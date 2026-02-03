Fenyő Miklós szerette a Balatont, és Zamárdiban álló villáját igazi nyári menedékként alakította ki. Az épületet néhány éve vásárolta meg, majd építtette újjá.
Vége a bezárásnak: Siófok újra lubickolhat, hamarosan újra nyit a megmentett élményfürdő + Fotók
Öt év után végre visszatér az élet a siófoki Galerius Élményfürdőbe: a felújított medencéket már töltik vízzel, a szaunák és a konyha-étterem is elkészült, és minden a tervek szerint halad a március végi nyitás felé.
A 2006-ban átadott Galerius Élményfürdő 2021 nyarán zárt be, amikor a szakértők súlyos állapothibákat találtak az épületben: a nem megfelelő szellőzés miatt omlani kezdett a plafon a fürdőteremben, a létesítmény pedig használhatatlanná vált.
A város azóta folyamatosan dolgozott a felújításhoz szükséges források előteremtésén, a költségek pedig közel kétmilliárd forintot tettek ki, pályázati támogatásból és hitelből fedezve a beruházást.
Január 10-én kezdődött meg a műszaki átadás, és a medencék feltöltése is. A hatóság már folyamatosan veszi a vízmintákat, így a vízjogi engedély kiadása is folyamatban van – írta a Siofok.hu.
Minden a tervek szerint halad
A Balaton-parti Kft. ügyvezetője, Kósz Ágota szerint a szükséges hatósági engedélyek valószínűleg rendelkezésre állnak a március végi nyitásra, a kivitelező és a Balaton-parti Kft. pedig tartja az ütemtervet. A szaunák már elkészültek, a konyha-étterem előkészületei pedig zajlanak.
„Február 12-ig tart a műszaki átadás, azt követően kezdjük a fürdő felszerelését és felkészítését a nyitásra” – mondta Kolics Tamás fürdővezető.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Több száz jelentkező az álláspályázatokra
A fürdő újranyitásával együtt az álláspályázatok is megjelentek, és már több száz jelentkező van a meghirdetett pozíciókra. A cél, hogy a látogatók teljes körű szolgáltatást kapjanak, legyen szó wellnessről, szaunákról vagy éttermi ellátásról.
Öt évnyi bezártság után tehát hamarosan újra élet költözik a Balaton-parti élményfürdőbe, és a siófokiak, valamint az ide érkező turisták újra lubickolhatnak a megújult medencékben:
Mikor lesz régiségvásár Miskolcon 2026-ban? Itt a miskolci vásár összes időpontja, minden tudnivaló egy helyen
A miskolci régiségvásár 2026-os időpontjai már nyilvánosak! Mutatjuk, mikor lesznek vásárok Miskolcon 2026-ban, mikor lesz termelői vásár, és minden más fontos tudnivalót a vásárok kapcsán.
Döbbenetes látlelet készült a hazai erdőkről! Tájegységnyi szinten szűnnek meg a természetes élőhelyek: a védett erdők fái az erőművekbe kerülnek.
Az Aggteleki Nemzeti Park bejelentése szerint február 16-tól kezdődően legalább két évre bezár a Rákóczi-barlang, a karsztvidék egyik legszebb ékköve.
Íme, dédanyáink titkos varázsköptetője: fillérekből készíthetsz csodaszert a 2026. év gyógynövényéből
Tudtad, hogy 2026-ban az év gyógynövénye a kerti kakukkfű? Nemcsak a konyhában használható, hanem a téli időszakban köhögés és torokfájás ellen is hatékony segítség lehet.
Előbújtak a szegedi medvék Gyertyaszentelőkor: havat kóstoltak, de az ínycsiklandó csemegéket sem hagyták ott – de mit jósol ez a télnek?
A Greenpeace közzétett jelentése szerint súlyos azbesztveszély lehet Magyarországon – játszóterek és közterületek is érintettek. A bozsoki polgármester viszont egészen mást állít.
Egy Észak-Amerikából származó, rendkívül alkalmazkodóképes ragadozó terjedése miatt aggódnak a természetvédők a Dunántúlon.
Medvenyomokra bukkantak Nógrád vármegyében, Cserhátsurány közelében. A település polgármestere óvatosságra figyelmezteti a helyieket és a kirándulókat.
Hol és mikor lesz hídivásár Hortobágy területén? A hortobágyi hídi vásár 2026-ban is vár: itt van minden információ, amit tudni érdemes
A hortobágyi hídi vásár 2026-ban is töretlen népszerűségnek örvend: hosszú kocsisorok jelzik, hogy a kirakodó- és népművészeti vásár iránti érdeklődés minden évben nagy. Nézzük is,...
Mikor és hol lesz a Mihály napi vásár Debrecen területén? Nem marad el a Mihály napi vásár 2026-ban sem - Itt van minden fontos tudnivaló, program egy helyen
A Mihály napi vásár 2026-os időpontja azért lehet kérdés, mert amíg korábban évente két vásárt rendezett Debrecen, már tavaly is csak a Debreceni Tavaszi Nagyvásárt...
Friss bűntérkép: ezek a legveszélyesebb települések ma Magyarországon – a te lakhelyed is rajta van?
Tippeljetek, 2025-ben hol volt a legveszélyesebb élni Magyarországon: Budapesten, Heves megyében vagy Jászapáti környékén? A HelloVidék most utánajárt,
Zala vármegye egyes vidékein még most is megsütik a fumu nevű kalácsot a gyermekágyas anyáknak, családtagjainak – és ez csak egy a régi magyar gyermekváró...
Luxuspazarlás a Balaton-parton: érthetetlen, miért is áll évek óta üresen ez az egykori BM-üdülő + Fotók
Az egykori BM-üdülő évek óta üresen áll a Balaton partján. A kommentek szerint hosszú évek óta nem történt felújítás, miközben az épület falai között igazi...
Íme, 10+1 legjobb belföldi nyaralóhely Magyarországon, amelyeket érdemes már most felírni a 2026-os terveid közé!
Váratlan vendég Siófokon: riadt kis vadállat kuporgott egy családi ház udvarán – mutatjuk, mi lett vele
Siófok-Kilitin Rolandék kertjébe egy nem mindennapi vendég keveredett.Ijedten az autójuk alatt kuporgott ez a tüneményes kis vidra.
Kihirdették a 2026-os Balaton-átúszás tervezett időpontját: a szervezők tájékoztatása szerint a 44. Lidl Balaton-átúszást 2026. július 18-án, szombaton rendezik meg.
Megdöbbentő látvány fogadta Egyházashetye határában azokat, akik arra jártak: több, egymásra dobott döglött disznót fotózott le egy olvasó, a tetemek egy kuka mellett hevertek.
Bakancslistás téli varázslat hazánk egyik legszebb vizes élőhelyén: sétálj rigók és vörösbegyek között!
Ha szeretnéd testközelből látni a téli madárvilágot, ne hagyd ki a január 31-i Dinnyési-fertői madárles túrát.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!