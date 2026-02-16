Elképesztően hátborzongató, régi épületbe jutottak be magyar kalandorok: mit rejtegetnek még ezek a falak?

Urbexesek jutottak be a magyar titkosszolgálat egykori rádióbázisára, ahol egy Rubik Ernő tervezte repülőgépet is találtak.

Magyarországon egyre népszerűbb az elhagyatott épületek felfedezése. Nemrég egy urbexes csoport a Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH) egykori rádióbázisára jutott be, amely a hetvenes években épült, és ahonnan a külföldi hírszerzés is sugározta az ügynökeinek szóló adásokat - számolt be róla az egyik magyar urbexes közösség Facebook csoportjukban:

A felfedezők legnagyobb meglepetésére az egykori bázison egy Góbé elnevezésű vitorlázógépet találtak, amelyet Rubik Ernő irányításával terveztek a Pestvidéki Gépgyár Esztergomi Gyáregységében. Ezek a repülőgépek a mai napig használatban vannak, kezdő kiképzésre, alapszintű teljesítményrepülésre és légi mutatványokra is alkalmasak.

Az urbexes csoport Facebook-oldalán közzétett képek számos reakciót váltottak ki. Többen jelezték, hogy korábban szolgáltak a helyszínen, amely laktanyaként is működött. Egy kommentelő szerint az objektum alatt egy egész alagútrendszer található.

A hozzászólók között voltak, akik szerint a falak között elhangzottak akár államtitoknak is minősülhetnének. A kommentek alapján az egykori titkosszolgálati bázis ma már airsoft pályaként üzemel a csévharaszti helyszínen.

