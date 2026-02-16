2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
Boldog kisfiú vonaton utazik a családjával â vasúti közlekedési koncepciók
HelloVidék

Bakancslistás nosztalgia: újra füstölnek a gőzmozdonyok a vidéki síneken

HelloVidék
2026. február 16. 15:45

Márciusban ismét nosztalgiavonatok járnak a Győr–Celldömölk–Szombathely, a Szombathely–Bük és a Kőszeg–Szombathely vonalakon. Az utasok a legendás MÁV 424-es „Bivaly” gőzmozdonyával élhetik át a vasút hőskorának hangulatát, közel százéves eredeti kocsik kíséretében.

A MÁV Rail Tours szervezésében induló nosztalgiavonatok célja, hogy felelevenítsék a régi idők vasúti élményeit. A vonatokon a párnás és fapados kocsik, valamint a kézi jelzéseket használó mozdonyvezetők a számítógépes korszak előtti időket idézik. A fő attrakció a 424-es gőzmozdony, közismert nevén „Bivaly”, amely a magyar járműgyártás egyik ikonikus képviselője - írta a Nyugat.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 424-es mozdony a celldömölki Vasparipa Játszóparkban is kiállításra került, korábban a celldömölki vasútállomás mellett volt látható. Mára mindössze 20 példány maradt az országban, de a nosztalgiavonatok révén újra mozgásba lendülhetnek a síneken. Ahogy a cikk kiemeli, a „Bivaly” azonban nem összetévesztendő a 328-assal, amelynek szombathelyi kiállított példánya a 2000-es évek elejéig a Haladás Stadion csarnoka mellett volt megtekinthető.

Az élmény mellett a szervezők kiemelik, hogy a túrák nemcsak a vasúttörténet kedvelőinek nyújtanak élményt, hanem családok és diákcsoportok számára is izgalmas időtöltést jelentenek.
Címlapkép: Getty Images
#család #közlekedés #vonat #vasút #turizmus #programok #győr #szombathely #hellovidék #vonatok #belföldi utazás

