2026. február 16. hétfő
-2 °C Budapest
Sokak rémálma ez a balatoni kereszteződés: most körforgalom épülhet a 7-es főúton
HelloVidék

Sokak rémálma ez a balatoni kereszteződés: most körforgalom épülhet a 7-es főúton

HelloVidék
2026. február 16. 09:15

A súlyosan problémás Balatonkeresztúr melletti kereszteződésben rendszeresek a balesetek, csúcsidőben pedig iszonyat nagy a torlódás. Ennek hamarosan vége lehet, a  csomópont ugyanis hamarosan teljesen átalakulhat: a tervek szerint egy biztonságosabb körforgalom váltja a balesetveszélyes kereszteződést.

Jelentős közlekedésfejlesztés indul a dél-balatoni térségben: a 7-es főút és a marcali út találkozásánál, a balatonkeresztúri nagytemplom közelében új körforgalmú csomópont épül. A fejlesztést a Versenyképes Járások Program támogatásával valósítják meg - írta a Sonline.hu.

Balogh Mátyás, Balatonmáriafürdő polgármestere a Sonline.hu-nak elmondta: naponta több száz autós tapasztalja meg, milyen nehézkes a közlekedés ott, ahol a 7-es főút és a marcali út találkozik a keresztúri nagytemplom mellett. A csomópontban évente több baleset történik, a reggeli csúcsidőben pedig a főúton érkező folyamatos járműáradat miatt a mellékutakról szinte lehetetlen biztonságosan kikanyarodni. A helyzetet a nyári turistaszezon tovább súlyosbítja, amikor a Balaton déli partján többszörösére nő az áthaladó forgalom.

A projekt négy település – Balatonmáriafürdő, Marcali, Kéthely és Balatonkeresztúr – együttműködésében valósul meg. Bár a csomópont fizikailag Balatonkeresztúr területén található, a környékbeli települések lakói napi szinten használják az érintett útszakaszt, így mindannyiuk számára kulcskérdés a biztonságosabb közlekedés.

A körforgalom – a tervek szerint – passzív forgalomcsillapító megoldásként lassításra kényszeríti az áthaladó járműveket, miközben folyamatosabbá teszi a becsatlakozást a mellékutakról. A pályázat második köre már megkapta a támogatói jóváhagyást, így a forrás rendelkezésre áll; jelenleg a tervezési szakasz zajlik, az építkezés pontos ütemezéséről később döntenek.

A 7-es főút a Balaton déli partjának egyik legfontosabb közlekedési tengelye, amely a fővárost köti össze a horvát határ irányával, ezért az itt megvalósuló fejlesztések nemcsak helyi, hanem térségi jelentőségűek is.
Címlapkép: Getty Images
