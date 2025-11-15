2025. november 15. szombat Albert, Lipót
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vörösmarty téri karácsonyi vásár 2025
Kvíz

Kvíz: Te mit tippelsz, mennyibe kerül a lángos, töltött káposzta, forralt bor a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban 2025-ben?

Pénzcentrum
2025. november 15. 07:02

2025-ben már november 14-én délelőtt megnyitott a Vörösmarty téri karácsonyi vásár. Ahogy minden évben, a Pénzcentrum idén is felmérte a terepet, milyen árakkal lehet találkozi idén az ország ikonikus ünnepi forgatagában. A drágulás a karácsonyi vásárt sem kímélte, 2025-ben is döbbenetes árakkal találkozhatunk a Vörösmarty téren, de némely ételért-italért nem kell többet fizetnünk, mint tavaly. Te mit gondolsz, mennyibe kerül egy lángos, töltött káposzta, sült gesztenye, kürtős kalács a karácsonyi vásárban? Töltsd ki a kvízünket és kerülj képbe az árakkal!

Kvíz: Te mit tippelsz, mennyibe kerül a lángos, töltött káposzta, forralt bor a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban 2025-ben?

1/10 kérdés
Mennyibe kerül 3 dl forralt bor 2025-ben a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban?
1500 forint
1350 forint
1750 forint
1900 forint
2/10 kérdés
Mennyibe kerül 3 dl tea 2025-ben Vörösmarty téri karácsonyi vásárban?
1200 forint
1600 forint
1000 forint
1400 forint
3/10 kérdés
Mennyiért adják a sima lángost 2025-ben a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban?
2800 forint
2200 forint
2400 forint
2600 forint
4/10 kérdés
Mennyibe kerül a sima tócsni 2025-ben a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban a legolcsóbb helyen?
2900 forint
2650 forint
3150 forint
2400 forint
5/10 kérdés
Mennyibe kerül a vörösboros marhapörkölt több helyen 2025-ben a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban?
4300 forint
6800 forint
5200 forint
8100 forint
6/10 kérdés
Mennyiért adják a töltött káposztát 2025-ben a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban?
3300 forint
5500 forint
6600 forint
4400 forint
7/10 kérdés
Mennyiért adják a gulyáslevest cipóban 2025-ben a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban?
5700 forint
5200 forint
4200 forint
4700 forint
8/10 kérdés
Mennyibe kerül a sült gesztenye (10 dkg) 2025-ben a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban?
2600 forint
2800 forint
2400 forint
2200 forint
9/10 kérdés
Mennyiért adják a diós kürtőskalácsot 2025-ben a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban?
2100 forint
2700 forint
3300 forint
2300 forint
10/10 kérdés
Mennyibe kerül a rétes 2025-ben Vörösmarty téri karácsonyi vásárban?
1900 forint
1500 forint
1750 forint
2300 forint

Megnéznéd, hogy alakultak a tavalyi árak? Töltsd ki tavalyi kvízünket a Vörösmarty téri karácsonyi vásár árairól!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Címlapkép: Gosztola Judit
#karacsony #Budapest #árak #drágulás #karácsonyi vásár #vásár #ünnep #lángos #ünnepek #2025 #kvíz #töltött káposzta #budapest kvíz #karácsonyi kvíz #forralt bor

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
07:17
07:02
06:04
20:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 15.
Súlyos árat fizetnek a magyar szurkolók Szoboszlai Dominik sikere miatt: ilyen még soha nem történt Magyarországon
2025. november 14.
Ilyen új e-autót vehetsz ma 10 millió alatt: íme a legolcsóbb modellek listája, mindent visznek a kínaiak
2025. november 14.
Ki nem találod, hol késnek a legtöbbet a vonatok Európában: nem csoda, hogy titkolják az adatokat
2025. november 14.
Azért ez durva: ennek a Mekis menünek az árából már egy ünnepi vacsora is kijönne - ez ám a gyorséttermi luxus
2025. november 14.
Ezt nem ússzák meg 2025-ben a síelni induló magyarok: súlyos árat kell fizetniük még ezért is
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 15. szombat
Albert, Lipót
46. hét
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
3 hónapja
Kvíz: Hallottál már ezekről a különleges, régi magyar ételekről? Ismerd fel őket képek alapján!
2
3 hete
Kvíz: Te emlékszel még, melyik volt a Moszkva tér? Lássuk, fel tudod-e idézni a budapesti közterek régi neveit!
3
2 hónapja
Kvíz: Mire emlékszel az Egri Csillagokból? Vigyázz, ez nem lesz könnyű, teszteld nálunk a tudásod!
4
2 hónapja
Kvíz: Akkor is jól megy a földrajz, ha álmodból keltenek fel? Mutasd, mit tudsz a világ fővárosairól!
5
2 hete
Kvíz: Azt hiszed, jól megy a magyar földrajz? Íme 10 kérdés a vármegyékről, sokan elhasalnak rajta
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási ág
a biztosítások kockázati ismérvek szerinti csoportosítása. Két ága van: a nem-életbiztosítás és az életbiztosítás.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 15. 07:17
Óriási csapást mért Ukrajna éjszaka Oroszországra: hatalmasak a károk, ezt a világpiac is megérzi
Pénzcentrum  |  2025. november 15. 06:04
Súlyos árat fizetnek a magyar szurkolók Szoboszlai Dominik sikere miatt: ilyen még soha nem történt Magyarországon
Agrárszektor  |  2025. november 15. 05:58
Ilyen gyümölcsökkel vannak tele a magyar boltok is: jobb, ha tudod, mit veszel