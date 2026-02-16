Jövőre indul az M7-es autópálya bővítése, valamint ugyanebben az évben indul az M200-as gyorsforgalmi út építése is.
Felvonultak a munkagépek: aggódnak a helyiek, végleg eltűnhet a régi balatoni partszakasz
Ismét fellángolt a vita Siófok-Szabadifürdőn a Galerius-tömb egyik, eredetileg szolgáltatóháznak szánt épülete körül. A környéken élők attól tartanak, hogy a megjelent munkagépek a bontás előkészítését jelzik, és ha az épület eltűnik, a városrész végleg elveszíti az esélyét egy valódi, élhető központ kialakítására.
Szabadifürdő az elmúlt években látványos átalakuláson ment keresztül: társasházak és apartmanházak sora épült fel Siófok kedvelt partszakaszán, miközben a mindennapi szolgáltatások – kisebb boltok, üzletek, közösségi funkciók – csak korlátozottan jelentek meg. A helyiek szerint éppen ezért lenne kulcsszerepe annak az épületnek, amely a Galerius-tömb részeként szolgáltató központként szerepelt az eredeti tervekben - írta a Hírbalaton.
A Galerius-tömb a 2000-es évek közepén valósult meg egységes beruházásként: része a Galerius fürdő, több lakóépület, valamint a vitatott szolgáltatóház. A lakók állítása szerint a koncepció eleve vegyes funkcióval számolt, és az épületek egy beruházási egységet alkottak.
Tulajdonosváltás és új tervek
A konfliktus gyökere a helyiek szerint a 2016 körüli tulajdonosváltás. Nem közvetlenül az ingatlan, hanem a szolgáltatóházat birtokló gazdasági társaság került új kézbe. A lakók úgy tudják, az új tulajdonos már nem szolgáltató funkcióban gondolkodott, hanem a meglévő épület bontásával és nagyobb léptékű lakóingatlanok – két többemeletes társasház – megépítésével számolt.
A környéken élők felidézik: 2019 novemberében a képviselő-testület döntést hozott arról, hogy nem támogatják új lakóingatlanok építését a parti sávban. Állításuk szerint ennek ellenére 2020 tavaszán – a COVID-időszak idején – településképi hozzájárulás és építési engedély született a bontással és új beépítéssel számoló beruházásra.
Petíció és jogi lépések
2020 februárjában, még az engedélyezés előtt, a környék társasházai ügyvédi úton HÉSZ-módosítást kezdeményeztek a polgármesternél és a főépítésznél, tiltakozva a tervezett beépítés ellen. Mivel érdemi választ nem kaptak – állításuk szerint –, elindították a Stop Metropolis Sokk nevű petíciót, amelyhez az évek során több ezer aláírás érkezett. A vita most azért erősödött fel ismét, mert 2026 elején munkagépek jelentek meg a területen.
A lakók attól tartanak, hogy a bontás előkészítése zajlik. A helyiek Tóth Gergely önkormányzati képviselőhöz fordultak. A képviselő megerősítette, hogy ő is a lakossági jelzésekből értesült a munkagépek megjelenéséről, és utánajárt az ügy jelenlegi állásának. Elmondása szerint a Galerius-tömb valóban egységes beruházásként valósult meg, és a szolgáltató funkció része volt az eredeti koncepciónak. A tulajdonosi háttér változása ugyanakkor az elmúlt években új fejlesztési elképzeléseket hozott.
Egyelőre tehát nem világos, hogy valóban megkezdődik-e a bontás, és ha igen, milyen ütemezéssel. A helyiek szerint a kérdés túlmutat egyetlen épületen: szerintük az a tét, hogy Szabadifürdő megőrzi-e a Balaton-part élhetőségét, vagy végleg a sűrű beépítés irányába mozdul el.
A vita tehát korántsem zárult le – a következő hetek döntőek lehetnek a partszakasz jövője szempontjából.
Az országos kirakodóvásárt a dorozsmai piac területén rendezik minden második vasárnap. A dorozsmai vásár keretében állatok és mezőgazdasági termékek értékesítése tilos.
A jó hír, hogy Szabi a Pék ínycsiklandó virágfánkját mostantól otthon is elkészíthetjük, hiszen a pék a recepttel együtt minden apró, mégis kulcsfontosságú trükköt is...
Nem marad el a már negyedszázados múltú Szegedi Hídivásár 2026-ban sem: a helyszín ezúttal is a Belvárosi híd és környéke.
Ha unjuk a szalagos fánkot, itt az idő, hogy kipróbáljuk a herőcét! Ti kóstoltátok? Más néven forgács- vagy csörögefánk – így biztosan ismerősebb. Most nagyanyám...
Hamarosan itt a tavasz, a bakancsok is előkerülnek, és sokan indulnak útnak az Országos Kéktúra szakaszain. Jó hír, hogy a Kéktúra-térkép extra funkcióval bővült!
Ne a mennyezetre! A gyulai hentesmester trükkje: így tárold a kolbászt, hogy sokáig ízletes maradjon + Videó
Akár nyárig is eltartható a jó magyar házikolbász – és mindezt tartósítószer nélkül! Akad még néhány egyszerű praktika, amivel otthon is megőrizheted friss ízét!
Feszült hangulat a hazai erdészetek körül: kiakadt a szakma, nyílt levélben üzent az egyesületi elnök
Nyílt levelet tett közzé Országos Erdészeti Egyesület elnöke, amelyben az erdőgazdálkodásról és az erdészek munkájáról szóló közbeszéd eldurvulására hívja fel a figyelmet.
Két vasi falu határában évek óta csak nőnek a használt autógumikból álló halmok. A több ezer tonnányi hulladék sorsa továbbra is rendezetlen.
Titkos állatkertet számoltak fel Keszthelyen: lássuk, voltak-e zebrák a Balaton-parti dzsungelben + Videó
Védett állatokat, köztük gepárdra hasonlító macskafélét is tartanak.
Bödön Piac Szeged: 2026-ban ezeken a hétvégéken tartják a vásárt, itt van minden tudnivaló egy helyen
Bödön Piac 2026-ban is várja az érdeklődőket kéthetente Szegeden.
Összegyűjtöttünk 7+1 olyan túracélt, ahol a séta mellé egy kis babona is jár — és ahol az élmény garantáltan emlékezetesebb lehet egy zsúfolt étteremnél.
Mikor lesz 2026-ban kecskeméti piac és vásár? Itt található a piac és a vásár Kecskemét területén: minden fontos tudnivaló egy helyen
Kecskemét vásártartási hagyományai a 14. századig nyúlnak vissza, működik itt zsibvásár szombaton és vasárnap, kisállatvásár, veterán börze, és több kisebb-nagyobb piac is.
Most különleges élmény vár a Fertő-Hanság Nemzeti Parkban: újraindulnak a „Hanyi szafarik”, során a látogatók elzárt, nehezen megközelíthető területeket járhatnak be terepjárókon, szakértő természetvédők kalauzolásával.
A balatonfenyvesi keleti mólón a horgászni vágyók most azzal szembesülhetnek, hogy a kedvelt fémből készült horgászállások eltűntek a partról. Az is kiderült, miért szedték le...
Összesen 141 kilogramm haltetemet emeltek ki a Holt-Marosból – közölte a Szegedi Herman Ottó Horgászegyesület. A tömeges pusztulást a januári, hosszan tartó hideg okozhatta.
Vége, 13 év után befejezi működését a Romhányi Balu Levendula Farm. Az alapító, Romhányi Csaba egy Facebook-bejegyzésben jelentette be a döntést, amelyből kiderül: a birtok...
Több balatoni településen az elmúlt hetekben elhullott hattyúkat találtak a part mentén és a nádasok közelében. Keszthely környékén is több esetet jelentettek a helyiek.
Háborognak az SZTE-n: több dolgozó szerint elmaradt a beígért béremelés, amelynek januárban kellett volna megjelennie a fizetésekben. Az egyetem szerint ugyanakkor a kifizetések a korábban...
