Felvonultak a munkagépek: aggódnak a helyiek, végleg eltűnhet a régi balatoni partszakasz

Ismét fellángolt a vita Siófok-Szabadifürdőn a Galerius-tömb egyik, eredetileg szolgáltatóháznak szánt épülete körül. A környéken élők attól tartanak, hogy a megjelent munkagépek a bontás előkészítését jelzik, és ha az épület eltűnik, a városrész végleg elveszíti az esélyét egy valódi, élhető központ kialakítására.

Szabadifürdő az elmúlt években látványos átalakuláson ment keresztül: társasházak és apartmanházak sora épült fel Siófok kedvelt partszakaszán, miközben a mindennapi szolgáltatások – kisebb boltok, üzletek, közösségi funkciók – csak korlátozottan jelentek meg. A helyiek szerint éppen ezért lenne kulcsszerepe annak az épületnek, amely a Galerius-tömb részeként szolgáltató központként szerepelt az eredeti tervekben - írta a Hírbalaton.

A Galerius-tömb a 2000-es évek közepén valósult meg egységes beruházásként: része a Galerius fürdő, több lakóépület, valamint a vitatott szolgáltatóház. A lakók állítása szerint a koncepció eleve vegyes funkcióval számolt, és az épületek egy beruházási egységet alkottak.

Tulajdonosváltás és új tervek

A konfliktus gyökere a helyiek szerint a 2016 körüli tulajdonosváltás. Nem közvetlenül az ingatlan, hanem a szolgáltatóházat birtokló gazdasági társaság került új kézbe. A lakók úgy tudják, az új tulajdonos már nem szolgáltató funkcióban gondolkodott, hanem a meglévő épület bontásával és nagyobb léptékű lakóingatlanok – két többemeletes társasház – megépítésével számolt.

A környéken élők felidézik: 2019 novemberében a képviselő-testület döntést hozott arról, hogy nem támogatják új lakóingatlanok építését a parti sávban. Állításuk szerint ennek ellenére 2020 tavaszán – a COVID-időszak idején – településképi hozzájárulás és építési engedély született a bontással és új beépítéssel számoló beruházásra.

Petíció és jogi lépések

2020 februárjában, még az engedélyezés előtt, a környék társasházai ügyvédi úton HÉSZ-módosítást kezdeményeztek a polgármesternél és a főépítésznél, tiltakozva a tervezett beépítés ellen. Mivel érdemi választ nem kaptak – állításuk szerint –, elindították a Stop Metropolis Sokk nevű petíciót, amelyhez az évek során több ezer aláírás érkezett. A vita most azért erősödött fel ismét, mert 2026 elején munkagépek jelentek meg a területen.

A lakók attól tartanak, hogy a bontás előkészítése zajlik. A helyiek Tóth Gergely önkormányzati képviselőhöz fordultak. A képviselő megerősítette, hogy ő is a lakossági jelzésekből értesült a munkagépek megjelenéséről, és utánajárt az ügy jelenlegi állásának. Elmondása szerint a Galerius-tömb valóban egységes beruházásként valósult meg, és a szolgáltató funkció része volt az eredeti koncepciónak. A tulajdonosi háttér változása ugyanakkor az elmúlt években új fejlesztési elképzeléseket hozott.

Egyelőre tehát nem világos, hogy valóban megkezdődik-e a bontás, és ha igen, milyen ütemezéssel. A helyiek szerint a kérdés túlmutat egyetlen épületen: szerintük az a tét, hogy Szabadifürdő megőrzi-e a Balaton-part élhetőségét, vagy végleg a sűrű beépítés irányába mozdul el.

A vita tehát korántsem zárult le – a következő hetek döntőek lehetnek a partszakasz jövője szempontjából.