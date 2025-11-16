Ennyiért lakhatsz jól a budapesti karácsonyi vásárban – készülj fel a sokkra

A Pénzcentrum legújabb Cashtag epizódjában ellátogattunk Budapest két legnépszerűbb karácsonyi vásárába, a Szent István téri Adventi Bazilikába és a Vörösmarty Classic Xmas-be. A videóban felfedeztük mindkét vásárt, és megnézük az árakat is.

A Pénzcentrum legújabb videóblog-epizódjában kilátogattunk Budapest két ikonikus karácsonyi vásárára. Mindkét vásár pénteken nyitotta kapuit, ezzel hivatalosan is elindítva az ünnepi szezont.

A Szent István téri Adventi Bazilika és a Váci utca elején található Vörösmarty Classic Xmas immár mindennap várja a látogatókat – egészen az év végéig, a Bazilika vására pedig még az új évben is nyitva marad.

A videóban körbesétáltuk mindkét vásárt: bejártuk a hangulatos bódékat, és megkóstoltuk a magyar kedvenceket is, valamint a kézzel készült kerámiákat, ékszereket, bőrárukat, gyapjú kiegészítőket és karácsonyi dekorációkat is megnéztük.

A vásárokban az alábbi árakkal találkoztunk:

töltött káposzta 5700 Ft

gulyásleves 4850 Ft

füstölt lazac 7280 Ft

kürtőskalács 3300–3900 Ft

rétes 1900 Ft

sült gesztenye 2800 Ft

alkoholmentes puncs 1500 Ft

rumpuncs 3700 Ft

forró csoki 2000 Ft

forralt bor 1500 Ft

A vásárban kapható egy 1600 forintos, fix árú menü is, de ezt kevéssé reklámozzák az árusok. A burgerek egységesen 4700 forintba kerülnek, a lángos alapára pedig 2500 forint, de sajttal és tejföllel már 2900 forintot kérnek érte, a fokhagymás változat pedig 2700 forintba kerül

Ahhoz képest, hogy még csak november közepe van, és napközben tettük meg a látogatást, rengetegen voltak, bár elsősorban inkább külföldiek, természetesen a fentebbi árak is az ő pénztárcájukhoz vannak szabva.

Fotó: Gosztola Judit