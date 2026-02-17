Medvét láttak Budapesttől nem messze: riadót fújt az önkormányzat

Medvét észleltek Mogyoród külterületén, a Kukukkhegy fölötti erdős részen, a bánya fölötti területen – erről a település önkormányzata adott tájékoztatást kedden. A bejelentés alapján a hatóságok figyelemmel kísérik a helyzet alakulását, és fokozott óvatosságra kérik a lakosságot.

Az önkormányzat közlése szerint a medvét erdős, külterületi környezetben látták, ezért elsősorban a természetközeli részeken tartózkodók számára jelenthet kockázatot az állat felbukkanása. A hatóságok jelenleg is nyomon követik az esetet, hogy szükség esetén további intézkedéseket hozhassanak a lakosság biztonsága érdekében.

A település vezetése arra kéri a helyieket, hogy átmenetileg kerüljék az erdős és bokros területeket, különösen a bejelentésben megjelölt térségben. Emellett hangsúlyozták, hogy gyermekeket ne engedjenek egyedül a határba, a házi- és haszonállatokat pedig tartsák biztonságos, zárt helyen. A hulladékot szintén zárt edényben kell tárolni, mivel az élelmiszer-maradványok odavonzhatják a vadállatokat a lakott területek közelébe.

A szakmai tapasztalatok szerint a nagytestű ragadozók, köztük a medvék elsősorban táplálékkeresés miatt jelenhetnek meg lakott területek közelében, különösen erdőkkel határos településeken. Az ilyen észlelések esetén a legfontosabb a távolság megtartása és a pánik elkerülése, mivel a vadállatok többsége kerüli az emberi jelenlétet, ha nem érzi magát veszélyben.

Az önkormányzat arra is felhívta a figyelmet, hogy aki medvét lát, semmiképpen ne próbálja megközelíteni vagy elriasztani az állatot, hanem azonnal értesítse a hatóságokat a 112-es segélyhívó számon. A pontos helyszín és az észlelés időpontjának megadása segítheti a gyors és hatékony intézkedést.