Kilátó épülhet a Balaton egyik legforgalmasabb partszakaszán, a balatonmáriafürdői hajóállomás közelében.
Kétmilliárdos mentőöv jöhet a Velencei-tónak: így stabilizálnák a drámaian alacsony vízszintet
Kétmilliárd forintos pályázatra készül Gárdony a Velencei-tó vízszintjének stabilizálása érdekében. A tervek szerint a lehulló csapadékvizet helyben tartanák, majd szabályozott módon visszavezetnék a tóba.
Újabb lépést tehetnek a Velencei-tó vízszintjének védelmében: Gárdony Város Önkormányzata pályázatot készít elő a tó vízutánpótlásának javítására. A település a „Zöld-kék infrastruktúra fejlesztések településeken” című konstrukcióban indulna, amely a csapadékvíz-gazdálkodás korszerűsítését támogatja - írták Facebookon.
A tervezett fejlesztés lényege, hogy a város területére lehulló csapadékvizet ne vezessék el gyorsan a csatornarendszeren keresztül, hanem minél nagyobb arányban helyben tartsák. A visszatartott víz egy részét szabályozott módon a tóba juttatnák, ezzel is enyhítve az utóbbi években tapasztalt, rendkívül alacsony vízállás következményeit.
A projekt előkészítése már megkezdődött: az idei költségvetésben 20 millió forintot különítettek el a szükséges műszaki tervek és szakmai anyagok elkészítésére. Maga a beruházás azonban nagyságrendekkel többe kerülhet, a kivitelezés akár több milliárd forintos forrást is igényelhet.
Az önkormányzat saját költségvetéséből ezt nem tudja biztosítani, ezért minden elérhető hazai és uniós forrást igénybe kíván venni. Jelenleg a KEHOP Plusz program keretében meghirdetett, „Zöld-kék infrastruktúra fejlesztések településeken” című pályázat kínál lehetőséget, amely akár kétmilliárd forint vissza nem térítendő támogatást is biztosíthat hasonló célokra.
A pályázati anyag összeállítása és a műszaki tervezés folyamatban van, a további fejleményekről az önkormányzat ígérete szerint a későbbiekben adnak tájékoztatást.
