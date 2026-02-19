Új arcát mutatja a Helikon park! Hamarosan kész a játszótérhez vezető sétány, fahíd, napozóteraszok és madárösvény várja a látogatókat Keszthelyen.
Durva havazás csaphat le több megyére: mutatjuk, hol kell várni az égi áldást
Az északi megyékben intenzív havazás, a nyugati országrészben ónos eső várható csütörtökön.
Csütörtökön nagyrészt borult lesz az ég, de a nappali órákban a déli tájakon akár hosszabb időre is szakadozottá válhat a felhőtakaró - írja előrejelzésében a met.hu.
Csapadékzóna képződik, erősödik hazánk fölött, amely a nap folyamán fokozatosan az északi, északkeleti országrész fölé helyeződik. Arrafelé eleinte zömmel havazás, havas eső várható, majd dél felől ott is egyre többfelé folyékonyra válthat a halmazállapot - ugyanakkor az északi határ közelében egészen estig kitartóan hullhat a hó.
Másutt esőre, záporra - néhol ónos esőre is - lehet számítani. Átmeneti szünetet követően késő délután nyugat, délnyugat felől felől újabb kiterjedt csapadékzóna érkezik: ebből a nyugati, északnyugati határ közelében helyenként már intenzíven havazhat, másutt késő estig nagyobbrészt még eső valószínű. A keleties irányú szél többfelé megélénkül.
A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön tág határok között lesz: az Északi-középhegységben csupán fagypont közelében, míg a déli, délnyugati vidékeken 10 fok fölött, néhol 15 fok körül valószínű - délnyugat felé haladva lesz a melegebb. Késő este többnyire -1, +9 fok valószínű.
Az egyik technológiai vezeték sérült meg és az így keletkezett gőz kapcsolata be az otórendszert - tűz nem volt az akkufólia-gyárban.
Az alternatív ingatlanpiacon mindössze 759 ezer forintos átlagos négyzetméterárral számolhattak a vevők.
A piacon jelenleg nagyjából 120–150 kastély és kúria érhető el, több százmillió forintos átlagárral, miközben a prémium ingatlanok ára akár több milliárd forintig is terjedhet.
A magyarországi intézményi bérlakáspiac még mindig kezdetleges állapotban van.
A friss statisztika alapján a kilakoltatások száma az elmúlt években inkább stagnál, jóval a korábbi válságidőszakok szintje alatt.
A vevők ma már csak a kiemelkedő állapotú, egyedi adottságú ingatlanok esetében hajlandók a kért ár fölé menni, más esetekben szigorúan vizsgálják az ár-érték arányt.
Az Otthon Start Program elindítása óta már több mint 25 ezer kedvezményes lakáshitelt folyósítottak.
Hétfőtől az MVM elérhetővé tette ügyfelei számára a januári rezsistop nyilatkozati felületeket.
Az éves drágulás üteme országosan 5 százalékra, Budapesten 5,1 százalékot tett ki, szemben a tavaly januári 9,4, illetve 9,5 százalékos emelkedéssel.
Az MVM február 16-tól elérhetővé teszi a nyilatkozati felületeket azon ügyfelei számára, akik kizárólag elektromos árammal fűtenek.
Habár az adásvételi szerződések száma még nem ad okot az optimizmusra, január végére visszatértek a lakáskeresők.
Eddig mintegy 150 ezren igényelték az Otthontámogatást, ami magasabb részvételt jelent a kormány és az MNB előzetes várakozásainál.
Teljesen más tényezők hajtják a lakásárakat, mint gondolnánk: megdöbbentő, hol pörög igazán az ingatlanpiac
Több régióban éppen ott volt élénk az adásvétel, ahol nehezebb munkát találni.
A hitelező bankoknak nem kötelességük részletesen ismertetniük a változó kamatlábak alapjául szolgáló referenciamutatók számítási módszertanát.
A Bankmonitor elemzése szerint egy átlagos hiteligénylő akár a havi törlesztőrészletének több mint kétszeresét is megkaphatja ajándékpénzként a kölcsön mellé.
Csőgörény-maffia portyázik Magyarországon: így ismerd fel a lehúzós szakikat, rengeteg embert vertek már át
Egyre több panasz érkezik a hatóságokhoz a köznyelvben csak „csőgörény-maffiának” nevezett duguláselhárító szolgáltatók miatt.
Gyanúsítottként hallgatott ki a rendőrség egy férfit, aki az eltűnt Egressy Mátyás mobiltelefonját tulajdoníthatta el.
Az ingatlant a Dumaszínházból ismert Török Ádám saját közösségi oldalán hirdeti, mintegy három évig tartó felújítást követően.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén