Binszki József várospolitikai alpolgármester elmondta, az első időszakban csak figyelmeztetni fogják a szabálytalankodókat.
Karácsonyi vásár Veszprém 2025: téged is vár az Illatos Advent - Gáspár Laci és Karácsony János is itt koncertezik
Veszprémi karácsony 2025 egyik legvártabb eseménye, az Illatos Advent, november 28-tól december 23-ig várja a látogatókat. A Kossuth utca a hét minden napján ünnepi díszbe öltözik, ahol a kézműves termékek, a forró italok és a különleges gasztronómiai kínálat együtt teremti meg a karácsonyváró ünnepi hangulatot.
Veszprémben hivatalosan már tegnap, november 28-án megnyílt az Illatos Advent nevű karácsonyi vásár és ma, szombaton gyújtják meg az első adventi gyertyát. De a veszprémi karácsonyi vásár előkészületei már napok óta zajlik: a hatalmas városi karácsonyfa – ahogy minden évben – a Posta előtt kapott helyet. A bódék is elfoglalták helyüket, hétvégére már megtelnek karácsonyi illatokkal, ízekkel és kézműves portékákkal is.
Programok és adventi hangulat az Illatos Adventen
Az Illatos Advent Veszprémben nemcsak a fényekkel és a díszekkel varázsol ünnepi hangulatot, hanem gazdag kulturális programkínálattal is. Péntektől vasárnapig élőzenés koncertek, előadások és gyerekprogramok gondoskodnak róla, hogy minden korosztály találjon kedvére valót. A városi adventi koszorún minden szombaton 17 órakor gyújtanak meg egy gyertyát – ezek a meghitt pillanatok a veszprémi advent egyik csúcspontját jelentik.
A vásár ételei és italai is hozzájárulnak a különleges hangulathoz. A forralt bor, a sült gesztenye és a pörkölt mandula illata mellett különleges ázsiai street food fogások, házi készítésű édességek, kézműves csokoládék, füstölt finomságok, szarvasgombás ízek, friss pogácsák és egy sor helyi különlegesség várja az érdeklődőket. A meleg italok – teák, forró csokoládék, kávék és röviditalok – pedig a hűvös estéken is gondoskodnak a kellemes hangulatról.
A veszprém Illatos Advent programja
Találkozzunk hát a belvárosban, a Kossuth utcán, ahol ünnepi fények, forralt bor, különleges téli ízek, kézműves vásár, sztárfellépők és rengeteg program vár minden korosztályt
2025. november 29. szombat
- 16:00 "Hangolódás az ünnepekre" a Mézengúzok gyerekzenekar interaktív koncertje
- 17:00 Gyertyagyújtás
- 18:00 Vastag Tamás kiszenekaros koncertje
- Adventi iglu: Paracord műhely
2025. november 30., vasárnap
- 16.00: Together Gospel Singers: Adventi show
- 17.00: Kámfor Zenés Bábszínház: A csillagszemű juhász kozmikus kalandja (Népmesés marionett bábjáték)
- 18.00: Dékmárné Forgács Zsuzsanna Néptánccsoportjai: Szent András éjjelén
- Adventi Iglu: Kézműves kuckó - Laczkó Dezső Múzeum
2025. december 5. péntek
- 16:00 Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5. osztályos néptánc csoport műsora
- 16:20 Lovassy László Gimnázium Christkindl a népszokáshoz kapcsolódó dalok
- 16:30 VSZC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum 1 vers, 1 népdalcsokor, 1 mese
- 16:45 Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola - 3.B. osztály műsora
- 17:00 Csermák Antal Alapfokú Művészeti Iskola - Írisz Együttes műsora
- 18:00 Szirota Jennifer koncertje
- Adventi iglu: Kaics Julianna - csuhéangyalka, Cz. Budai Katalin - Karácsonyfadísz festés
2025. december 6. szombat
- 16:00 "Adok neked valamit..." - zenés mikulás party az Iciri Piciri Együttessel
- 17:00 Gyertyagyújtás
- 18:00 Kocsis Tibor kiszenekaros adventi koncertje
- 17:00-19:00 Az Iciri Piciri Együttes koncertje. A végén megérkezik a Mikulás a Kukkantó Baráti Kör szervezésében. A gyerekeket ajándékkal várja a Mikulás házzá alakított igluban 17:00-19:00 között.
- Adventi iglu: Mikulás
2025. december 7. vasárnap
- 16:00 Dal-Ma Musical és zenés színpad adventi összeállítása
- 17:00 Veszprém-Bakony Táncegyüttes karácsonyi műsora
- 18:00 Sans'Ole koncertje
- Adventi iglu: Mézeskalács díszítés Patakfalvi Andreával
2025. december 12. péntek
- 16:00 Örömhír Evangélikus Keresztény Óvoda műsora
- 16:10 Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola Karácsonyi Műsora és Énekkari szereplése
- 16:50 Veszprémi Cholnoky Jenő Általános Iskola - 3/A. osztály karácsonyi műsora
- 17:15 VSZC Jendrassik-Venesz Technikum Charlie és a Csokigyár 11/A osztály előadása
- 18:00 Karácsony János ikonikus dalok ünnepi fényben
- Adventi iglu: Kézműves kuckó - Eötvös Károly Könyvtár
2025. december 13. szombat
- 16:00 Hatás Andrea és Zayzon Csaba gyermekműsora
- 17:00 Gyertyagyújtás
- 18:00 Gáspár Laci kiszenekaros koncertje
- Adventi iglu: Művészetek Háza - karácsonyi angyalok
2025. december 14. vasárnap
- 16:00 Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság és a Búzavirág Gyermekkar műsora
- 16:50 Gerence hagyományőrző néptáncegyüttes - Regölés
- 17:00 Ricsi Bácsi élőzenés játszóháza
- 18:00 Janicsák Veca kiszenekaros koncertje
2025. december 19. péntek
- 16:00 Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola 3/A osztály betlehemes műsora
- 16:20 Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Christkindl 5. osztályosok
- 16:30 Gizella Nőikar karácsonyváró műsora
- 17:15 Don Pedro'z Trió adventi koncertje
- 18:00 Malek Andrea - Legyen álmod gondtalan!
- 18:40 Footnotes Dance Company Tűztánc
- Adventi iglu: Mézeskalács díszítés Patakfalvi Andreával
2025. december 20. szombat
- 16:00 Karácsonyi varázslat - Réparetekmogyoró
- 17:00 Gyertyagyújtás
- 18:00 Király Viktor kiszenekaros koncertje
- Adventi iglu: Művészetek Háza - Üdvözlet az erdőből
2025. december 21. vasárnap
16:00 Kabóca Bábszínház - Leszállt az ég dicső királya
17:00 "Mesebeli karácsony" - az országos musicaloperett kurzus műsora
18:00 Boggie és Antal Gábor - francia sanzonestje - Amour Parisien
Adventi iglu: Művészetek Háza - múltidéző karácsony
Illatos Advent Veszprém 2025 – időpontok és nyitvatartás
2025. november 28. – december 23.
- Hétfő–péntek: 14:00–20:00
- Szombat–vasárnap: 10:00–20:00
Az adventi időszak egyik legszebb hagyománya a gyertyagyújtás: minden szombaton 17 órakor meggyújtanak egy újabb gyertyát a város adventi koszorúján.
Hol lesz idén a karácsonyi vásár Veszprémben?
A Veszprém karácsonyi vásár hagyományosan a Kossuth utcán, a belváros fő sétálóutcáján kap helyet – idén sem lesz ez másként. A városi karácsonyfa, a kézműves bódék, az ételes-italos standok és a színpadi programok egyaránt a Kossuth utca vonalán és közvetlen környezetében várják a látogatókat.
Gasztronómiai különlegességek – az Illatos Advent 2025 ízei
A Veszprémi karácsonyi vásár 2025 nemcsak a hangulatával, hanem rendkívül változatos gasztronómiai kínálatával is vonzza a látogatókat. A klasszikus adventi finomságok mellett különleges ételek és italok is helyet kapnak:
- illatos sült gesztenye,
- pörkölt mandula
- forralt bor többféle változatban
- ázsiai street food & bao kollekció
- kézműves csokoládék és karácsonyi sütemények
- házi készítésű lekvárok, granolák, mártások
- szarvasgombás különlegességek
- chiliszószok, chilipehely
- kézműves sajtok, pogácsák
- füstölt húsok, kolbászok
- hagyományos házi szilvalekvár
A meleg italok választéka is lenyűgöző: forró csokoládék, különleges teák, kézműves kávék, borok, pálinkák, sörök és alkoholmentes téli italok gondoskodnak róla, hogy senki se fázzon a Veszprém advent esti forgatagában.
Hamarosan az ország számos pontján beindul a karácsonyi őrület
Ahogy korábban beszámoltunk róla, sosem látott jégvirágkarnevál és fényerdő dobja fel az idei debreceni adventet. Robog a fényvonat, díjnyertes ízek és szuper koncertek várnak Székesfehérváron. Igazi sztárhangulatot hoz Közép-Európa egyik legszebb adventi forgatagába, Győrbe is az idei advent. Pécs is újra felkerül a téli bakancslistákra: a Zsolnay Kulturális Negyed esténként valódi fényerdővé változik. Egerben a a Csík Zenekar mellett extra olcsó, 1552 Ft-os menüvel is készülnek. Nyit a Zamárdi Téli Korzó 2025 is a Balaton partján, Szolnok pedig adventi csodafaluval, manóműhellyel és gőzölgő forralt borral várja a látogatókat. Szegeden sosem látott fényözön, óriáskerék és kétszintes körhinta kelti életre a Dóm teret. És persze Szombathelyen sem marad el a karácsonyi varázslat: az adventi Fő téren idén pörög az óriáskerék, Caramel koncertje és a Fradi-kamion is garantálja a jó hangulatot.
Ne feledjük hát: az adventi időszak nem csak a vásárlásról szól. Koncertek, gyerekprogramok, kézműves foglalkozások és forralt bor mellett a városok közösségi tereiben való együttlét is a legnagyobb élményt nyújtja. Idén is érdemes hát előre tervezni, hogy minden eseményből a lehető legtöbbet ki tudjuk élvezni.
