2026. február 17. kedd Donát
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép egy csoport kék lila krókuszról, a háttérben fehér krókuszok defókuszálva. A virágzó tavaszi virágok szép átlós alakzatot alkotnak.
HelloVidék

Éledezik már a nyugati végek meseszép botanikus kertje: ezer színben virágoznak a tavasz első hírnökei + Fotók

HelloVidék
2026. február 17. 16:15

A Kámoni Arborétumban már éledezik a tavasz: hóvirágok, tőzikék és krókuszok nyílnak, ezer színben pompázik a park. Nézd meg a legszebb képeket a tavaszi virágokról!

Egykoron önálló falu volt, ma Szombathely városrészéhez tartozik a 25 hektáros Kámoni Arborétum, amely évről évre egyre több látogatót vonz. A park központi része a közel 5 kilométernyi kavicsos sétaút, amely mentén a látogatók több száz magnóliát, az ország legnagyobb rododendron-fajtagyűjteményét, bazsarózsákat, hortenziókat és tavaszi virágszőnyegeket csodálhatnak meg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tavasz kezdetén vadvirágok színes pompája ejti rabul a látogatókat. Idén is szirmot bontott már a hóvirág, a tőzike és a krókusz, melyek gyönyörű látványt nyújtanak. Évszaktól függetlenül üde színfoltja ez az arborétum Szombathelynek, de a klímakutatással kapcsolatban is komoly kísérletek folynak itt – mesélte a korábban a HelloVidéknek Németh Gábor Péter kertészmérnök és arborétumvezető, akivel pár éve a tavaszi botanikuskertet is bejártuk.

Kámoni Arborétum – A természet csodái Szombathely szívében

A szombathelyi Kámoni Arborétum története az 1860-as évekig nyúlik vissza, amikor Sághy Mihály alapította a kertet. Apja, Sághy István egzotikus fákat ültetett a területre, de Mihály tudatosan fejlesztette a gyűjteményt, amely később európai hírű, 7 hektáros arborétummá nőtte ki magát. A háborús pusztításokat követően Bánó István erdőmérnök 1946-tól mintegy 30 éven át vezette a kertet, életre keltve és tovább bővítve azt.

Bánó munkássága alatt a Kámoni Arborétum a magyar fenyőnemesítés egyik központjává vált, és elérte a mai, 25 hektáros területnagyságot. Az ő nevéhez fűződik a három tóból és csatornákból álló vízrendszer kiépítése, amely a kert egyik legismertebb jellegzetessége. Ma az arborétum nemcsak botanikai érdekességeket és széles növénygyűjteményeket kínál, hanem továbbra is fontos kutatási helyszín, így a látogatók egyszerre pihenhetnek és tanulhatnak a kertben tett sétáik során.
Címlapkép: Getty Images
#park #belföld #szabadidő #tavasz #turista #kirándulás #virág #szombathely #természet #hellovidék #látnivaló

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:31
16:15
15:59
15:53
15:44
Pénzcentrum
Megszólalt az Answear magyarországi country managere: teljesen átalakult a magyar vásárlók gondolkodása a divatpiacon - ez csábít most a legtöbb vásárlásra
Rab Árpád: nem azért hosszabbítottuk meg az életünket, hogy hosszabb ideig várakozzunk a halálra
Egyre több magyar idős dolgozik tovább nyugdíj mellett: nem mindenkit a kényszer visz rá, ezért teszik valójában
Sokkoló számlát kaphat rengeteg magyar autós: erről nem szóltak nekik, amikor megvették a kocsijukat
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 17. kedd
Donát
8. hét
Február 17.
Húshagyókedd
Február 17.
Nemzetközi palacsintanap
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Friss bűntérkép: ezek a legveszélyesebb települések ma Magyarországon – a te lakhelyed is rajta van?
2
2 hete
Így néz ki most Fenyő Miklós szeretett balatoni villája: élete végén gyönyörűen felújíttatta
3
3 hete
Riadót fújtak: már a Dunában is megjelent a Rákos-patak hatalmas olajszennyezése
4
4 napja
Feszült hangulat a hazai erdészetek körül: kiakadt a szakma, nyílt levélben üzent az egyesületi elnök
5
1 hete
Ezen a Balaton-parti településen bújt el végleg a világ elől a magyar színészlegenda, Szombathy Gyula
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jövedelem igazolás
olyan igazolás, mely a kártyát igénylő munkáltatójától származik jövedelmére vonatkozóan. Vállalkozónál az APEH látja el ezt a teendőn, nyugdíjasnál elegendő a saját nyugdíjszelvényt bemutatni, diáknál pedig az ösztöndíjra szóló igazolást.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 17. 15:59
Egyre több magyar idős dolgozik tovább nyugdíj mellett: nem mindenkit a kényszer visz rá, ezért teszik valójában
Pénzcentrum  |  2026. február 17. 14:11
Brutál akciót robbantott a Ryanair: csak 3 napig tart, fogynak a filléres jegyek
Agrárszektor  |  2026. február 17. 15:32
Figyelmeztetik a magyarokat: medvét észleltek egy magyar településen
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel