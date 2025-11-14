Húzós árakkal indul az advent Pécsen: ennyiért bolyonghatsz 2025-ben a Zsolnay Negyed elvarázsolt fényerdejében

Pécs újra felkerült a téli bakancslisták térképére: esténként valódi fényerdővé változik a Zsolnay Kulturális Negyed. A több mint 80 installációból és negyedmillió izzóból felépülő látványpark egyedülálló vizuális élményt kínál – sőt, a legendás gyárkémény is teljes díszfényben pompázik. Aki különleges téli programot keres, annak itt a helye.

A téli időszak egyik leglátványosabb újdonsága érkezett meg Pécsre: megnyílt a Fények Elvarázsolt Erdeje, a DECOLED Story of Lights fénykiállítás-sorozat első pécsi állomása. A Zsolnay Kulturális Negyed estére teljesen átalakul, és egy tematikus fénytúra várja a látogatókat, amely már méreteiben is lenyűgöző.

A közel 6000 négyzetméteren berendezett fénypark több mint 80 önálló installációt vonultat fel, amelyekhez mintegy 250 ezer izzó és összesen 5 kilométernyi fényfüzér adja a díszletet. A fényséta útvonalán fényalagút, erdei állatok, tündérfigurák és homlokzati vetítések váltják egymást, így a bejárás valódi „esti történetté” áll össze. A negyed ikonikus, 30 méter magas kéménye is külön fényinstallációt kapott, amelyet alpintechnikai eszközökkel díszítettek fel - írta a Lelépő.

A látvány mögött komoly szervezőmunka áll: a helyszínt egy 12 fős csapat építette fel körülbelül egy hét alatt, ami nagyjából 900 munkaórát jelent. A tervezésben és a logisztikai előkészítésben pedig húsznál is több szakember vett részt. A fénypark kialakításakor hangsúlyos szempont volt, hogy a Zsolnay Negyed pécsi karaktere is érvényesüljön – a látogatók ezért okos LED-technológiával készült, programozható fényalkotásokkal is találkozhatnak.

A szervezők nem csak vizuális élményként tekintenek az új attrakcióra: céljuk, hogy a fénypark Pécs meghatározó téli közösségi terévé váljon. Hummel Márk, a Zsolnay Örökségkezelő NKft. ügyvezetője szerint a nyári Fényfesztivál sikere is bizonyította, mekkora ereje van a fénynek a városban. Most a tél kap új, ragyogó színt a negyedben.

A DECOLED Story of Lights koncepciója kifejezetten arra épül, hogy a fényeket helyi történetekkel és művészeti tartalommal kapcsolja össze. „A Zsolnay a kreativitás és az alkotás bátorságának szimbóluma. Ezért itt keltettünk életre egy mesebeli erdőt, ahol a fény történetté válik, a látogatók pedig részévé lesznek” – mondta Eva Poláčková, a DECOLED ügyvezető igazgatója. A fénypark egész télen látogatható, és várhatóan az egyik legnépszerűbb szezonális attrakció lesz a városban.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az attrakció ugyan látványában mesebeli, de nem ingyenes: a belépők ára időszaktól függően 2900 és 3800 forint között mozog, a családok pedig 11 800–12 500 forintért válthatnak jegyet. A szervezők bérletet is kínálnak, amely 10 500 forintba kerül, a gyermekek, diákok és nyugdíjasok pedig kedvezményes, 8900 forintos bérlettel látogathatják a fényparkot.

Címlapkép: Facebook