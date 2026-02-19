Pedagógus vallott erről a titkos nyelvtanuló módszerről: rendkívül hatásos, a Duolingonál is jobb!

A mesterséges intelligencia hasznos segítség lehet a nyelvtanulásban, de önmagában nem helyettesíti a nyelvtanulási folyamatot - nyilatkozta Légrádi Tamás, a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke.

A magyar felnőtt lakosság körében tízből négy ember beszél valamilyen idegen nyelvet, ami jelentős javulás a rendszerváltás előtti időszakhoz képest, amikor ez az arány csak 20 százalék volt. Európai összehasonlításban azonban még mindig van hová fejlődnünk - mondta Légrádi Tamás az InfoRádió Aréna című műsorában.

A szakember kiemelte, hogy a mai nyelvtanulók komolyabban veszik a tanulást, mint a korábbi generációk. Egyre többen törekszenek a középfok feletti, felsőfokú nyelvtudás megszerzésére.

Az AI-algoritmusokkal kapcsolatban Légrádi hangsúlyozta, hogy bár önmagukban nem alkalmasak nyelvtudás megszerzésére, kiváló gyakorlási lehetőséget biztosítanak. A tolmácsgépek és fordítóprogramok pedig hasznos segédeszközök lehetnek, de nem helyettesítik a nyelvtanárokat.

A nyelvtanulás időigényéről szólva elmondta, hogy nulláról egy használható, középfokú (B2) nyelvtudás megszerzéséhez körülbelül 600-700 óra szükséges, ami általában 4-5 évet jelent. Intenzív tanulással ez az idő rövidíthető.

Egy ilyen szintű nyelvtudás megszerzése kiscsoportos tanfolyamon 500 ezer és 1 millió forint közötti összegbe kerül. A szakember szerint ez nem luxuskiadás, hanem olyan befektetés, amely egyértelműen megtérül.

Légrádi Tamás fontosnak nevezte az önbizalom kérdését is, mivel Magyarországon sokan nem mernek megszólalni idegen nyelven, félve a hibázástól. Hangsúlyozta, hogy az oktatásnak támogató légkört kellene biztosítania, ahol a hibázás a tanulási folyamat természetes része.