Székesfehérvári karácsonyi vásár 2025: robog a fényvonat, díjnyertes ízek és szuper koncertek várnak

A díszesen kivilágított, ragyogó belvárost a Székesfehérvári karácsonyi vásár 2025 látványos művészeti installációk és fényjátékok színesítik, minden a közös ünnepvárásra hívogat. A székesfehérvár adventi vásár kínálatában kézműves ajándékkészítő műhelyek, karácsonyváró családi programok, jótékonysági vásár és míves kézműves portékák, valamint ünnepi koncertek, színházi és balettszínházi előadások szerepelnek – ezernyi izgalmas lehetőség várja azokat, akik ellátogatnak az idei adventi forgatagba. Ha kíváncsi vagy, mikor nyit a székesfehérvári adventi vásár, hol találod a főbb helyszíneket, milyen programokkal készülnek idén, itt most mindent megtalálhatsz!

Az advent bűvöletében, 2025. november 30. és december 21. között a székesfehérvári karácsonyi vásár mesés élményekkel várja a látogatókat. A díszesen kivilágított belvárosban a Városháza és annak Díszudvara ünnepi fényekbe öltözik, a Városháza ablakai pedig élő adventi kalendáriumként elevenednek meg esténként, verssel, mesével vagy dallal. A Városház téren felállított betlehem mellett a város karácsonyfája körül a mesebeli gőzös tovább fokozza az ünnepi hangulatot. A Vasvári Pál utcában található karácsonyi csodák utcája és a térre kihelyezett szelfipontok garantálják a felejthetetlen fotóélményeket.

Lélekemelő koncertek és gyertyagyújtások

Az adventi hétvégék legmeghittebb pillanatai a gyertyagyújtások. November 30-án, vasárnap 18 órakor a Kisangyalok kara indítja a fényeket, majd december 7-én az Alba Regia Vegyeskar, 14-én a Székesfehérvári Bakony Népzenei Együttes, december 21-én pedig a MusiColore Énekegyüttes koncertje nyitja meg a gyertyagyújtást.

Ünnepi koncertek a Székesfehérvári adventi vásár színpadán

A főbb koncertek között november 30-án Veres Mónika „Nika”, december 7-én a Kozma Orsi Quartet, 14-én Karácsony James és Heincz Gábor Biga duó, december 21-én pedig Veréb Tamás akusztikus duó lép fel, mindegyikük a Székesfehérvári adventi vásár különleges hangulatát erősítve.

Karácsonyi vásár és kézműves portékák

A Székesfehérvár karácsonyi vásár 2025 bódéi között a forralt bor, kürtőskalács és helyi kézműves finomságok illata lengi be a belvárost. A Püspöki Palota Díszudvarában hétvégente a legjobb helyi kézművesek portékái várják a látogatókat. A Csónakázó-tónál található „Mézeskalács város” kiállítás és a városépületek ünnepi díszletei minden korosztálynak élményt nyújtanak.

Fotó: Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.

Családi élmények, fényvonat, Diótörő és Jégvarázs

Székesfehérváron a Mikulás december 6-án személyesen várja a gyerekeket a belvárosban, míg a fényvonat, a városnéző kisvonat ünnepi kiadása a hétvégéken újra jár. A klasszikus Diótörő balett december 15–17. között látható a Vörösmarty Színházban, a Jégvarázs jégshow pedig december 13-án a MET Arénában kel életre.

Jégvarázs, Fotó: Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.

Díjnyertes ízek és különlegességek

A város cukrászdái is ünnepi élményt kínálnak: a Krém cukrászda 2025-ben a Hagyományos Mákos Bejgli kategóriában díjat nyert, a Fő utcai Damniczki cukrászdában pedig a legkülönlegesebb kézműves szaloncukrok, például vörösboros málna és birsalma ízesítésű vegán szaloncukor várja a látogatókat.

Koriliget Zenepavilonnal

November végétől nyit a Koriliget, ahol a családok és baráti társaságok a csodás fényinstallációkkal ékesített Zenepavilonban pihenhetnek és fogyaszthatják a büfék kínálatát, miközben élvezik az adventi hangulatot.

A Székesfehérvári karácsonyi vásár 2025 így nem csupán vásárlási lehetőséget kínál, hanem valódi ünnepi élményt az egész család számára. Ha kíváncsi vagy, mikor nyit a vásár, hol találod a fő helyszíneket és milyen programokkal készülnek idén, itt mindent megtudhatsz a teljes adventi kínálatról.

Fotó: Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.

Hol lesz idén Székesfehérváron a karácsonyi vásár?

A karácsonyi vásár Székesfehérvár 2025 a város legforgalmasabb és legszebb pontjain kap helyet, így a belváros minden sarka ünnepi fénybe borul. A fő helyszínek a Városháza tér, a Díszudvar és a Vasvári Pál utca környéke, ahol a kézműves bódék, gasztrostandok és forralt boros pavilonok várják a látogatókat. Itt mindenki megtalálhatja a tökéletes karácsonyi ajándékot, miközben a város történelmi épületei és az ünnepi fények varázslatos hátteret adnak az adventi sétához. A Székesfehérvár adventi vására így nem csupán vásárlási lehetőség, hanem igazi találkozóhely is, ahol a családok és baráti társaságok együtt élhetik át a karácsony hangulatát.

Címlapfotó, képek: Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.