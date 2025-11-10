2025. november 10. hétfő Réka
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Cathedral of Szeged in advent period in 2019
HelloVidék

Szegedi karácsonyi vásár 2025: sosem látott fényözön, óriáskerék és kétszintes körhinta a Dóm téren

HelloVidék
2025. november 10. 15:15

Fények, zene, forralt bor, jégszobrászat és rengeteg program vár a Dóm téren! A Szegedi karácsonyi vásár és a Karácsonyi Ünnepi Hetek Szeged 2025 november 28-tól december 24-ig hozza el az adventi hangulatot, új attrakciókkal és a jól ismert karácsonyi kedvencekkel. Minden fontos dátumot, helyszínt és programot most egy helyen találhatsz – készülj a varázslatra!

Hihetetlen, alíg múlt el a nyár, de már nyakunkon az adventi időszak: három hét múlva, ahogy Szombathely Fő tere, úgy Szeged belvárosa is ismét ünnepi hangulatba öltözik. A Szegedi karácsonyi vásár 2025 újdonságai és a jól ismert attrakciók együtt hozzák el a Dél-Alföldre is az adventi forgatag izgalmát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Elkészült az 50 méter magas óriáskerék is, amelynek elő menete szombaton 11 órakor indul, a hétvégén pedig 20 óráig várja a látogatókat. Hétfőtől péntekig 14 és 20 óra között lehet felülni, a jelenlegi nyitvatartás pedig november 28-ig, a Szegedi Karácsonyi Hetek nyitó napjáig érvényes. A jegyárak változatlanok, a 2024-es tarifa marad érvényben.

Van még egy jó hír: idén különösen látványos lesz a Dóm tér, ahová már megérkezett az ország legnagyobb nosztalgia körhintája: a kétszintes attrakció átmérője 15 méter, csúcsa 12 méter magasan tornyosul, és a felnőttek is felülhetnek rá.

Újdonságok Szeged karácsonyi vásárán

A Dóm tér világítása is teljesen megújul: az eddigi nyolcezer fénypont helyett több mint 25 000 LED-lámpa borítja fénybe a teret, így a fényhálóval fedett felület közel a duplájára nő. A karácsonyfa is magasabb lesz az előző évhez képest, tervek szerint majdnem eléri a 11 métert, így a tér központi elemeként még látványosabbá válik - írta a Szeged.hu.

A gyerekek és családok számára a körhinta mellett a forralt boros standokon idén Szeged Advent felirattal és a Dóm sziluettjével díszített piros bögrék is kaphatók, amelyek emléknek vagy ajándéknak is megfelelnek.

Mikor lesz tehát a szegedi adventi vásár 2025-ben?

A vásár november 28-án nyit, és december 24-ig várja a látogatókat. Az újdonságok – a körhinta és az óriáskerék – már a nyitás előtt kipróbálhatók, így a látogatók elsőként élhetik át az idei év látványosságait.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Hol lesz a karácsonyi vásár Szegeden?

A Dóm tér idén is a vásár központi helyszíne lesz, ahol minden korosztály megtalálja majd a kedvenc programját. A látogatók a nézelődés és vásárlás mellett a hagyományos karácsonyi gasztronómiai kínálatnak köszönhetően kóstolhatják a forralt borokat, süteményeket és egyéb finomságokat. Vasárnaponként szegedi közéleti személyiségek és az egyházak képviselői közösen gyújtják majd meg a gyertyákat a város adventi koszorúján, ezzel is jelképezve az ünnepi időszak kezdetét.

A Klauzál téren és a Dugonics téren szintén lehet majd forralt borozni, miközben a belváros ünnepi díszbe öltözik: karácsonyi fények, óriás rénszarvas és Mikulás-szán teszi teljessé a hangulatot.

Klasszikus adventi attrakciók és karácsonyi programok Szegeden

A tavalyi évekhez hasonlóan idén is várható, hogy a szalmalabirintus, az óriáskerék és a látványos tűzzsonglőr-show a Dóm tér legnépszerűbb attrakciói között szerepelnek majd. Ezek a programok minden korosztálynak kínálnak élményt: a gyerekeknek játékos kalandokat, a felnőtteknek pedig látványos és ünnepi hangulatot.

A szervezők ígérete szerint november második hetében további meglepetésekkel jelentkeznek. Addig is, annyi biztos, hogy a szegedi adventi vásár 2026 december 24-ig folyamatosan kínál majd izgalmas, családbarát programokat, miközben a belváros ünnepi díszvilága is elvarázsolja a látogatókat.
Címlapkép: Getty Images
#gyerekek #turizmus #karácsonyi vásár #karácsonyfa #szeged #november #december #rendezvény #advent #program #családok #hellovidék #óriáskerék #dóm tér

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:11
16:04
15:44
15:33
15:15
Pénzcentrum
Kétkezi melósként sem álom a 970 ezres nettó Magyarországon: itt a legjobban fizető munkahelyek listája
Színt vallott a Michelin-díjas magyar étterem feje: A magyar vendégek sokkal kritikusabbak, mint a külföldiek
Erről kevés kutya- és macskagazdi tud: így spórolhatnak súlyos pénzeket a magyar állattartók 2025-ben
Call centeres állások home office-ban: nem álom a 600 ezeres havi fizetés - ki se kell mozdulni otthonról?
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 10. hétfő
Réka
46. hét
November 10.
A tudomány világnapja a békéért és fejlődésért
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Ezen a vidéki településen él Dietz Gusztáv és felesége, Laky Zsuzsi: már tervezik álomházukat
2
2 hete
A pénz nagy úr: terjed a magyar vidéken a morbid szokás, több halottat temetnek egy áráért
3
2 hete
Eladó a Balaton-felvidék ikonikus betyáros csárdája: leesik az állad, mennyiért kínálják a Répa Rozit
4
5 napja
Eldőlt, bezár a vidéki nagyváros legrégebbi étterme a Fő téren: kínai nyílik a patinás vendéglő helyén
5
6 napja
Ezen a csodálatos vidéki településen él a Szomszédok legendás Mágenheim Julija, Frajt Edit
PÉNZÜGYI KISOKOS
Akkreditív
okmányos meghitelezés. A külkereskedelmi forgalomban használt fizetési forma, nagy biztonságot tud nyújtani mind a két félnek. A vevő megbízásából és számlájának terhére egy akkreditívet nyitó bank vállal visszavonhatatlan fizetési ígéretet, amennyiben az ügylethez kapcsolódó okmányokat megegyezésnek megfelelően benyújtják hozzá.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 10. 16:11
Óriási változás élesedik a nyugdíjkorhatáraknál: sok magyar időst érint, erre kell készülni
Pénzcentrum  |  2025. november 10. 16:04
Erről kevés kutya- és macskagazdi tud: így spórolhatnak súlyos pénzeket a magyar állattartók 2025-ben
Agrárszektor  |  2025. november 10. 15:26
Te is vettél ilyen élelmiszert? Meg ne edd, veszélyes lehet