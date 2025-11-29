2025. november 29. szombat Taksony
Family at christmas market at winter time in December - vintage look
HelloVidék

Karácsonyi vásár Veszprém 2025: téged is vár az Illatos Advent - Gáspár Laci és Karácsony János is itt koncertezik

Pais-Horváth Szilvia
2025. november 29. 04:15

Veszprémi karácsony 2025 egyik legvártabb eseménye, az Illatos Advent, november 28-tól december 23-ig várja a látogatókat. A Kossuth utca a hét minden napján ünnepi díszbe öltözik, ahol a kézműves termékek, a forró italok és a különleges gasztronómiai kínálat együtt teremti meg a karácsonyváró ünnepi hangulatot.

Veszprémben hivatalosan már tegnap, november 28-án megnyílt az Illatos Advent nevű karácsonyi vásár és ma, szombaton gyújtják meg az első adventi gyertyát. De a veszprémi karácsonyi vásár előkészületei már napok óta zajlik: a hatalmas városi karácsonyfa – ahogy minden évben – a Posta előtt kapott helyet. A bódék is elfoglalták helyüket, hétvégére már megtelnek karácsonyi illatokkal, ízekkel és kézműves portékákkal is. 

Programok és adventi hangulat az Illatos Adventen

Az Illatos Advent Veszprémben nemcsak a fényekkel és a díszekkel varázsol ünnepi hangulatot, hanem gazdag kulturális programkínálattal is. Péntektől vasárnapig élőzenés koncertek, előadások és gyerekprogramok gondoskodnak róla, hogy minden korosztály találjon kedvére valót. A városi adventi koszorún minden szombaton 17 órakor gyújtanak meg egy gyertyát – ezek a meghitt pillanatok a veszprémi advent egyik csúcspontját jelentik.

A vásár ételei és italai is hozzájárulnak a különleges hangulathoz. A forralt bor, a sült gesztenye és a pörkölt mandula illata mellett különleges ázsiai street food fogások, házi készítésű édességek, kézműves csokoládék, füstölt finomságok, szarvasgombás ízek, friss pogácsák és egy sor helyi különlegesség várja az érdeklődőket. A meleg italok – teák, forró csokoládék, kávék és röviditalok – pedig a hűvös estéken is gondoskodnak a kellemes hangulatról.

A veszprém Illatos Advent programja

Találkozzunk hát a belvárosban, a Kossuth utcán, ahol ünnepi fények, forralt bor, különleges téli ízek, kézműves vásár, sztárfellépők és rengeteg program vár minden korosztályt

2025. november 29. szombat

  • 16:00 "Hangolódás az ünnepekre" a Mézengúzok gyerekzenekar interaktív koncertje
  • 17:00 Gyertyagyújtás
  • 18:00 Vastag Tamás kiszenekaros koncertje
  • Adventi iglu: Paracord műhely

2025. november 30., vasárnap

  • 16.00: Together Gospel Singers: Adventi show
  • 17.00: Kámfor Zenés Bábszínház: A csillagszemű juhász kozmikus kalandja (Népmesés marionett bábjáték)
  • 18.00: Dékmárné Forgács Zsuzsanna Néptánccsoportjai: Szent András éjjelén
  • Adventi Iglu: Kézműves kuckó - Laczkó Dezső Múzeum

2025. december 5. péntek

  • 16:00 Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5. osztályos néptánc csoport műsora
  • 16:20 Lovassy László Gimnázium Christkindl a népszokáshoz kapcsolódó dalok
  • 16:30 VSZC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum 1 vers, 1 népdalcsokor, 1 mese
  • 16:45 Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola - 3.B. osztály műsora
  • 17:00 Csermák Antal Alapfokú Művészeti Iskola - Írisz Együttes műsora
  • 18:00 Szirota Jennifer koncertje
  • Adventi iglu: Kaics Julianna - csuhéangyalka, Cz. Budai Katalin - Karácsonyfadísz festés

2025. december 6. szombat

  • 16:00 "Adok neked valamit..." - zenés mikulás party az Iciri Piciri Együttessel
  • 17:00 Gyertyagyújtás
  • 18:00 Kocsis Tibor kiszenekaros adventi koncertje
  • 17:00-19:00 Az Iciri Piciri Együttes koncertje. A végén megérkezik a Mikulás a Kukkantó Baráti Kör szervezésében. A gyerekeket ajándékkal várja a Mikulás házzá alakított igluban 17:00-19:00 között.
  • Adventi iglu: Mikulás

2025. december 7. vasárnap

  • 16:00 Dal-Ma Musical és zenés színpad adventi összeállítása
  • 17:00 Veszprém-Bakony Táncegyüttes karácsonyi műsora
  • 18:00 Sans'Ole koncertje
  • Adventi iglu: Mézeskalács díszítés Patakfalvi Andreával

2025. december 12. péntek

  • 16:00 Örömhír Evangélikus Keresztény Óvoda műsora
  • 16:10 Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola Karácsonyi Műsora és Énekkari szereplése
  • 16:50 Veszprémi Cholnoky Jenő Általános Iskola - 3/A. osztály karácsonyi műsora
  • 17:15 VSZC Jendrassik-Venesz Technikum Charlie és a Csokigyár 11/A osztály előadása
  • 18:00 Karácsony János ikonikus dalok ünnepi fényben
  • Adventi iglu: Kézműves kuckó - Eötvös Károly Könyvtár

2025. december 13. szombat

  • 16:00 Hatás Andrea és Zayzon Csaba gyermekműsora
  • 17:00 Gyertyagyújtás
  • 18:00 Gáspár Laci kiszenekaros koncertje
  • Adventi iglu: Művészetek Háza - karácsonyi angyalok

2025. december 14. vasárnap

  • 16:00 Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság és a Búzavirág Gyermekkar műsora
  • 16:50 Gerence hagyományőrző néptáncegyüttes - Regölés
  • 17:00 Ricsi Bácsi élőzenés játszóháza
  • 18:00 Janicsák Veca kiszenekaros koncertje

2025. december 19. péntek

  • 16:00 Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola 3/A osztály betlehemes műsora
  • 16:20 Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Christkindl 5. osztályosok
  • 16:30 Gizella Nőikar karácsonyváró műsora
  • 17:15 Don Pedro'z Trió adventi koncertje
  • 18:00 Malek Andrea - Legyen álmod gondtalan!
  • 18:40 Footnotes Dance Company Tűztánc
  • Adventi iglu: Mézeskalács díszítés Patakfalvi Andreával

2025. december 20. szombat

  • 16:00 Karácsonyi varázslat - Réparetekmogyoró
  • 17:00 Gyertyagyújtás
  • 18:00 Király Viktor kiszenekaros koncertje
  • Adventi iglu: Művészetek Háza - Üdvözlet az erdőből

2025. december 21. vasárnap

16:00 Kabóca Bábszínház - Leszállt az ég dicső királya

17:00 "Mesebeli karácsony" - az országos musicaloperett kurzus műsora

18:00 Boggie és Antal Gábor - francia sanzonestje - Amour Parisien

Adventi iglu: Művészetek Háza - múltidéző karácsony

Illatos Advent Veszprém 2025 – időpontok és nyitvatartás

2025. november 28. – december 23.

  • Hétfő–péntek: 14:00–20:00
  • Szombat–vasárnap: 10:00–20:00

Az adventi időszak egyik legszebb hagyománya a gyertyagyújtás: minden szombaton 17 órakor meggyújtanak egy újabb gyertyát a város adventi koszorúján.

Hol lesz idén a karácsonyi vásár Veszprémben?

A Veszprém karácsonyi vásár hagyományosan a Kossuth utcán, a belváros fő sétálóutcáján kap helyet – idén sem lesz ez másként. A városi karácsonyfa, a kézműves bódék, az ételes-italos standok és a színpadi programok egyaránt a Kossuth utca vonalán és közvetlen környezetében várják a látogatókat.

Gasztronómiai különlegességek – az Illatos Advent 2025 ízei

A Veszprémi karácsonyi vásár 2025 nemcsak a hangulatával, hanem rendkívül változatos gasztronómiai kínálatával is vonzza a látogatókat. A klasszikus adventi finomságok mellett különleges ételek és italok is helyet kapnak:

  • illatos sült gesztenye,
  • pörkölt mandula
  • forralt bor többféle változatban
  • ázsiai street food & bao kollekció
  • kézműves csokoládék és karácsonyi sütemények
  • házi készítésű lekvárok, granolák, mártások
  • szarvasgombás különlegességek
  • chiliszószok, chilipehely
  • kézműves sajtok, pogácsák
  • füstölt húsok, kolbászok
  • hagyományos házi szilvalekvár

A meleg italok választéka is lenyűgöző: forró csokoládék, különleges teák, kézműves kávék, borok, pálinkák, sörök és alkoholmentes téli italok gondoskodnak róla, hogy senki se fázzon a Veszprém advent esti forgatagában.

Hamarosan az ország számos pontján beindul a karácsonyi őrület

Ahogy korábban beszámoltunk róla, sosem látott jégvirágkarnevál és fényerdő dobja fel az idei debreceni adventet. Robog a fényvonat, díjnyertes ízek és szuper koncertek várnak Székesfehérváron. Igazi sztárhangulatot hoz Közép-Európa egyik legszebb adventi forgatagába, Győrbe is az idei advent. Pécs is újra felkerül a téli bakancslistákra: a Zsolnay Kulturális Negyed esténként valódi fényerdővé változik. Egerben a a Csík Zenekar mellett extra olcsó, 1552 Ft-os menüvel is készülnek. Nyit a Zamárdi Téli Korzó 2025 is a Balaton partján, Szolnok pedig adventi csodafaluval, manóműhellyel és gőzölgő forralt borral várja a látogatókat. Szegeden sosem látott fényözön, óriáskerék és kétszintes körhinta kelti életre a Dóm teret. És persze Szombathelyen sem marad el a karácsonyi varázslat: az adventi Fő téren idén pörög az óriáskerék, Caramel koncertje és a Fradi-kamion is garantálja a jó hangulatot.

Ne feledjük hát: az adventi időszak nem csak a vásárlásról szól. Koncertek, gyerekprogramok, kézműves foglalkozások és forralt bor mellett a városok közösségi tereiben való együttlét is a legnagyobb élményt nyújtja. Idén is érdemes hát előre tervezni, hogy minden eseményből a lehető legtöbbet ki tudjuk élvezni.
Címlapkép: Getty Images
#karacsony #karácsonyi vásár #gasztronómia #kézműves #december #advent #koncert #program #hellovidék #veszprém

