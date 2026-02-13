Feszült hangulat a hazai erdészetek körül – kiakadt a szakma, nyílt levélben üzent az egyesületi elnök

Nyílt levelet tett közzé Országos Erdészeti Egyesület elnöke, Kiss László, amelyben az erdőgazdálkodásról és az erdészek munkájáról szóló közbeszéd eldurvulására hívja fel a figyelmet. A szervezet szerint az utóbbi időszakban a szakmai érvek helyett egyre inkább indulatok és leegyszerűsítő vádak uralják a nyilvánosságot.

Döbbenetes látlelet készült nemrégiben a hazai erdőkről: tájegységnyi szinten szűnnek meg az élőhelyek: a védett erdők fái az erőművekbe kerülnek. Miközben az agrártárca szerint minden rendben van a magyar erdők kezelésével, szakértők és zöldszervezetek visszafordíthatatlan károkról beszélnek, és sürgetik a nemzeti parkok valódi védelmét, mielőtt végleg eltűnnek az értékes erdők és élőhelyek - írta riportjában az Átlátszó, a cikket pedig a HelloVidék is szemlézte. Azóza heves vita alakult ki a szakmán belül is az erdőgazdálkodás körül.

A minap nyílt levélben az Országos Erdészeti Egyesület elnöke is reagált. Kiss László úgy fogalmazott: veszélyes irányba fordult a hazai párbeszéd, amikor egy teljes szakmát bélyegeznek meg. Álláspontja szerint az erdészek generációk óta a természet és a társadalom szolgálatában dolgoznak, munkájuk pedig nem ellentétes a természetvédelemmel, hanem annak egyik alapja.

A közlemény hangsúlyozza: Magyarország erdőborítása az elmúlt mintegy száz évben jelentősen nőtt. Míg a 20. század elején az ország területének nagyjából 11–12 százalékát borította erdő, ma ez az arány meghaladja a 22 százalékot. Az erdőterület növekedése részben tudatos erdőtelepítési programoknak és hosszú távú szakmai stratégiáknak köszönhető.

Az egyesület szerint a hazai erdők természetvédelmi szempontból is értékesek: jelentős részük Natura 2000-es besorolás alá tartozik, illetve védett vagy fokozottan védett területeken található. A levél kiemeli, hogy a magyar természetvédelem intézményrendszere történetileg szorosan kapcsolódik az erdészeti szakmához.

Vita az erdőgazdálkodás körül

Az elmúlt években több konfliktus is felszínre került az erdőgazdálkodás és a természetvédelmi szempontok összehangolása kapcsán. Civil szervezetek és helyi közösségek több esetben bírálták a tarvágásokat és az intenzív fakitermelési gyakorlatot, míg az erdészeti szakma képviselői azt hangsúlyozzák: a fenntartható erdőgazdálkodás hosszú távú ciklusokban gondolkodik, és a fakitermelés az erdő megújulásának része.

Kiss László nyílt levele ebben a kiélezett helyzetben a párbeszéd szükségességét emeli ki. Mint írja, az erdő közös ügy, amelyben a szakmai tudás, a természetvédelmi szempontok és a társadalmi igények összehangolása elengedhetetlen.

Az Országos Erdészeti Egyesület szerint a vita nem az erdők jövőjéről szól – abban minden fél egyetért –, hanem arról, milyen eszközökkel és milyen hangnemben zajlik a közös gondolkodás. A szervezet a tényeken alapuló, higgadt szakmai diskurzus visszaállítását sürgeti.