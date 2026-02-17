A bejelentés alapján a hatóságok figyelemmel kísérik a helyzet alakulását, és fokozott óvatosságra kérik a lakosságot.
Éledezik már a nyugati végek meseszép botanikus kertje: ezer színben virágoznak a tavasz első hírnökei + Fotók
A Kámoni Arborétumban már éledezik a tavasz: hóvirágok, tőzikék és krókuszok nyílnak, ezer színben pompázik a park. Nézd meg a legszebb képeket a tavaszi virágokról!
Egykoron önálló falu volt, ma Szombathely városrészéhez tartozik a 25 hektáros Kámoni Arborétum, amely évről évre egyre több látogatót vonz. A park központi része a közel 5 kilométernyi kavicsos sétaút, amely mentén a látogatók több száz magnóliát, az ország legnagyobb rododendron-fajtagyűjteményét, bazsarózsákat, hortenziókat és tavaszi virágszőnyegeket csodálhatnak meg.
A tavasz kezdetén vadvirágok színes pompája ejti rabul a látogatókat. Idén is szirmot bontott már a hóvirág, a tőzike és a krókusz, melyek gyönyörű látványt nyújtanak. Évszaktól függetlenül üde színfoltja ez az arborétum Szombathelynek, de a klímakutatással kapcsolatban is komoly kísérletek folynak itt – mesélte a korábban a HelloVidéknek Németh Gábor Péter kertészmérnök és arborétumvezető, akivel pár éve a tavaszi botanikuskertet is bejártuk.
Kámoni Arborétum – A természet csodái Szombathely szívében
A szombathelyi Kámoni Arborétum története az 1860-as évekig nyúlik vissza, amikor Sághy Mihály alapította a kertet. Apja, Sághy István egzotikus fákat ültetett a területre, de Mihály tudatosan fejlesztette a gyűjteményt, amely később európai hírű, 7 hektáros arborétummá nőtte ki magát. A háborús pusztításokat követően Bánó István erdőmérnök 1946-tól mintegy 30 éven át vezette a kertet, életre keltve és tovább bővítve azt.
Bánó munkássága alatt a Kámoni Arborétum a magyar fenyőnemesítés egyik központjává vált, és elérte a mai, 25 hektáros területnagyságot. Az ő nevéhez fűződik a három tóból és csatornákból álló vízrendszer kiépítése, amely a kert egyik legismertebb jellegzetessége. Ma az arborétum nemcsak botanikai érdekességeket és széles növénygyűjteményeket kínál, hanem továbbra is fontos kutatási helyszín, így a látogatók egyszerre pihenhetnek és tanulhatnak a kertben tett sétáik során.
Feszült hangulat a hazai erdészetek körül: kiakadt a szakma, nyílt levélben üzent az egyesületi elnök
Nyílt levelet tett közzé Országos Erdészeti Egyesület elnöke, amelyben az erdőgazdálkodásról és az erdészek munkájáról szóló közbeszéd eldurvulására hívja fel a figyelmet.
Két vasi falu határában évek óta csak nőnek a használt autógumikból álló halmok. A több ezer tonnányi hulladék sorsa továbbra is rendezetlen.
Titkos állatkertet számoltak fel Keszthelyen: lássuk, voltak-e zebrák a Balaton-parti dzsungelben + Videó
Védett állatokat, köztük gepárdra hasonlító macskafélét is tartanak.
Bödön Piac Szeged: 2026-ban ezeken a hétvégéken tartják a vásárt, itt van minden tudnivaló egy helyen
Bödön Piac 2026-ban is várja az érdeklődőket kéthetente Szegeden.
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén