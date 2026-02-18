2026. február 18. szerda Bernadett
Az idős hölgy élvezi az életet, autóval utazik, és örül, hogy felépült a betegségéből. Egy új élet
Egészség

A 100 az új 60: megvan a hosszú élet titka, de csak a magyar elitnek jár a "kezelés"

Jeki Gabriella
2026. február 18. 19:00

Egyre többen szeretnének nemcsak tovább élni, hanem minél több évet egészségben és aktívan eltölteni. A hosszú és minőségi élet kérdése ma már nemcsak orvosi vagy életmódbeli téma, hanem gyorsan növekvő gazdasági ágazat is. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja azt mutatja meg, mekkora üzletté vált a longevity, és milyen tényezők befolyásolják leginkább a várható élettartamot.

A nemzetközi adatok szerint az öregedésgátló terápiák és a hosszú élethez kapcsolódó kezelések piaca már ma is több tízmilliárd dolláros nagyságrendű, és a következő években tovább bővülhet. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint a növekedést részben az idősödő társadalmak, részben a krónikus betegségek magas aránya hajtja, miközben egyre több technológia és terápia jelenik meg, amelyek az öregedési folyamat lassítását célozzák.

A CHART by Pénzcentrum új adásában bemutatott kutatások és a statisztikák szerint az életmód komoly szerepet játszik a longevity-ben: a táplálkozás, a mozgás, az alvás minősége, a stresszkezelés és a társas kapcsolatok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy mennyi ideig maradunk egészségesek.

És eközben a magyar adatok érdekes különbségeket mutatnak. A várható élettartam térségenként jelentősen eltér: a nyugat-magyarországi régiókban jellemzően hosszabb ideig élnek az emberek, míg az északkeleti térségekben alacsonyabbak az értékek.

Címlapkép: Getty Images
