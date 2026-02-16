2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
-2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Room in bad condition in an abandoned hospital
HelloVidék

Elképesztően hátborzongató, régi épületbe jutottak be magyar kalandorok: mit rejtegetnek még ezek a falak?

Pénzcentrum
2026. február 16. 17:30

Urbexesek jutottak be a magyar titkosszolgálat egykori rádióbázisára, ahol egy Rubik Ernő tervezte repülőgépet is találtak.

Magyarországon egyre népszerűbb az elhagyatott épületek felfedezése. Nemrég egy urbexes csoport a Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH) egykori rádióbázisára jutott be, amely a hetvenes években épült, és ahonnan a külföldi hírszerzés is sugározta az ügynökeinek szóló adásokat - számolt be róla az egyik magyar urbexes közösség Facebook csoportjukban:

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A felfedezők legnagyobb meglepetésére az egykori bázison egy Góbé elnevezésű vitorlázógépet találtak, amelyet Rubik Ernő irányításával terveztek a Pestvidéki Gépgyár Esztergomi Gyáregységében. Ezek a repülőgépek a mai napig használatban vannak, kezdő kiképzésre, alapszintű teljesítményrepülésre és légi mutatványokra is alkalmasak.

Rejtélyes, elhagyatott luxusvillát találtak Pest megyében: kié lehetett, és miért áll évek óta üresen?
EZ IS ÉRDEKELHET
Rejtélyes, elhagyatott luxusvillát találtak Pest megyében: kié lehetett, és miért áll évek óta üresen?
Sorsára hagyott, egyedi tervezésű, modern villa - így jellemeztek egy nemrég Pest megyében talált elhagyatott épületet, amelyből egy eladósodott család kényszerült kiköltözni.

Az urbexes csoport Facebook-oldalán közzétett képek számos reakciót váltottak ki. Többen jelezték, hogy korábban szolgáltak a helyszínen, amely laktanyaként is működött. Egy kommentelő szerint az objektum alatt egy egész alagútrendszer található.

A hozzászólók között voltak, akik szerint a falak között elhangzottak akár államtitoknak is minősülhetnének. A kommentek alapján az egykori titkosszolgálati bázis ma már airsoft pályaként üzemel a csévharaszti helyszínen.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A magyar urbexesek kedvenc célpontjairól ebben a cikkben írtunk korábban.
Címlapkép: Getty Images
#facebook #magyarország #szabadidő #hobbi #épület #repülőgép #kikapcsolódás #hellovidék #nemzetbiztonság #felfedezés #katonai #urbex

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:00
17:43
17:30
17:15
17:01
Pénzcentrum
Rab Árpád: nem azért hosszabbítottuk meg az életünket, hogy hosszabb ideig várakozzunk a halálra
Ez az igazi tragédia: évente több 10 ezer magyar kénytelen milliós adóssággal és kirekesztve kezdeni új életet
Megijedtek a sztrájktól a magyarok: mitől kezdtek el félni ennyien - minden egy irányba mutat
Döbbenet, mennyi áldozatot szednek a magyar halálutak: ez okozza a legtöbb tragédiát, Budapest már lépett
Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 16. hétfő
Julianna, Lilla
8. hét
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Friss bűntérkép: ezek a legveszélyesebb települések ma Magyarországon – a te lakhelyed is rajta van?
2
2 hete
Így néz ki most Fenyő Miklós szeretett balatoni villája: élete végén gyönyörűen felújíttatta
3
3 hete
Riadót fújtak: már a Dunában is megjelent a Rákos-patak hatalmas olajszennyezése
4
3 hete
Elképesztő, mit műveltek a civilek: pár hónap alatt élő vízi élőhelyet varázsoltak a kiszáradt pusztából + Videó
5
3 hete
Patkánytanya volt, hamarosan luxusvilla lesz: látványos fotókon, hogyan újul meg a kultikus Brenner-ház
PÉNZÜGYI KISOKOS
Deviza jóváírás
A bank a kedvezményezett számláján jóváír egy adott deviza összeget. Három eset lehetséges: 1. deviza számlán írja jóvá az azonos devizában szereplő összeget 2. forint számlán ír jóvá a bank a deviza összeget, ekkor a bank deviza vételi árfolyamon számol, 3, deviza számlán ír jóvá a bank más devizában lévő összeget, szintén vételi árfolyamon számolva.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 16. 18:00
Kvíz: Beköszönt a kínai holdújév! Te mit tudsz a kínai szokásokról, naptárról, asztrológiáról?
Pénzcentrum  |  2026. február 16. 17:15
Rendőrök várták Molnár Gusztávot a budapesti repülőtéren: súlyos vád merült fel ellene
Agrárszektor  |  2026. február 16. 17:27
Visszatér a kemény idő: 15 centi hó is hullhat Magyarországon