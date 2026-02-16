2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
0 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
harbour, Siofok town recreation area, Balaton lake, Hungary, Europe
HelloVidék

Felvonultak a munkagépek: aggódnak a helyiek, végleg eltűnhet a régi balatoni partszakasz

HelloVidék
2026. február 16. 11:15

Ismét fellángolt a vita Siófok-Szabadifürdőn a Galerius-tömb egyik, eredetileg szolgáltatóháznak szánt épülete körül. A környéken élők attól tartanak, hogy a megjelent munkagépek a bontás előkészítését jelzik, és ha az épület eltűnik, a városrész végleg elveszíti az esélyét egy valódi, élhető központ kialakítására.

Szabadifürdő az elmúlt években látványos átalakuláson ment keresztül: társasházak és apartmanházak sora épült fel Siófok kedvelt partszakaszán, miközben a mindennapi szolgáltatások – kisebb boltok, üzletek, közösségi funkciók – csak korlátozottan jelentek meg. A helyiek szerint éppen ezért lenne kulcsszerepe annak az épületnek, amely a Galerius-tömb részeként szolgáltató központként szerepelt az eredeti tervekben - írta a Hírbalaton.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Galerius-tömb a 2000-es évek közepén valósult meg egységes beruházásként: része a Galerius fürdő, több lakóépület, valamint a vitatott szolgáltatóház. A lakók állítása szerint a koncepció eleve vegyes funkcióval számolt, és az épületek egy beruházási egységet alkottak.

Tulajdonosváltás és új tervek

A konfliktus gyökere a helyiek szerint a 2016 körüli tulajdonosváltás. Nem közvetlenül az ingatlan, hanem a szolgáltatóházat birtokló gazdasági társaság került új kézbe. A lakók úgy tudják, az új tulajdonos már nem szolgáltató funkcióban gondolkodott, hanem a meglévő épület bontásával és nagyobb léptékű lakóingatlanok – két többemeletes társasház – megépítésével számolt.

A környéken élők felidézik: 2019 novemberében a képviselő-testület döntést hozott arról, hogy nem támogatják új lakóingatlanok építését a parti sávban. Állításuk szerint ennek ellenére 2020 tavaszán – a COVID-időszak idején – településképi hozzájárulás és építési engedély született a bontással és új beépítéssel számoló beruházásra.

Petíció és jogi lépések

2020 februárjában, még az engedélyezés előtt, a környék társasházai ügyvédi úton HÉSZ-módosítást kezdeményeztek a polgármesternél és a főépítésznél, tiltakozva a tervezett beépítés ellen. Mivel érdemi választ nem kaptak – állításuk szerint –, elindították a Stop Metropolis Sokk nevű petíciót, amelyhez az évek során több ezer aláírás érkezett. A vita most azért erősödött fel ismét, mert 2026 elején munkagépek jelentek meg a területen.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A lakók attól tartanak, hogy a bontás előkészítése zajlik. A helyiek Tóth Gergely önkormányzati képviselőhöz fordultak. A képviselő megerősítette, hogy ő is a lakossági jelzésekből értesült a munkagépek megjelenéséről, és utánajárt az ügy jelenlegi állásának. Elmondása szerint a Galerius-tömb valóban egységes beruházásként valósult meg, és a szolgáltató funkció része volt az eredeti koncepciónak. A tulajdonosi háttér változása ugyanakkor az elmúlt években új fejlesztési elképzeléseket hozott.

Egyelőre tehát nem világos, hogy valóban megkezdődik-e a bontás, és ha igen, milyen ütemezéssel. A helyiek szerint a kérdés túlmutat egyetlen épületen: szerintük az a tét, hogy Szabadifürdő megőrzi-e a Balaton-part élhetőségét, vagy végleg a sűrű beépítés irányába mozdul el.

A vita tehát korántsem zárult le – a következő hetek döntőek lehetnek a partszakasz jövője szempontjából.
Címlapkép: Getty Images
#önkormányzat #Balaton #ingatlan #társasház #városfejlesztés #beruházás #siófok #vita #építés #hellovidék #somogy megye

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:45
11:33
11:23
11:15
11:01
Pénzcentrum
Rab Árpád: nem azért hosszabbítottuk meg az életünket, hogy hosszabb ideig várakozzunk a halálra
Ez az igazi tragédia: évente több 10 ezer magyar kénytelen milliós adóssággal és kirekesztve kezdeni új életet
Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei
Volt, aki egy százalékért adott milliókat, más a cég felét kérte: drámai fordulatok a Cápák között legújabb adásában
400 ezres egyszeri jutalmat kapnak ezek a magyar dolgozók: bejelentették, ők lesznek rá jogosultak
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 16. hétfő
Julianna, Lilla
8. hét
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Friss bűntérkép: ezek a legveszélyesebb települések ma Magyarországon – a te lakhelyed is rajta van?
2
3 hete
Felejtsd el a tejbegrízt, tejberizst, mutatunk jobbat: ez a régi magyar étel lesz a gyerekek új kedvence
3
2 hete
Így néz ki most Fenyő Miklós szeretett balatoni villája: élete végén gyönyörűen felújíttatta
4
3 hete
Riadót fújtak: már a Dunában is megjelent a Rákos-patak hatalmas olajszennyezése
5
3 hete
Így lehet kibírni a kemény telet egy jurtában: videón mutatták meg életüket a magyar vadon lakói
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hiteladat-szolgáltató
az a bank, amely szerződés alapján a BAR listába adatot küldhet vagy onnan kérhet le

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 16. 10:11
Hamarosan zár a Városligeti Műjégpálya: közeleg a szezon vége, eddig csúszhatnak még
Pénzcentrum  |  2026. február 16. 10:01
Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei
Agrárszektor  |  2026. február 16. 10:29
Mi lesz itt? Nem érdekli már a gazdák gyerekeit a termelés