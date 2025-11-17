Egri karácsonyi vásár 2025: a Csík Zenekar mellett extra olcsó, 1552 Ft-os menüvel is készülnek

Eger karácsonyi vására 2025-ben is számos izgalmas programmal csalogat, a város szívébe igazi ünnepi hangulattal készülnek. Itt húzza a talpalávalót Szabó Balázs Bandája, a Csík Zenekar, de Vastag Csaba, valamint a helyi iskolák és kórusok is színpadra állnak. Íme az idei Eger Advent teljes programja!

Közel 80 izgalmas programelem, ínycsiklandó finomságok és melengető forralt borok várnak az Eger Advent karácsonyi csodavilágában. November 28. és december 24. között a Dobó tér és környéke megtelik majd kézműves árusokkal, helyi termelők portékáival, natúr termékekkel, karácsonyi díszekkel és egyedi ajándéktárgyakkal.

"Az idei Eger Advent célja, hogy négy héten át a város kulturális és gasztronómiai értékeit ötvözve kínáljon valódi ünnepi élményt a látogatóknak" – közölte nemrégiben a polgármester, Vágner Ákos. Aki hozzátette, hogy a megújuló fények, a színvonalas koncertek, a helyi borászatok és vendéglátók jelenléte mind hozzájárul majd az esemény varázsához, amelynek idei újdonsága az 1552 forintos egységárú menü, ami elérhető lesz minden kitelepülő standnál.

A héten már díszítik is Eger karácsonyfáját

Múlt hét közepén nagy volt a nyüzsgés Egerben a Lőcsei úton – számolt be róla a Heol.hu. Itt állt ugyanis az az 50 éves ezüstfenyő, amelyet idén Eger karácsonyfájának választottak. A karcsú, kiszemelt fa azóta már megérkezett a Dobó térre: közel 17 méter magas, és körülbelül 3 tonnát nyom. A törzse 38 centiméter átmérőjű, a legszélesebb részen pedig majdnem 6 méteres a koronája. Az ezüstfenyő minden tekintetben hozza a fajtájára jellemző jegyeket: ágai egészségesek, száraz részek nélkül.

A híradások szerint bár alacsonyabb, mint a tavalyi karácsonyfa, a városgondozás 2024-ben már tapasztalta, mennyire megterhelő lehet egy nagyobb, közel 20 méteres lucfenyő telepítése. Az idei fa körülbelül negyed óra alatt került a helyére, és a héten kezdődik a díszítése, így hamarosan még ünnepibb hangulatot varázsol a Dobó térre:

Mikor nyit és meddig tart az egri karácsonyi vásár?

A karácsonyi vásár Egerben 2025 hivatalosan november 28-án nyitja meg kapuit, amikor felgyulladnak a város ünnepi fényfüzérei. A vásár egészen december 24-ig várja a látogatókat, így több mint három héten át élvezhetjük a karácsonyi hangulatot Eger szívében.

Ahol, tegyük hozzá, a gasztronómia idén is központi szerepet kap: frissen sült lepények, forró csokoládé, mézeskalácsok, kézműves sajtok és a helyi borok mind hozzájárulnak ahhoz az élményhez, amiért sokan évről évre visszatérnek Egerbe advent idején.

A rendezvény a közösségi összefogást is erősíti: a hagyományos jótékonysági bögreakció keretében a látogatók egyedi porcelánbögék megvásárlásával 500 forinttal támogatják a Markhot Ferenc Kórház Csecsemő-, Gyermekgyógyászati és Neonatológiai Osztályát. Emellett az Ökumenikus Segélyszervezet is csatlakozik az adventi programsorozathoz: munkatársaik december 12. és 14. között a Dobó István téren felállított adománypontnál várják a pénzbeli felajánlásokat.

Adventi programsorozat - Eger karácsonyi vásár 2025.

A szervezők kifejezetten figyelnek arra, hogy minden korosztály találjon magának programot. November 28-án az első adventi hétvégét Romhányi Áron és Szakonyi Milán zenés műsora nyitja, este pedig a Sárik Péter Trió és Szőke Nikoletta koncertje zárja a programot. Már ezen a hétvégén a gyerekek is gazdag programokkal találkozhatnak:

November 29-én Kalap Jakab vidám koncertje vár szombat délelőtt, délután pedig Gyuris Luca lép színpadra, este pedig a Swing à la Django gondoskodik a felnőttek szórakoztatásáról.

November 30-án, vasárnap az első adventi gyertya meggyújtása következik, majd az Andante Kamarakórus, végül Svéd Mátyás és Ruszó Levente koncertje zárja a napot.

December 4-én a helyi iskoláké a főszerep: az Egri Eszterházy Egyetem Gyakorlóiskolája, a Balassi Bálint Általános Iskola és a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium diákjai adnak műsort. Az estét az Eventus Kórus és az Egri Szalaparti EGYMI fellépése teszi teljessé.

December 5-én, pénteken a Szabó Balázs Bandája lép fel

December 6-án, szombaton pedig a Galagonya és zenekara Mikulás-váró mesekoncerttel készül.

December 7-én, az adventi vasárnapon a Bolyki Balázs Soul & Gospel Kórus és a B4 lép színpadra, majd a második adventi gyertya meggyújtása jelzi a nap végét.

December 11–14. között a programok között szerepel Vastag Csaba koncertje, a Csík Zenekar fellépése, valamint a Báder Elemér Trió és Kiss Zsuzsi közös koncertje. A harmadik adventi vasárnapon jazz és acapella műsorok is színesítik a kínálatot.

Az Egri karácsonyi vásár 2025 részeként a "Kórusok a belvárosban" esemény is ünnepi hangulatot teremt az utcákon. December 3., 10., 17.: Harlekin Kórus, Vocalissimo énekegyüttes, Agria Vegyeskar, Egri Dobó István Gimnázium kórusa a Kis-Dobó téren, az Érseki Palota és a Ciszterci templom előtt mutatkoznak be.

Hol lesz idén Egerben a karácsonyi vásár?

Az Egri karácsonyi vásár 2025 központi helyszíne idén is a Dobó István tér lesz. A főtéren felállított színpadok és standok köré rendezett programok könnyen megközelíthetők, így a látogatók kényelmesen élvezhetik a koncerteket, kézműves foglalkozásokat és gyerekprogramokat egyaránt. Egy biztos, a tér ünnepi díszvilágítása is különleges varázzsal bír majd:

Gyermekprogramok a Varázslatos Jégpalotában

Idén sem hiányoznak az Eger Advent állandó programelemei, melyekkel a gyermekeknek és családoknak készül az önkormányzat. A Varázslatos Jégpalota, azaz a városháza üvegterme várja a látogatókat minden pénteken 15 és 18 óra között, valamint szombaton és vasárnap 10 és 18 óra között. A programsorozat november 28-án indul, és egészen december végéig kínál varázslatos élményeket. Ahogy látni fogjuk, itt is számtalan rendezvénnyel találkozhatunk majd:

Téli varázslat interaktív program: november 28., 30.

Arcfestés, csillámtetoválás, Gárdonyi-mesék: november 29., december 6., 13., 20.

Mézeskalács-díszítés: december 5.

Családi ringató, társasjáték-foglalkozások: december 7., 12., 19.

Zenés karácsonyi foglalkoztató: december 14.

Záró program – Holle anyó története: december 21.

Hamarosan az ország számos pontján beindul a karácsonyi őrület

Ahogy korábban beszámoltunk róla, Pécs is újra felkerül a téli bakancslistákra: a Zsolnay Kulturális Negyed esténként valódi fényerdővé változik. Nyit a Zamárdi Téli Korzó 2025 a Balaton partján, Szolnok pedig adventi csodafaluval, manóműhellyel és gőzölgő forralt borral várja a látogatókat. Szegeden sosem látott fényözön, óriáskerék és kétszintes körhinta kelti életre a Dóm teret. És persze Szombathelyen sem marad el a karácsonyi varázslat: az adventi Fő téren idén pörög az óriáskerék, Caramel koncertje és a Fradi-kamion is garantálja a jó hangulatot.

Ne feledjük hát: az adventi időszak nem csak a vásárlásról szól. Koncertek, gyerekprogramok, kézműves foglalkozások és forralt bor mellett a városok közösségi tereiben való együttlét is a legnagyobb élményt nyújtja. Idén is érdemes hát előre tervezni, hogy minden eseményből a lehető legtöbbet ki tudjuk élvezni.