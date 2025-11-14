„Csak az jöjjön, aki bírja, aki tudja, hogy végig csinálja…”
Húzós árakkal indul az advent Pécsen: ennyiért bolyonghatsz 2025-ben a Zsolnay Negyed elvarázsolt fényerdejében
Pécs újra felkerült a téli bakancslisták térképére: esténként valódi fényerdővé változik a Zsolnay Kulturális Negyed. A több mint 80 installációból és negyedmillió izzóból felépülő látványpark egyedülálló vizuális élményt kínál – sőt, a legendás gyárkémény is teljes díszfényben pompázik. Aki különleges téli programot keres, annak itt a helye.
A téli időszak egyik leglátványosabb újdonsága érkezett meg Pécsre: megnyílt a Fények Elvarázsolt Erdeje, a DECOLED Story of Lights fénykiállítás-sorozat első pécsi állomása. A Zsolnay Kulturális Negyed estére teljesen átalakul, és egy tematikus fénytúra várja a látogatókat, amely már méreteiben is lenyűgöző.
A közel 6000 négyzetméteren berendezett fénypark több mint 80 önálló installációt vonultat fel, amelyekhez mintegy 250 ezer izzó és összesen 5 kilométernyi fényfüzér adja a díszletet. A fényséta útvonalán fényalagút, erdei állatok, tündérfigurák és homlokzati vetítések váltják egymást, így a bejárás valódi „esti történetté” áll össze. A negyed ikonikus, 30 méter magas kéménye is külön fényinstallációt kapott, amelyet alpintechnikai eszközökkel díszítettek fel - írta a Lelépő.
A látvány mögött komoly szervezőmunka áll: a helyszínt egy 12 fős csapat építette fel körülbelül egy hét alatt, ami nagyjából 900 munkaórát jelent. A tervezésben és a logisztikai előkészítésben pedig húsznál is több szakember vett részt. A fénypark kialakításakor hangsúlyos szempont volt, hogy a Zsolnay Negyed pécsi karaktere is érvényesüljön – a látogatók ezért okos LED-technológiával készült, programozható fényalkotásokkal is találkozhatnak.
A szervezők nem csak vizuális élményként tekintenek az új attrakcióra: céljuk, hogy a fénypark Pécs meghatározó téli közösségi terévé váljon. Hummel Márk, a Zsolnay Örökségkezelő NKft. ügyvezetője szerint a nyári Fényfesztivál sikere is bizonyította, mekkora ereje van a fénynek a városban. Most a tél kap új, ragyogó színt a negyedben.
A DECOLED Story of Lights koncepciója kifejezetten arra épül, hogy a fényeket helyi történetekkel és művészeti tartalommal kapcsolja össze. „A Zsolnay a kreativitás és az alkotás bátorságának szimbóluma. Ezért itt keltettünk életre egy mesebeli erdőt, ahol a fény történetté válik, a látogatók pedig részévé lesznek” – mondta Eva Poláčková, a DECOLED ügyvezető igazgatója. A fénypark egész télen látogatható, és várhatóan az egyik legnépszerűbb szezonális attrakció lesz a városban.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az attrakció ugyan látványában mesebeli, de nem ingyenes: a belépők ára időszaktól függően 2900 és 3800 forint között mozog, a családok pedig 11 800–12 500 forintért válthatnak jegyet. A szervezők bérletet is kínálnak, amely 10 500 forintba kerül, a gyermekek, diákok és nyugdíjasok pedig kedvezményes, 8900 forintos bérlettel látogathatják a fényparkot.
Címlapkép: Facebook
Korcsolyázz ingyen, kóstolj és élvezd az advent hangulatát: visszatér a Zamárdi Téli Korzó 2025 a Balaton-partra
A Zamárdi Téli Korzó 2025-ben is ingyenes korcsolyapályával, fűtött gyereksarokkal és helyi borászatok, kézműves árusok gasztronómiai különlegességeivel vár a Balaton-parton.
Újraindultak a kutatások Szabadbattyán határában, ahol a világhírű Seuso-kincs eredeti lelőhelyét keresik: a régészek reményei szerint a több évtizedes rejtélyhez közelebb kerülhetünk.
Az Ohio államból készült felvételeken jól látható, ahogy élénk vörös, zöld és lila színek világították meg a teljes horizontot.
Hódmezővásárhely határában elkészült Magyarország egyik legnagyobb napelemparkja: 85 hektáron, közel 100 ezer panellel termeli majd a villamos energiát,
Elkezdődtek az előkészületek, hogy a Hévízi-tó kifolyójából szabályozott, természetközeli szabadstrand váljon.
Hányással és hasmenéssel járó fertőzés ütötte fel a fejét Egerben: az egyik óvodában közel 40 kisgyermeket és három felnőttet kellett ellátásban részesíteni, közülük hármat kórházba...
A zalai Jézus néven ismertté vált férfi úgy állította be magát, mint aki nem ért a pénzügyekhez.
Döbbenet, mire figyelmeztetnek a hazai szakemberek: illegális erdőlezárásokkal sokkolják a túrázókat
Figyelem: ne dőlj be a kamu lezárásoknak! A Bükkben mostanság kétféle „piros-fehér szalag” létezik. Ha erre túrázol, jobb ha megtanulod felismerni, melyik az igazi!
Már épül a szolnoki karácsonyi vásár 2025. hagyományos helyszíne a Kossuth téren, ahol újra élvezhetjük a forralt borozást, a pillecukros forrócsokit és a színpadi programokat.
Úgy tűnik, új szenvedélyt talált magának a doppingvétség miatt eltiltott olimpiai bronzérmes úszó, Kenderesi Tamás: a 28 éves sportoló a napokban egy 38 kilós tokhalat...
Látványos munkálatok zajlanak Szombathelyen: hatalmas légkalapáccsal bontják a Fő téren a városháza Bejczy utcai oldalát, ahol a járda, a betonkerítés és a burkolat is eltűnt.
Egy visszatérő világsztár, egy négyszeres Grammy-díjas énekes, egy nu jazz formáció és egy őrült electro-swing banda a 2026-os Jazzpiknik első headliner nevei között!
Katasztrófa a Tatai Öreg-tónál: úgy leeresztették, hogy a 25. Vadlúd Sokadalomra se víz se madár nem marad
Vadlúd Sokadalom vagy üres tó? Ez itt a kérdés! A hírek szerint egyáltalán nem kizárt, hogy az év végén megszokott több tízezer madár helyett kongani...
Pokoli vészhelyzet Parajdon: továbbra is tiltott zóna a sószoros – itt a legfrissebb helyzetjelentés a katasztrófa után
3. Vészhelyzet van: Továbbra sem lehet bemenni a parajdi Sószorosba
Ez a legédesebb sárgarépa, így kell vetni - Itt van, melyik hónapban termő sárgarépa a legédesebb Magyarországon
Bár első ránézésre egyformának tűnhet, valójában számos változata létezik, amelyek méretükben, édességükben, érési idejükben és felhasználási lehetőségeikben is különböznek.
Egyre több elhagyatott kastély bukkan fel a neten, de az egyik legutóbbi fotósorozat még az urbex-rajongókat is megállásra késztette. Vajon hol járunk, kitaláljátok?
Hoppá, itt bárki ingyen horgászhat, nem vicc: ritka színes halfajok rejtőznek ebben a hazai vízfolyamban
Van egy kis patak Pápa közelében, amit kevesen ismernek, pedig 18 halfaj él benne, köztük védett és ritka fajok. A Pápai Bakony-érre bárki kimehet pecázni,...
A rábafüzesi erdőben egy több mint százéves, fedetlen kút várja gyanútlan áldozatát. Orbán Róbert helytörténész fotókkal is dokumentálta a veszélyes víznyerőhelyet.
-
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
-
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
-
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
-
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.