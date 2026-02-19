Durva havazás csaphat le több megyére: mutatjuk, hol kell várni az égi áldást

Az északi megyékben intenzív havazás, a nyugati országrészben ónos eső várható csütörtökön.

Csütörtökön nagyrészt borult lesz az ég, de a nappali órákban a déli tájakon akár hosszabb időre is szakadozottá válhat a felhőtakaró - írja előrejelzésében a met.hu.

Csapadékzóna képződik, erősödik hazánk fölött, amely a nap folyamán fokozatosan az északi, északkeleti országrész fölé helyeződik. Arrafelé eleinte zömmel havazás, havas eső várható, majd dél felől ott is egyre többfelé folyékonyra válthat a halmazállapot - ugyanakkor az északi határ közelében egészen estig kitartóan hullhat a hó.

kép: met.hu

Másutt esőre, záporra - néhol ónos esőre is - lehet számítani. Átmeneti szünetet követően késő délután nyugat, délnyugat felől felől újabb kiterjedt csapadékzóna érkezik: ebből a nyugati, északnyugati határ közelében helyenként már intenzíven havazhat, másutt késő estig nagyobbrészt még eső valószínű. A keleties irányú szél többfelé megélénkül.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön tág határok között lesz: az Északi-középhegységben csupán fagypont közelében, míg a déli, délnyugati vidékeken 10 fok fölött, néhol 15 fok körül valószínű - délnyugat felé haladva lesz a melegebb. Késő este többnyire -1, +9 fok valószínű.