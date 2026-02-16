Hoppá, ez ám az ajánlat: ingyen repítik a Maldív‑szigetekre a vidéki település új tanítóját

Különleges ösztönzőt hirdetett meg a Győr-Moson-Sopron megyei Babót község vezetése: az új tanítót nemcsak a bértábla szerinti fizetéssel és plusz tíz százalék bónusszal várják, hanem Maldív‑szigeteki utat is kap – derült ki Nyikos Gábor polgármester közösségi médiában tett bejegyzéséből. Az útiköltséget az iskola állja, és aki úgy kívánja, szolgálati lakást is biztosítanak számára.

A meghirdetett állás Babót falu első és második osztályos tanulóinak oktatásáért felelős pedagógus pozíciójára szól. A felhívást a falu által támogatott Magyar Nyelvőr Alapítvány kezelői címen lehet elérni és jelentkezni rá.

A Kisalföld.hu beszámolója szerint a babóti iskola a Kapuvár Térségi Általános Iskola tagintézményeként működik, kis létszámú tanulóközösséggel és családias légkörrel. Az alapítvány és az iskola kapcsolata 2024‑re nyúlik vissza: akkor kezdtek közösen dolgozni, és azóta ösztöndíjat is alapítottak, amellyel minden helyi iskolást 100 000 forinttal támogatnak.

A polgármesteri bejegyzés mögött álló motivációról, valamint a meghirdetett juttatások részleteiről kérdéseket küldtünk Nyikos Gábornak. Arra voltunk kíváncsiak, mióta keresik az új tanítót, hány jelentkezést kaptak eddig, és hogy pontosan hány napos, illetve milyen feltételekkel jár a Maldív‑szigetekre szóló utazás. Cikkezésünk megjelenéséig választ még nem kaptunk.

Az iskola különleges ajánlata az oktatási szféra munkaerő‑piaci kihívásaihoz illeszkedik: a kistelepüléseken egyre nehezebb pedagógust találni, ezért a helyi szereplők egyre kreatívabb ösztönzőket vezetnek be. A babóti példa nem mindennapi, és a tanári pályára jelentkezők körében feltehetően figyelmet kelt.