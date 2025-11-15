Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

2025-ben már november 14-én délelőtt megnyitott a Vörösmarty téri karácsonyi vásár. Ahogy minden évben, a Pénzcentrum idén is felmérte a terepet, milyen árakkal lehet találkozi idén az ország ikonikus ünnepi forgatagában. A drágulás a karácsonyi vásárt sem kímélte, 2025-ben is döbbenetes árakkal találkozhatunk a Vörösmarty téren, de némely ételért-italért nem kell többet fizetnünk, mint tavaly. Te mit gondolsz, mennyibe kerül egy lángos, töltött káposzta, sült gesztenye, kürtős kalács a karácsonyi vásárban? Töltsd ki a kvízünket és kerülj képbe az árakkal!

Kvíz: Te mit tippelsz, mennyibe kerül a lángos, töltött káposzta, forralt bor a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban 2025-ben? 1/10 kérdés Mennyibe kerül 3 dl forralt bor 2025-ben a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban? 1500 forint 1350 forint 1750 forint 1900 forint Következő kérdés 2/10 kérdés Mennyibe kerül 3 dl tea 2025-ben Vörösmarty téri karácsonyi vásárban? 1200 forint 1600 forint 1000 forint 1400 forint Következő kérdés 3/10 kérdés Mennyiért adják a sima lángost 2025-ben a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban? 2800 forint 2200 forint 2400 forint 2600 forint Következő kérdés 4/10 kérdés Mennyibe kerül a sima tócsni 2025-ben a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban a legolcsóbb helyen? 2900 forint 2650 forint 3150 forint 2400 forint Következő kérdés 5/10 kérdés Mennyibe kerül a vörösboros marhapörkölt több helyen 2025-ben a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban? 4300 forint 6800 forint 5200 forint 8100 forint Következő kérdés 6/10 kérdés Mennyiért adják a töltött káposztát 2025-ben a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban? 3300 forint 5500 forint 6600 forint 4400 forint Következő kérdés 7/10 kérdés Mennyiért adják a gulyáslevest cipóban 2025-ben a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban? 5700 forint 5200 forint 4200 forint 4700 forint Következő kérdés 8/10 kérdés Mennyibe kerül a sült gesztenye (10 dkg) 2025-ben a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban? 2600 forint 2800 forint 2400 forint 2200 forint Következő kérdés 9/10 kérdés Mennyiért adják a diós kürtőskalácsot 2025-ben a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban? 2100 forint 2700 forint 3300 forint 2300 forint Következő kérdés 10/10 kérdés Mennyibe kerül a rétes 2025-ben Vörösmarty téri karácsonyi vásárban? 1900 forint 1500 forint 1750 forint 2300 forint Eredmények Megnéznéd, hogy alakultak a tavalyi árak? Töltsd ki tavalyi kvízünket a Vörösmarty téri karácsonyi vásár árairól! A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Címlapkép: Gosztola Judit

