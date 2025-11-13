Korcsolyázz ingyen, kóstolj és élvezd az advent hangulatát: visszatér a Zamárdi Téli Korzó 2025 a Balaton-partra

December 20-tól február 21-ig ismét életre kel a Balaton-parti Zamárdi Téli Korzó, ahol ingyenes korcsolyapálya, élő zenés hétvégék, helyi borászatok és családi programok várják a látogatókat. A rendezvény célja, hogy Zamárdi a téli szezonban is vonzó turisztikai célpont legyen, nemcsak nyáron.

Ahogy beköszönt a hideg, Zamárdi a téli Balaton egyik legkedveltebb kikapcsolódási helyszínévé válik. A Téli Korzó a város Rendezvénypadján, a Balaton-parton kínál programokat december 20. és február 21. között, ingyenes korcsolyapályát, fűtött gyereksarkot a legkisebbeknek, valamint gasztronómiai különlegességeket a helyi borászatok és kézműves árusok jóvoltából.

A rendezvényt a Zamárdi Nyitva Vállalkozói Egyesület szervezi, a helyi vállalkozások és közösségek összefogásával, céljuk pedig, hogy a város egész évben vonzó turisztikai célpont legyen. A Téli Korzó a családokat, baráti társaságokat és a kikapcsolódni vágyókat egyaránt várja a téli hétvégéken.

A programkínálat idén is gazdag: a december 20-i nyitó eseményen karácsonyi halászléfőző verseny várja az érdeklődőket, december 31-én pedig pezsgős óévbúcsúztató délután zárja az évet. Január elején pótszilveszter és újévi szaunázás, január 17-én Pacalkirály, január 31-én pedig nagy közös forraltborozás színesíti a Téli Korzót. A rendezvény február 21-én farsangi záróbulival búcsúzik a látogatóktól.

A Balaton-parti környezet, a forralt bor, a meleg ételek és a téli hangulat minden évben vonzza a látogatókat, idén pedig különlegességként a legkisebbeket Manóműhely is várja. A Téli Korzó célja, hogy mindenki számára élménydús programokat kínáljon a téli hónapokban is, miközben a helyi közösségeket és vállalkozásokat is népszerűsíti.