Szegedi karácsonyi vásár 2025: sosem látott fényözön, óriáskerék és kétszintes körhinta a Dóm téren

Fények, zene, forralt bor, jégszobrászat és rengeteg program vár a Dóm téren! A Szegedi karácsonyi vásár és a Karácsonyi Ünnepi Hetek Szeged 2025 november 28-tól december 24-ig hozza el az adventi hangulatot, új attrakciókkal és a jól ismert karácsonyi kedvencekkel. Minden fontos dátumot, helyszínt és programot most egy helyen találhatsz – készülj a varázslatra!

Hihetetlen, alíg múlt el a nyár, de már nyakunkon az adventi időszak: három hét múlva, ahogy Szombathely Fő tere, úgy Szeged belvárosa is ismét ünnepi hangulatba öltözik. A Szegedi karácsonyi vásár 2025 újdonságai és a jól ismert attrakciók együtt hozzák el a Dél-Alföldre is az adventi forgatag izgalmát.

Elkészült az 50 méter magas óriáskerék is, amelynek elő menete szombaton 11 órakor indul, a hétvégén pedig 20 óráig várja a látogatókat. Hétfőtől péntekig 14 és 20 óra között lehet felülni, a jelenlegi nyitvatartás pedig november 28-ig, a Szegedi Karácsonyi Hetek nyitó napjáig érvényes. A jegyárak változatlanok, a 2024-es tarifa marad érvényben.

Van még egy jó hír: idén különösen látványos lesz a Dóm tér, ahová már megérkezett az ország legnagyobb nosztalgia körhintája: a kétszintes attrakció átmérője 15 méter, csúcsa 12 méter magasan tornyosul, és a felnőttek is felülhetnek rá.

Újdonságok Szeged karácsonyi vásárán

A Dóm tér világítása is teljesen megújul: az eddigi nyolcezer fénypont helyett több mint 25 000 LED-lámpa borítja fénybe a teret, így a fényhálóval fedett felület közel a duplájára nő. A karácsonyfa is magasabb lesz az előző évhez képest, tervek szerint majdnem eléri a 11 métert, így a tér központi elemeként még látványosabbá válik - írta a Szeged.hu.

A gyerekek és családok számára a körhinta mellett a forralt boros standokon idén Szeged Advent felirattal és a Dóm sziluettjével díszített piros bögrék is kaphatók, amelyek emléknek vagy ajándéknak is megfelelnek.

Mikor lesz tehát a szegedi adventi vásár 2025-ben?

A vásár november 28-án nyit, és december 24-ig várja a látogatókat. Az újdonságok – a körhinta és az óriáskerék – már a nyitás előtt kipróbálhatók, így a látogatók elsőként élhetik át az idei év látványosságait.

Hol lesz a karácsonyi vásár Szegeden?

A Dóm tér idén is a vásár központi helyszíne lesz, ahol minden korosztály megtalálja majd a kedvenc programját. A látogatók a nézelődés és vásárlás mellett a hagyományos karácsonyi gasztronómiai kínálatnak köszönhetően kóstolhatják a forralt borokat, süteményeket és egyéb finomságokat. Vasárnaponként szegedi közéleti személyiségek és az egyházak képviselői közösen gyújtják majd meg a gyertyákat a város adventi koszorúján, ezzel is jelképezve az ünnepi időszak kezdetét.

A Klauzál téren és a Dugonics téren szintén lehet majd forralt borozni, miközben a belváros ünnepi díszbe öltözik: karácsonyi fények, óriás rénszarvas és Mikulás-szán teszi teljessé a hangulatot.

Klasszikus adventi attrakciók és karácsonyi programok Szegeden

A tavalyi évekhez hasonlóan idén is várható, hogy a szalmalabirintus, az óriáskerék és a látványos tűzzsonglőr-show a Dóm tér legnépszerűbb attrakciói között szerepelnek majd. Ezek a programok minden korosztálynak kínálnak élményt: a gyerekeknek játékos kalandokat, a felnőtteknek pedig látványos és ünnepi hangulatot.

A szervezők ígérete szerint november második hetében további meglepetésekkel jelentkeznek. Addig is, annyi biztos, hogy a szegedi adventi vásár 2026 december 24-ig folyamatosan kínál majd izgalmas, családbarát programokat, miközben a belváros ünnepi díszvilága is elvarázsolja a látogatókat.