. Cikkezésünk megjelenéséig választ még nem kaptunk.

Az iskola különleges ajánlata az oktatási szféra munkaerő‑piaci kihívásaihoz illeszkedik: a kistelepüléseken egyre nehezebb pedagógust találni, ezért a helyi szereplők egyre kreatívabb ösztönzőket vezetnek be. A babóti példa nem mindennapi, és a tanári pályára jelentkezők körében feltehetően figyelmet kelt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

 
Címlapkép: Getty Images
#utazás #iskola #oktatás #pedagógus #falu #álláshirdetés #állás #vidék #pedagógushiány #hellovidék #juttatások

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:01
13:51
13:43
13:30
13:23
Pénzcentrum
Rab Árpád: nem azért hosszabbítottuk meg az életünket, hogy hosszabb ideig várakozzunk a halálra
Ez az igazi tragédia: évente több 10 ezer magyar kénytelen milliós adóssággal és kirekesztve kezdeni új életet
Döbbenet, mennyi áldozatot szednek a magyar halálutak: ez okozza a legtöbb tragédiát, Budapest már lépett
Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei
Volt, aki egy százalékért adott milliókat, más a cég felét kérte: drámai fordulatok a Cápák között legújabb adásában
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 16. hétfő
Julianna, Lilla
8. hét
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Friss bűntérkép: ezek a legveszélyesebb települések ma Magyarországon – a te lakhelyed is rajta van?
2
3 hete
Felejtsd el a tejbegrízt, tejberizst, mutatunk jobbat: ez a régi magyar étel lesz a gyerekek új kedvence
3
2 hete
Így néz ki most Fenyő Miklós szeretett balatoni villája: élete végén gyönyörűen felújíttatta
4
3 hete
Riadót fújtak: már a Dunában is megjelent a Rákos-patak hatalmas olajszennyezése
5
3 hete
Így lehet kibírni a kemény telet egy jurtában: videón mutatták meg életüket a magyar vadon lakói
PÉNZÜGYI KISOKOS
Deficit
hiány, a kiadásoknak a bevételeket meghaladó része. Közgazdasági értelemben vállalkozási és költségvetési deficitről beszélünk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 16. 13:30
Ki nem találod, ezen a szakon tanul tovább a második magyar űrhajós, Kapu Tibor: ez ám a sztárszakma!
Pénzcentrum  |  2026. február 16. 13:06
Döbbenet, mennyi áldozatot szednek a magyar halálutak: ez okozza a legtöbb tragédiát, Budapest már lépett
Agrárszektor  |  2026. február 16. 13:31
Ilyen növényt kellene termelnünk itthon? Ebben nagyhatalom lehetnénk