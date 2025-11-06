Szombathelyi karácsonyi vásár 2025: óriáskerék, Caramel-koncert és Fradi-kamion az adventi Fő téren

Fények, zene és forralt bor – Szombathely karácsonyi vására és adventi forgataga 2025. november 21. és december 23. között téged is tutira elvarázsol. A Fő téren Molnár Ferenc Caramel és Vastag Csaba koncertjei adják meg az ünnepi hangulatot, forog az óriáskerék, kinyit a Fradi-kamion, és nem marad el a meseerdő sem. A programokat jótékonysági események és különleges adventi élmények teszik teljessé. Minden fontos dátum, helyszín és program most itt, egy helyen!

A szombathelyi karácsonyi programsorozat idén is bőséges kínálattal, 40 árussal, 14 fellépővel, egy 27 méter magas óriáskerékkel, meseerdővel, adventi játszótérrel és egy különleges újdonsággal, az adventi kalandtúrával várja a látogatókat – derült ki a város november 6-i sajtótájékoztatóján.

A karácsonyi vásár Szombathelyen ezúttal is igazi zenei kavalkádot is ígér: a Magashegyi Underground, a Bren Band és a helyi Culture Cuvée is színpadra lép, de a legnagyobb durranás december 19-én várható. Ekkor Molnár Ferenc Caramel és Vastag Csaba ad nagykoncertet a Fő téren, a helyi kereskedők anyagi támogatásával.

Emellett az adventi programsorozatban 17 óvoda növendékei is bemutatkoznak majd a színpadon – péntek és szombat délutánonként érdemes kilátogatni, ha valaki a legkisebbek műsorára is kíváncsi.

Mikor lesz tehát a szombathelyi karácsonyi vásár 2025-ben?

Ahogy a sajtótájékoztatón is elhangzott, 2025-ben november 21. és december 23. között rendezik meg az adventi vásárt és karácsonyi programsorozatot Szombathelyen.

Tehát több mint egy hónapon át lesz lehetőség elmerülni az ünnepi hangulatban, forralt bort kortyolgatni, kézműves ajándékokat válogatni és élvezni a színes adventi programokat a város szívében.

Óriáskerék, meseerdő és adventi játszótér - Advent Szombathely 2025.

A szombathelyi adventi vásár központi eleme a város karácsonyfája lesz, mellette pedig egy 27 méter magas óriáskerék forog majd, 20 zártkabinnal. Az üzemeltető ráadásul 50–100 ingyenes jegyet ajánlott fel szombathelyi rászorulóknak, amelyeket a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ juttat el a családoknak.

A gyerekek kedvence, a meseerdő és a fából készült labirintus idén is visszatér, az adventi játszótér pedig a főtéri szökőkút környékén kap helyet.

Újdonság: adventi kalandtúra manókkal

A szombathelyi karácsonyi vásár 2025 egyik legaranyosabb újdonsága az adventi kalandtúra, amit kifejezetten az óvodásoknak és kisiskolásoknak szerveznek. A túra minden vasárnap 15 és 16 órakor indul a Szentháromság-szobortól, ahol karácsonyi manók vezetik végig a gyerekeket a vásár területén, játékos feladatokon keresztül.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött – a részletek a vásár Facebook-oldalán olvashatók.

Fradi-kamion, jótékonyság és helyi ízek

A sportrajongók sem maradnak élmény nélkül: december 6–7-én Szombathelyre érkezik a Fradi-kamion, egy 4,5 méter magas, 20 méter hosszú mozgó kiállítás, tele a Ferencvárosi Torna Club relikviáival. A kamionban fotófal, ajándéktárgyak és – a tervek szerint – fradis játékosok is várják a látogatókat.

A karácsonyi vásár Szombathelyen a jótékonyság jegyében is szerveződik: november 29-én, az első gyertyagyújtás napján sütivásár lesz a Ferences-kertben, a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. szervezésében.

Hol lesz a karácsonyi vásár Szombathelyen?

Az adventi vásár Szombathelyen idén is a belvárosban, a Fő téren és a Berzsenyi téren kap helyet. A város karácsonyfája, az óriáskerék, a nagyszínpad és a meseerdő mind a főtér környékén várja a látogatókat, míg az adventi koszorú a Berzsenyi téren lesz felállítva.

A környező utcákban kézműves árusok, helyi finomságok és forró italok illata gondoskodik arról, hogy a Szombathely karácsonyi vásár 2025 igazi ünnepi élményt nyújtson kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Tavalyi büféárakat és szombathelyi közösségi fenyőfát ígérnek

Ahogy a sajtótájékoztatón elhangzott, a Fő térre idén is helyi karácsonyfa kerül, a legszebb szombathelyi felajánlások közül választják ki.

Ami pedig az árakat illeti: a karácsonyi vásár Szombathely 2025 látogatói örülhetnek – a szervezők szerint nem változnak a tavalyi árak, így a forralt bor, forró csoki és tea ugyanannyiba kerül, mint korábban.

A mai sajtótájékoztatón az is kiderült, hogy az adventi koszorú idén is a Berzsenyi téren kap helyet, az első gyertyagyújtás pedig november 29-én lesz.

