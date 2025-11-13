Nem tudni, kik rakták ki a piros-fehér szalagokat, de az egészen biztos, hogy nem a Bükk erdeit felügyelő erdőgazdaság.
Korcsolyázz ingyen, kóstolj és élvezd az advent hangulatát: visszatér a Zamárdi Téli Korzó 2025 a Balaton-partra
December 20-tól február 21-ig ismét életre kel a Balaton-parti Zamárdi Téli Korzó, ahol ingyenes korcsolyapálya, élő zenés hétvégék, helyi borászatok és családi programok várják a látogatókat. A rendezvény célja, hogy Zamárdi a téli szezonban is vonzó turisztikai célpont legyen, nemcsak nyáron.
Ahogy beköszönt a hideg, Zamárdi a téli Balaton egyik legkedveltebb kikapcsolódási helyszínévé válik. A Téli Korzó a város Rendezvénypadján, a Balaton-parton kínál programokat december 20. és február 21. között, ingyenes korcsolyapályát, fűtött gyereksarkot a legkisebbeknek, valamint gasztronómiai különlegességeket a helyi borászatok és kézműves árusok jóvoltából.
A rendezvényt a Zamárdi Nyitva Vállalkozói Egyesület szervezi, a helyi vállalkozások és közösségek összefogásával, céljuk pedig, hogy a város egész évben vonzó turisztikai célpont legyen. A Téli Korzó a családokat, baráti társaságokat és a kikapcsolódni vágyókat egyaránt várja a téli hétvégéken.
A programkínálat idén is gazdag: a december 20-i nyitó eseményen karácsonyi halászléfőző verseny várja az érdeklődőket, december 31-én pedig pezsgős óévbúcsúztató délután zárja az évet. Január elején pótszilveszter és újévi szaunázás, január 17-én Pacalkirály, január 31-én pedig nagy közös forraltborozás színesíti a Téli Korzót. A rendezvény február 21-én farsangi záróbulival búcsúzik a látogatóktól.
A Balaton-parti környezet, a forralt bor, a meleg ételek és a téli hangulat minden évben vonzza a látogatókat, idén pedig különlegességként a legkisebbeket Manóműhely is várja. A Téli Korzó célja, hogy mindenki számára élménydús programokat kínáljon a téli hónapokban is, miközben a helyi közösségeket és vállalkozásokat is népszerűsíti.
Elkezdődtek az előkészületek, hogy a Hévízi-tó kifolyójából szabályozott, természetközeli szabadstrand váljon.
Hányással és hasmenéssel járó fertőzés ütötte fel a fejét Egerben: az egyik óvodában közel 40 kisgyermeket és három felnőttet kellett ellátásban részesíteni, közülük hármat kórházba...
A zalai Jézus néven ismertté vált férfi úgy állította be magát, mint aki nem ért a pénzügyekhez.
Döbbenet, mire figyelmeztetnek a hazai szakemberek: illegális erdőlezárásokkal sokkolják a túrázókat
Figyelem: ne dőlj be a kamu lezárásoknak! A Bükkben mostanság kétféle „piros-fehér szalag” létezik. Ha erre túrázol, jobb ha megtanulod felismerni, melyik az igazi!
Már épül a szolnoki karácsonyi vásár 2025. hagyományos helyszíne a Kossuth téren, ahol újra élvezhetjük a forralt borozást, a pillecukros forrócsokit és a színpadi programokat.
Úgy tűnik, új szenvedélyt talált magának a doppingvétség miatt eltiltott olimpiai bronzérmes úszó, Kenderesi Tamás: a 28 éves sportoló a napokban egy 38 kilós tokhalat...
Látványos munkálatok zajlanak Szombathelyen: hatalmas légkalapáccsal bontják a Fő téren a városháza Bejczy utcai oldalát, ahol a járda, a betonkerítés és a burkolat is eltűnt.
Egy visszatérő világsztár, egy négyszeres Grammy-díjas énekes, egy nu jazz formáció és egy őrült electro-swing banda a 2026-os Jazzpiknik első headliner nevei között!
Katasztrófa a Tatai Öreg-tónál: úgy leeresztették, hogy a 25. Vadlúd Sokadalomra se víz se madár nem marad
Vadlúd Sokadalom vagy üres tó? Ez itt a kérdés! A hírek szerint egyáltalán nem kizárt, hogy az év végén megszokott több tízezer madár helyett kongani...
Pokoli vészhelyzet Parajdon: továbbra is tiltott zóna a sószoros – itt a legfrissebb helyzetjelentés a katasztrófa után
3. Vészhelyzet van: Továbbra sem lehet bemenni a parajdi Sószorosba
Ez a legédesebb sárgarépa, így kell vetni - Itt van, melyik hónapban termő sárgarépa a legédesebb Magyarországon
Bár első ránézésre egyformának tűnhet, valójában számos változata létezik, amelyek méretükben, édességükben, érési idejükben és felhasználási lehetőségeikben is különböznek.
Egyre több elhagyatott kastély bukkan fel a neten, de az egyik legutóbbi fotósorozat még az urbex-rajongókat is megállásra késztette. Vajon hol járunk, kitaláljátok?
Hoppá, itt bárki ingyen horgászhat, nem vicc: ritka színes halfajok rejtőznek ebben a hazai vízfolyamban
Van egy kis patak Pápa közelében, amit kevesen ismernek, pedig 18 halfaj él benne, köztük védett és ritka fajok. A Pápai Bakony-érre bárki kimehet pecázni,...
A rábafüzesi erdőben egy több mint százéves, fedetlen kút várja gyanútlan áldozatát. Orbán Róbert helytörténész fotókkal is dokumentálta a veszélyes víznyerőhelyet.
Itt a rendelet, jön a 6 000 és 20 000 forint közötti kutyaadó 2026-tól: rengeteg gazdi nyúlhat a zsebébe
Január elsejétől ebrendezési hozzájárulást szed a lakosoktól egy pest megyei önkormányzat. A befolyó összeget állatvédelemre fordítják.
Íme, Magyarország legszebb konyhakertje: Fonyódon kitalálták, hogyan lehet fillérekből csodakertet nevelni + Fotók
Egy fonyódi házaspár nyerte el idén a „Magyarország legszebb konyhakertje” fődíját. Kertjükben több mint harmincféle védőnövény él egymás mellett, vegyszerek nélkül.
Ezen a vidéki településen bújik el hónapokra a pesti nyüzsgés elől Trokán Péter: egészen másfajta életet él itt
Nem fog rajta az idő, holott jövőre betölti a nyolcvanat. Trokán Péter a nyugdíjba vonulásról hallani sem akar, és ma is aktív társulati tag.
Fedezd fel a Szegedi karácsonyi vásár 2025 újdonságait: kétszintes körhinta, óriáskerék, tűzzsonglőr-show és programkavalkád – és ez még csak a kezdet!
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.