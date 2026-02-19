2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
0 °C Budapest
Közelkép egy személyről, aki egy távirányítót tart a kezében, a háttérben egy televíziós képernyővel. Egy nő, kezében távirányítóval, a háttérben lévő tévé képernyőjén programokat váltogat.
Szórakozás

Família Kft.-s gázsijáról vallott Csonka András: ennyit keresett a legendás sorozatban, durva feltételekkel alkalmazták

Pénzcentrum
2026. február 19. 09:02

Csonka András a Neshama TV műsorában mesélt pályakezdő éveinek anyagi nehézségeiről és a Família Kft. sorozatban kapott gázsijáról. A színész elárulta, hogy szerződése értelmében a más munkáiból származó bevételeinek jelentős részét le kellett adnia a produkciónak, ám a külső megbízásoknak köszönhetően végül anyagilag így is jól járt.

A Neshama TV Én és a pénz című műsorában Csonka András színész őszintén vallott pénzügyi kezdeteiről. A beszélgetés során szóba került legelső keresete is, amelyet még a gimnázium után, a Nemzeti Színház Stúdiójában kapott. A színész azért került oda, mert elsőre nem nyert felvételt a Színművészeti Főiskolára. A stúdiósok nappal tanultak, esténként pedig statisztaként közreműködtek az előadásokban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Ott kaptunk valami kis pénzt, de nem kell mondanom, hogy abból azért nem vettem volna fél biciklit sem" – emlékezett vissza Csonka. Becslése szerint a pontos összeg mindössze néhány száz forint körül mozoghatott.

A színész részletesen beszámolt a Família Kft. sorozatban kapott javadalmazásáról is, amelyhez szokatlan feltételek társultak. "Az első olyan keresetem, amelynek az összegére a mai napig emlékszem – főként a bosszúság miatt –, a Família Kft.-s fizetésem volt. Ez egy meglehetősen furcsa helyzetet teremtett" – kezdte a történetet.

M. Kiss Csaba műsorvezető felvetette, hogy egy sikeres sorozat szereplői feltételezhetően jól keresnek, ám Csonka ezt árnyalta. "Mindenki azt hitte, hogy hegyoldalakat vásárolunk össze. Talán azért, mert az a hír járta, hogy a Szomszédokban, az állami televízió sorozatában a kollégák jobban kerestek. Ez igaz is volt, ők jóval többet kaptak nálunk. Persze nem tudok mindenki nevében beszélni, hiszen én nem voltam főszereplő" – magyarázta.

A sorozatban mellékszereplőként dolgozott, és a díjazási rendszere az idők során változott. Egy időszakban fix havi átalánydíjat, 64 ezer forintot kapott. "Ezért az összegért négy részben is szerepelhettem, vagy akár csak egyben. Ez egy fix összeg volt, a szerződés igazi buktatója azonban máshol rejlett. A megállapodás szerint, ha bárhol máshol dolgoztam, az onnan származó jövedelmem ötven százalékát jutalékként le kellett adnom a Família Kft.-nek" – fejtette ki a színész.

Kapcsolódó cikkeink:

A szerződés egy másik, utólag visszatekintve szintén hátrányos kitétele a távozásra vonatkozott. Csonka elmondása szerint: "Ha önszántamból hagytam volna ott a sorozatot, akkor a következő öt évben, bárhol is dolgozom, a fizetésem 25 százalékát be kellett volna fizetnem a produkciónak."

Csonka ugyanakkor hangsúlyozta, hogy pályakezdőként a sorozat kiváló kiugrási lehetőséget jelentett számára, és sokat köszönhet a produkciónak. A külső felkérések révén végül anyagilag is megtalálta a számítását. "1997-ben indult egy másfél éves nagy Westel-kampány, amelynek én voltam az arca. Az egy jelentősebb összeg volt. Ha összeadom, a kilenc év alatt a Família Kft. producerének egy fillérjébe sem kerültem, mert megkerestem azt a pénzt, amiből ő kifizette a gázsimat."

A mobilszolgáltató reklámkampányát egyedi megállapodás keretében vállalhatta el: az eredeti ötven százalék helyett a honoráriumának "csupán" negyven százalékát kellett átadnia a produkciónak.
Címlapkép: Getty Images
