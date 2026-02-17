Kertépítő Nívódíj Arany minősítést és zsűri különdíjat is kapott a balatonfüredi Écsy-villa kertje egy országos szakmai konferencián. Az elismerés a többéves, komplex tájépítészeti munka eredményét...
Medvét láttak Budapesttől nem messze: riadót fújt az önkormányzat
Medvét észleltek Mogyoród külterületén, a Kukukkhegy fölötti erdős részen, a bánya fölötti területen – erről a település önkormányzata adott tájékoztatást kedden. A bejelentés alapján a hatóságok figyelemmel kísérik a helyzet alakulását, és fokozott óvatosságra kérik a lakosságot.
Az önkormányzat közlése szerint a medvét erdős, külterületi környezetben látták, ezért elsősorban a természetközeli részeken tartózkodók számára jelenthet kockázatot az állat felbukkanása. A hatóságok jelenleg is nyomon követik az esetet, hogy szükség esetén további intézkedéseket hozhassanak a lakosság biztonsága érdekében.
A település vezetése arra kéri a helyieket, hogy átmenetileg kerüljék az erdős és bokros területeket, különösen a bejelentésben megjelölt térségben. Emellett hangsúlyozták, hogy gyermekeket ne engedjenek egyedül a határba, a házi- és haszonállatokat pedig tartsák biztonságos, zárt helyen. A hulladékot szintén zárt edényben kell tárolni, mivel az élelmiszer-maradványok odavonzhatják a vadállatokat a lakott területek közelébe.
A szakmai tapasztalatok szerint a nagytestű ragadozók, köztük a medvék elsősorban táplálékkeresés miatt jelenhetnek meg lakott területek közelében, különösen erdőkkel határos településeken. Az ilyen észlelések esetén a legfontosabb a távolság megtartása és a pánik elkerülése, mivel a vadállatok többsége kerüli az emberi jelenlétet, ha nem érzi magát veszélyben.
Az önkormányzat arra is felhívta a figyelmet, hogy aki medvét lát, semmiképpen ne próbálja megközelíteni vagy elriasztani az állatot, hanem azonnal értesítse a hatóságokat a 112-es segélyhívó számon. A pontos helyszín és az észlelés időpontjának megadása segítheti a gyors és hatékony intézkedést.
A képernyőn Répa Árpádként láthatjuk, a való életben azonban egy Budapest-környéki, meseszép kis zsákfaluban, Nagykovácsiban tölti mindennapjait Hevér Gábor, A mi kis falunk sztárja.
A térség egyik leginkább látogatott hagyományőrző rendezvénye az ország távoli pontjairól is vonzza az érdeklődőket, több mint 150 éves múltra tekint vissza.
Elképesztően hátborzongató, régi épületbe jutottak be magyar kalandorok: mit rejtegetnek még ezek a falak?
Magyarországon egyre népszerűbb az elhagyatott épületek felfedezése.
Az utasok a legendás MÁV 424-es „Bivaly” gőzmozdonyával élhetik át a vasút hőskorának hangulatát, közel százéves eredeti kocsik kíséretében.
Nem semmi álláshirdetés jelent meg: Maldív-szigeteki utat és a bértábla szerinti fizetésen felül plusz tíz százalékot kaphat Babót iskolájának új tanítója.
Aggodalom Szabadifürdőn: a helyiek a Galerius-tömb körüli munkálatok miatt tartanak a siófoki partszakasz átalakulásától.
A Balatonkeresztúr melletti csomópont most teljesen átalakulhat: a tervek szerint egy biztonságosabb körforgalom váltja az életveszélyes kereszteződést.
Kigyulladt a berek Fonyódnál, és az erős szél miatt a tűz gyorsan terjedt – a fényét a Balaton északi partján is látni lehetett.
Az országos kirakodóvásárt a dorozsmai piac területén rendezik minden második vasárnap. A dorozsmai vásár keretében állatok és mezőgazdasági termékek értékesítése tilos.
A jó hír, hogy Szabi a Pék ínycsiklandó virágfánkját mostantól otthon is elkészíthetjük, hiszen a pék a recepttel együtt minden apró, mégis kulcsfontosságú trükköt is...
Nem marad el a már negyedszázados múltú Szegedi Hídivásár 2026-ban sem: a helyszín ezúttal is a Belvárosi híd és környéke.
Ha unjuk a szalagos fánkot, itt az idő, hogy kipróbáljuk a herőcét! Ti kóstoltátok? Más néven forgács- vagy csörögefánk – így biztosan ismerősebb. Most nagyanyám...
Hamarosan itt a tavasz, a bakancsok is előkerülnek, és sokan indulnak útnak az Országos Kéktúra szakaszain. Jó hír, hogy a Kéktúra-térkép extra funkcióval bővült!
Ne a mennyezetre! A gyulai hentesmester trükkje: így tárold a kolbászt, hogy sokáig ízletes maradjon + Videó
Akár nyárig is eltartható a jó magyar házikolbász – és mindezt tartósítószer nélkül! Akad még néhány egyszerű praktika, amivel otthon is megőrizheted friss ízét!
Feszült hangulat a hazai erdészetek körül: kiakadt a szakma, nyílt levélben üzent az egyesületi elnök
Nyílt levelet tett közzé Országos Erdészeti Egyesület elnöke, amelyben az erdőgazdálkodásról és az erdészek munkájáról szóló közbeszéd eldurvulására hívja fel a figyelmet.
Két vasi falu határában évek óta csak nőnek a használt autógumikból álló halmok. A több ezer tonnányi hulladék sorsa továbbra is rendezetlen.
Titkos állatkertet számoltak fel Keszthelyen: lássuk, voltak-e zebrák a Balaton-parti dzsungelben + Videó
Védett állatokat, köztük gepárdra hasonlító macskafélét is tartanak.
Bödön Piac Szeged: 2026-ban ezeken a hétvégéken tartják a vásárt, itt van minden tudnivaló egy helyen
Bödön Piac 2026-ban is várja az érdeklődőket kéthetente Szegeden.
