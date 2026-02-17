Mikor lesz vásár Dabas központjában 2026-ban? Minden dabasi vásár időpont, és tudnivaló egy helyen

Fantasztikus negyedik helyet szerzett a magyar műkorcsolyapáros, Pavlova Marija és Szvjacsenko Alekszej a hétfői kűr után.
Mikor lesz vásár Dabas központjában 2026-ban?
Országos állat- és kirakodóvásár Dabas területén egy hónapban egyszer, a második vasárnapon tartanak. Ez 2026-ban sem lesz másként: a dabasi vásár idén is várja a látogatókat és árusokat a megjelölt dátumokon. A térség egyik leginkább látogatott hagyományőrző rendezvénye az ország távoli pontjairól is vonzza az érdeklődőket, nagy múltra tekint vissza.
A dabasi vásár története már több mint másfél évszázaddal ezelőtt kezdetét vette. Akkor még Felsődabas és Alsódabas külön települések voltak, csak 1950-ben egyesültek. A felsődabasi országos vásárok tartását 1868-ban engedélyezték: évente három kétnapos országos vásárt tarthatott Felsődabas. 1874-ben engedélyezték egy negyedik, tavaszi időpontban is a vásártartást, így Felsődabason minden évszakban egy nagyvásárt tartottak: a vásár rövid időn belül Pest vármegye egyik legjelentősebb kereskedelmi központjává vált; a korabeli leírások szerint forgalma meghaladta több nagyobb települését is. A kétnapos vásárok első napján állat- és kirakodóvásár, második napján kirakodóvásár volt.
A második világháborúban a vásártér és több középület megrongálódott; 1947-ben helyreállítási kötelezettséget írtak elő, a munkákhoz hitelt vettek fel. A vásárokat azonban továbbra is évente négyszer megtartották, bár a forgalom elmaradt a háború előtti szinttől. 1950-ben Alsó- és Felsődabas egyesülését követően is fennmaradt a vásár, az államszocializmus időszakában a tervgazdálkodás keretei között, a helyi lakosság számára fontos beszerzési és értékesítési lehetőséget jelentett. 1970-ben indult az autóvásár, és 1980-tól a vásárok napját hétfőről a hónap második vasárnapjára helyezték át. A rendszerváltás után a vásár forgalma és turisztikai jelentősége megerősödött.
A vásár már a 20. század elején is vonzott távolabbról érkező árusokat (pl. bosnyák kereskedőket), napjainkban pedig erdélyi, székely, sőt más kontinensekről érkező árusok is megjelennek, így ismét nemzetközi jellegűvé vált. Ma is nagy forgalmú rendezvénynek számít a térségben.
A dabasi vásár 2026-os időpontjai
Az Önkormányzat által közzétett időpontok az alábbiak:
- január 11.
- február 8.
- március 08.
- április 12.
- május 10.
- június 14.
- július 12.
- augusztus 9.
- szeptember 13.
- október 11.
- november 08.
- december 13.
A szervezők az időpont és a programváltoztatás jogát fenntartják! A vásár már hajnalban megkezdődik, érdemes időben érkezni.
Itt található a vásár Dabas területén belül
A vásár Dabas területén könnyen megtalálható, a terület pedig könnyen felismerhető a jellegzetes betonoszlopos kapuról és a "Vásártér" feliratról. A dabasi vásár 2026-ban is itt kap helyet, a pontos cím: 2370 Dabas, Vásártér u. 4.
A vásártér különleges helyszín a város életében, és régen is az volt: egykor a vásártéren cédulaház működött, szekciókra osztott, bekerített területtel; a község futballpályaként és rendezvényhelyszínként is használta. A második világháborúban a vásártér súlyosan megrongálódott, de hitelfelvétellel helyreállították, mert a hatóság a vásár betiltását helyezte kilátásba.
Egyéb tudnivalók
A szervezők felhívták a figyelmet, hogy az állatvásárra vészmentes helyről érvényes állatorvosi igazolással mindennemű állat felhajtható. Illetve a ló- és kutyaárusítás évekkel ezelőtt megszűnt: Dabas Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2022. június 29-én az a határozatot hozta, hogy a Dabasi Vásárban ló- és kutyaárusítás megszüntetésre kerül, arra a továbbiakban nincs lehetőség.
A vásárral kapcsolatban ügyintézés minden munkanapokon telefonon, személyesen a 2370 Dabas, Szent István út 49. szám alatti irodában lehetséges az alábbi időpontokban:
- H: 08:00-12:00
- Sz:08:00-16:00
- P: 08:00-12:00 .
Az ügyintéző Volenszki Lilla (+36-30-554-6426, vinculumkft@gmail.com).
