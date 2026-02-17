Éledezik már a nyugati végek meseszép botanikus kertje: ezer színben virágoznak a tavasz első hírnökei + Fotók

A Kámoni Arborétumban már éledezik a tavasz: hóvirágok, tőzikék és krókuszok nyílnak, ezer színben pompázik a park. Nézd meg a legszebb képeket a tavaszi virágokról!

Egykoron önálló falu volt, ma Szombathely városrészéhez tartozik a 25 hektáros Kámoni Arborétum, amely évről évre egyre több látogatót vonz. A park központi része a közel 5 kilométernyi kavicsos sétaút, amely mentén a látogatók több száz magnóliát, az ország legnagyobb rododendron-fajtagyűjteményét, bazsarózsákat, hortenziókat és tavaszi virágszőnyegeket csodálhatnak meg.

A tavasz kezdetén vadvirágok színes pompája ejti rabul a látogatókat. Idén is szirmot bontott már a hóvirág, a tőzike és a krókusz, melyek gyönyörű látványt nyújtanak. Évszaktól függetlenül üde színfoltja ez az arborétum Szombathelynek, de a klímakutatással kapcsolatban is komoly kísérletek folynak itt – mesélte a korábban a HelloVidéknek Németh Gábor Péter kertészmérnök és arborétumvezető, akivel pár éve a tavaszi botanikuskertet is bejártuk.

Kámoni Arborétum – A természet csodái Szombathely szívében

A szombathelyi Kámoni Arborétum története az 1860-as évekig nyúlik vissza, amikor Sághy Mihály alapította a kertet. Apja, Sághy István egzotikus fákat ültetett a területre, de Mihály tudatosan fejlesztette a gyűjteményt, amely később európai hírű, 7 hektáros arborétummá nőtte ki magát. A háborús pusztításokat követően Bánó István erdőmérnök 1946-tól mintegy 30 éven át vezette a kertet, életre keltve és tovább bővítve azt.

Bánó munkássága alatt a Kámoni Arborétum a magyar fenyőnemesítés egyik központjává vált, és elérte a mai, 25 hektáros területnagyságot. Az ő nevéhez fűződik a három tóból és csatornákból álló vízrendszer kiépítése, amely a kert egyik legismertebb jellegzetessége. Ma az arborétum nemcsak botanikai érdekességeket és széles növénygyűjteményeket kínál, hanem továbbra is fontos kutatási helyszín, így a látogatók egyszerre pihenhetnek és tanulhatnak a kertben tett sétáik során.