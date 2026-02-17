A képernyőn Répa Árpádként láthatjuk, a való életben azonban egy Budapest-környéki, meseszép kis zsákfaluban, Nagykovácsiban tölti mindennapjait Hevér Gábor, A mi kis falunk sztárja.
Végzetes kór terjed a Balatonnál: tömegesen pusztulnak a hattyúk, riadót fújtak a szakemberek
Szomorú látvány fogadhatja a Balaton partján sétálókat: az elmúlt hetekben több part menti nádasban is elhullott hattyúkat találtak. A szakemberek vizsgálatai szerint az esetek hátterében madárinfluenza áll.
Ahogy a Hellovidék is hírt adott róla, a Keszthelyi TV a múlt héten adta hírül, hogy hatósági állatorvos vizsgál elpusztult hattyúkat. A zaol.hu azóta érdeklődött a vizsgálatok eredményéről. A Zala Vármegyei Kormányhivatal azt közölte, hogy a Nébih laboratóriumában végzett vizsgálatok több esetben madárinfluenza vírusát mutatták ki.
A lap beszámolója szerint a madármentők szinte naponta kapnak bejelentéseket elpusztult vízimadarakról. A laboreredmények egyértelműen kimutatták a madárinfluenza jelenlétét. A szakértők szerint a januári hideg időjárás is hozzájárulhatott a fertőzés gyors terjedéséhez: a befagyott vízfelületek miatt a madarak a megmaradt lékek köré zsúfolódtak, a szoros érintkezés pedig kedvezett a vírus terjedésének. Az olvadás tovább fokozhatta a fertőzés kockázatát.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) tájékoztatása szerint országosan is fokozott a madárinfluenza megjelenésének veszélye. A hatóság és a madármentő szervezetek óvatosságra intik a lakosságot.
Arra kérik a Balaton környékén élőket és az oda látogatókat, hogy ne érjenek a betegnek tűnő vagy elhullott madarakhoz, és ha ilyet látnak, értesítsék az illetékes hatóságot. Javasolják továbbá, hogy a parti séták után célszerű cipőt váltani, illetve átöltözni, ezzel is csökkentve a vírus esetleges behurcolásának esélyét. A kutyatartókat külön figyelmeztetik: érdemes az ebeket pórázon tartani a vízpart közelében, hogy ne érintkezzenek fertőzött tetemekkel.
A szakemberek hangsúlyozzák: a vírus elsősorban a madárállományra jelent veszélyt, ugyanakkor a járvány terjedésének megfékezése közös felelősség.
