Mikulássapkát és piros bolyhos kesztyűt viselő lány édes sült mandulát vásárol a karácsonyi vásárban a prágai óváros főterén.
Utazás

Nyitnak a karácsonyi vásárok Budapesten: itt a pontos menetrend és a programok

Pénzcentrum
2025. november 4. 15:04

November 14-én megnyílnak Budapest legnagyobb karácsonyi vásárai: a Szent István téri Advent Bazilika és a Vörösmarty Classic Xmas. A két ikonikus helyszín idén is kézműves árusokkal, gasztronómiai kínálattal és fényinstallációkkal várja a látogatókat, a szervezők pedig a jubileumi évadra új látványelemekkel és kedvezményekkel készülnek.

November 14-én megkezdődik az adventi szezon Budapesten: ekkor nyitja meg kapuit a Szent István téri Advent Bazilika és a Vörösmarty téri karácsonyi vásár, a Vörösmarty Classic Xmas.

A két helyszín a főváros leglátogatottabb ünnepi vásárai közé tartozik. Az Advent Bazilikát idén 15. alkalommal rendezik meg; a vásár több alkalommal is elnyerte az Európa legjobb karácsonyi vására címet. A szervezők kézműves árusokat és gasztronómiai standokat ígérnek, a Bazilika előtti vetítés és fényinstallációk pedig idén is részei lesznek a programnak.

A Vörösmarty téren szintén kézműves portékákkal, ételekkel és forralt borral várják a látogatókat. A vásár a belvárosi karácsonyi rendezvények közül a legrégebbi hagyományokkal rendelkezik, és idén is sok turistát várnak ide.

A szervezők a jubileumi évadra új látványelemeket és kedvezményes ajánlatokat is terveznek, ezekről a következő napokban adnak részletes információt.

#utazás #karacsony #Budapest #turizmus #karácsonyi vásár #gasztronómia #kézműves #november #advent #program

