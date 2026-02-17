Kétmilliárd forintos pályázatra készül Gárdony a Velencei-tó vízszintjének stabilizálása érdekében. A tervek szerint a lehulló csapadékvizet helyben tartanák, majd szabályozott módon visszavezetnék a tóba.
Lenyűgöző látvány: arany minősítést kapott a balatoni villa pazar kertje + Fotók
Kertépítő Nívódíj Arany minősítést és zsűri különdíjat is kapott a balatonfüredi Écsy-villa kertje egy országos szakmai konferencián. Az elismerés a többéves, komplex tájépítészeti munka eredményét ismeri el
Rangos szakmai díjjal ismerték el a Écsy-villa kertjét: a projekt a Magyar Kertépítők Országos Szövetsége és a Green City Mozgalom által Egerben rendezett konferencia gáláján Kertépítő Nívódíj Arany minősítést, valamint a zsűri különdíját is elnyerte a villakertek kategóriában. Az eseményen több mint 800 regisztrált résztvevő vett részt - írta a Veol.hu.
A historikus környezetben fekvő villa kertje különösen összetett feladatot jelentett. A tervezést Németh Éva tájépítész készítette, a kivitelezés pedig több éven át zajlott. A projekt nemcsak növénytelepítést jelentett: része volt a tájépítészeti koncepció kidolgozása, burkolatépítés, faápolás, korszerű öntözőrendszer kiépítése és robotfűnyíró telepítése is.
A villa a Jókai-villa szomszédságában, helyi védettséget élvező területen található, ami a tervezés és kivitelezés során fokozott szakmai odafigyelést igényelt. A cél az volt, hogy a kert illeszkedjen a történelmi környezethez, miközben korszerű, fenntartható megoldásokat alkalmaz.
A kialakítás a Green City szemlélet jegyében valósult meg, amely a természet és az épített környezet egyensúlyára, valamint a zöldfelületek egészségre és életminőségre gyakorolt hatására helyezi a hangsúlyt. A többéves gondozás és következetes szakmai munka eredményeként a balatonfüredi kert a szakmai zsűri szerint példaértékű megoldásokat mutatott fel a villakertek kategóriájában.
