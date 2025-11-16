2025. november 16. vasárnap Ödön
9 °C Budapest
Fizz Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vörösmarty téri karácsonyi vásár 2025
Utazás

Ennyiért lakhatsz jól a budapesti karácsonyi vásárban – készülj fel a sokkra

Pénzcentrum
2025. november 16. 13:02

A Pénzcentrum legújabb Cashtag epizódjában ellátogattunk Budapest két legnépszerűbb karácsonyi vásárába, a Szent István téri Adventi Bazilikába és a Vörösmarty Classic Xmas-be. A videóban felfedeztük mindkét vásárt, és megnézük az árakat is.

A Pénzcentrum legújabb videóblog-epizódjában kilátogattunk Budapest két ikonikus karácsonyi vásárára. Mindkét vásár pénteken nyitotta kapuit, ezzel hivatalosan is elindítva az ünnepi szezont.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Szent István téri Adventi Bazilika és a Váci utca elején található Vörösmarty Classic Xmas immár mindennap várja a látogatókat – egészen az év végéig, a Bazilika vására pedig még az új évben is nyitva marad.

A videóban körbesétáltuk mindkét vásárt: bejártuk a hangulatos bódékat, és megkóstoltuk a magyar kedvenceket is, valamint a kézzel készült kerámiákat, ékszereket, bőrárukat, gyapjú kiegészítőket és karácsonyi dekorációkat is megnéztük.

A vásárokban az alábbi árakkal találkoztunk:

  • töltött káposzta 5700 Ft
  • gulyásleves 4850 Ft
  • füstölt lazac 7280 Ft
  • kürtőskalács 3300–3900 Ft
  • rétes 1900 Ft
  • sült gesztenye 2800 Ft
  • alkoholmentes puncs 1500 Ft
  • rumpuncs 3700 Ft
  • forró csoki 2000 Ft
  • forralt bor 1500 Ft
Őrült árak a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban: 5500 a töltött káposzta, 2800 a sült gesztenye, 6800 a pacalpörkölt
EZ IS ÉRDEKELHET
Őrült árak a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban: 5500 a töltött káposzta, 2800 a sült gesztenye, 6800 a pacalpörkölt
A hangulat ünnepi, a programkínálat gazdag, az árak viszont a prémium kategóriát képviselik.

A vásárban kapható egy 1600 forintos, fix árú menü is, de ezt kevéssé reklámozzák az árusok. A burgerek egységesen 4700 forintba kerülnek, a lángos alapára pedig 2500 forint, de sajttal és tejföllel már 2900 forintot kérnek érte, a fokhagymás változat pedig 2700 forintba kerül

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Ahhoz képest, hogy még csak november közepe van, és napközben tettük meg a látogatást, rengetegen voltak, bár elsősorban inkább külföldiek, természetesen a fentebbi árak is az ő pénztárcájukhoz vannak szabva.

Fotó: Gosztola Judit
#utazás #Budapest #turizmus #árak #karácsonyi vásár #étel #lángos #advent #cashtag #töltött káposzta #gulyásleves #forralt bor

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:02
12:37
12:09
11:36
11:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 16.
Magyarok százezrei jogosultak 300 ezer forintos lakástámogatásra: több, lehetőség is van - Így csinálják az élelmesek
2025. november 15.
Súlyos árat fizetnek a magyar szurkolók Szoboszlai Dominik sikere miatt: ilyen még soha nem történt Magyarországon
2025. november 16.
Balatoni családi ház 12-17 millióért? Nem vicc, bárki megveheti: csak pár darab van, Otthon Start is felvehető rájuk
2025. november 15.
Osztrák raktáros melóról vallott a magyar srác: 1 milliós a fizetés, de pár dologra nagyon kell figyelni
2025. november 15.
Lehull a lepel a legendás parndorfi outletről: tényleg megéri ott nagybevásárolni, vagy ámítás az egész?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 16. vasárnap
Ödön
46. hét
November 16.
A tolerancia nemzetközi napja
November 16.
A flamenco világnapja
November 16.
A közlekedési balesetek áldozatainak emléknapja
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Most már papírunk is van róla: így nézik le a magyarokat a nagyhatalmú külföldiek - azért lenne még hová fejlődni
2
7 napja
Nyáron méregdrága, télen filléres úti cél: így éri meg igazán elutazni a magyarok kedvenc üdülőhelyére
3
2 hete
Fillérekért utazhatsz erre a csodás szigetre decemberben: télen is tavasz van, kevés a magyar turista
4
1 hete
Láthatalan parazita vadászik a magyarokra: éjszaka, az ágyban támad az élősködő
5
1 napja
Súlyos árat fizetnek a magyar szurkolók Szoboszlai Dominik sikere miatt: ilyen még soha nem történt Magyarországon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Életjáradék
A biztosított részére élete végéig havi rendszerességgel fizetett összeg, amelynek mértéke a befizetett összegek nagyságán és a befizetési időszak hosszán múlik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 16. 10:01
Balatoni családi ház 12-17 millióért? Nem vicc, bárki megveheti: csak pár darab van, Otthon Start is felvehető rájuk
Pénzcentrum  |  2025. november 16. 06:03
Magyarok százezrei jogosultak 300 ezer forintos lakástámogatásra: több, lehetőség is van - Így csinálják az élelmesek
Agrárszektor  |  2025. november 16. 13:01
Jön az ellenőrzés: itt csapnak le a hatóság emberei