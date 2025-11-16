A Budapest Park egy TikTok-videóban számolt be arról, hogy néhány hét alatt korcsolyapálya lesz a koncerthelyszínükből.
Ennyiért lakhatsz jól a budapesti karácsonyi vásárban – készülj fel a sokkra
A Pénzcentrum legújabb Cashtag epizódjában ellátogattunk Budapest két legnépszerűbb karácsonyi vásárába, a Szent István téri Adventi Bazilikába és a Vörösmarty Classic Xmas-be. A videóban felfedeztük mindkét vásárt, és megnézük az árakat is.
A Pénzcentrum legújabb videóblog-epizódjában kilátogattunk Budapest két ikonikus karácsonyi vásárára. Mindkét vásár pénteken nyitotta kapuit, ezzel hivatalosan is elindítva az ünnepi szezont.
A Szent István téri Adventi Bazilika és a Váci utca elején található Vörösmarty Classic Xmas immár mindennap várja a látogatókat – egészen az év végéig, a Bazilika vására pedig még az új évben is nyitva marad.
A videóban körbesétáltuk mindkét vásárt: bejártuk a hangulatos bódékat, és megkóstoltuk a magyar kedvenceket is, valamint a kézzel készült kerámiákat, ékszereket, bőrárukat, gyapjú kiegészítőket és karácsonyi dekorációkat is megnéztük.
A vásárokban az alábbi árakkal találkoztunk:
- töltött káposzta 5700 Ft
- gulyásleves 4850 Ft
- füstölt lazac 7280 Ft
- kürtőskalács 3300–3900 Ft
- rétes 1900 Ft
- sült gesztenye 2800 Ft
- alkoholmentes puncs 1500 Ft
- rumpuncs 3700 Ft
- forró csoki 2000 Ft
- forralt bor 1500 Ft
A vásárban kapható egy 1600 forintos, fix árú menü is, de ezt kevéssé reklámozzák az árusok. A burgerek egységesen 4700 forintba kerülnek, a lángos alapára pedig 2500 forint, de sajttal és tejföllel már 2900 forintot kérnek érte, a fokhagymás változat pedig 2700 forintba kerül
Ahhoz képest, hogy még csak november közepe van, és napközben tettük meg a látogatást, rengetegen voltak, bár elsősorban inkább külföldiek, természetesen a fentebbi árak is az ő pénztárcájukhoz vannak szabva.
Fotó: Gosztola Judit
