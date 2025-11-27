A hatóság ugyan konkrét utazási állásfoglalást nem adott, de megerősítette: a karácsonyi vásárok fokozott kockázatot jelentenek.
Székesfehérvári karácsonyi vásár 2025: robog a fényvonat, díjnyertes ízek és szuper koncertek várnak
A díszesen kivilágított, ragyogó belvárost a Székesfehérvári karácsonyi vásár 2025 látványos művészeti installációk és fényjátékok színesítik, minden a közös ünnepvárásra hívogat. A székesfehérvár adventi vásár kínálatában kézműves ajándékkészítő műhelyek, karácsonyváró családi programok, jótékonysági vásár és míves kézműves portékák, valamint ünnepi koncertek, színházi és balettszínházi előadások szerepelnek – ezernyi izgalmas lehetőség várja azokat, akik ellátogatnak az idei adventi forgatagba. Ha kíváncsi vagy, mikor nyit a székesfehérvári adventi vásár, hol találod a főbb helyszíneket, milyen programokkal készülnek idén, itt most mindent megtalálhatsz!
Az advent bűvöletében, 2025. november 30. és december 21. között a székesfehérvári karácsonyi vásár mesés élményekkel várja a látogatókat. A díszesen kivilágított belvárosban a Városháza és annak Díszudvara ünnepi fényekbe öltözik, a Városháza ablakai pedig élő adventi kalendáriumként elevenednek meg esténként, verssel, mesével vagy dallal. A Városház téren felállított betlehem mellett a város karácsonyfája körül a mesebeli gőzös tovább fokozza az ünnepi hangulatot. A Vasvári Pál utcában található karácsonyi csodák utcája és a térre kihelyezett szelfipontok garantálják a felejthetetlen fotóélményeket.
Lélekemelő koncertek és gyertyagyújtások
Az adventi hétvégék legmeghittebb pillanatai a gyertyagyújtások. November 30-án, vasárnap 18 órakor a Kisangyalok kara indítja a fényeket, majd december 7-én az Alba Regia Vegyeskar, 14-én a Székesfehérvári Bakony Népzenei Együttes, december 21-én pedig a MusiColore Énekegyüttes koncertje nyitja meg a gyertyagyújtást.
Ünnepi koncertek a Székesfehérvári adventi vásár színpadán
A főbb koncertek között november 30-án Veres Mónika „Nika”, december 7-én a Kozma Orsi Quartet, 14-én Karácsony James és Heincz Gábor Biga duó, december 21-én pedig Veréb Tamás akusztikus duó lép fel, mindegyikük a Székesfehérvári adventi vásár különleges hangulatát erősítve.
Karácsonyi vásár és kézműves portékák
A Székesfehérvár karácsonyi vásár 2025 bódéi között a forralt bor, kürtőskalács és helyi kézműves finomságok illata lengi be a belvárost. A Püspöki Palota Díszudvarában hétvégente a legjobb helyi kézművesek portékái várják a látogatókat. A Csónakázó-tónál található „Mézeskalács város” kiállítás és a városépületek ünnepi díszletei minden korosztálynak élményt nyújtanak.
Családi élmények, fényvonat, Diótörő és Jégvarázs
Székesfehérváron a Mikulás december 6-án személyesen várja a gyerekeket a belvárosban, míg a fényvonat, a városnéző kisvonat ünnepi kiadása a hétvégéken újra jár. A klasszikus Diótörő balett december 15–17. között látható a Vörösmarty Színházban, a Jégvarázs jégshow pedig december 13-án a MET Arénában kel életre.
Díjnyertes ízek és különlegességek
A város cukrászdái is ünnepi élményt kínálnak: a Krém cukrászda 2025-ben a Hagyományos Mákos Bejgli kategóriában díjat nyert, a Fő utcai Damniczki cukrászdában pedig a legkülönlegesebb kézműves szaloncukrok, például vörösboros málna és birsalma ízesítésű vegán szaloncukor várja a látogatókat.
Koriliget Zenepavilonnal
November végétől nyit a Koriliget, ahol a családok és baráti társaságok a csodás fényinstallációkkal ékesített Zenepavilonban pihenhetnek és fogyaszthatják a büfék kínálatát, miközben élvezik az adventi hangulatot.
A Székesfehérvári karácsonyi vásár 2025 így nem csupán vásárlási lehetőséget kínál, hanem valódi ünnepi élményt az egész család számára. Ha kíváncsi vagy, mikor nyit a vásár, hol találod a fő helyszíneket és milyen programokkal készülnek idén, itt mindent megtudhatsz a teljes adventi kínálatról.
Hol lesz idén Székesfehérváron a karácsonyi vásár?
A karácsonyi vásár Székesfehérvár 2025 a város legforgalmasabb és legszebb pontjain kap helyet, így a belváros minden sarka ünnepi fénybe borul. A fő helyszínek a Városháza tér, a Díszudvar és a Vasvári Pál utca környéke, ahol a kézműves bódék, gasztrostandok és forralt boros pavilonok várják a látogatókat. Itt mindenki megtalálhatja a tökéletes karácsonyi ajándékot, miközben a város történelmi épületei és az ünnepi fények varázslatos hátteret adnak az adventi sétához. A Székesfehérvár adventi vására így nem csupán vásárlási lehetőség, hanem igazi találkozóhely is, ahol a családok és baráti társaságok együtt élhetik át a karácsony hangulatát.
Hamarosan az ország számos pontján beindul a karácsonyi őrület
Ahogy korábban beszámoltunk róla, sosem látott jégvirágkarnevál és fényerdő dobja fel az idei debreceni adventet. Igazi sztárhangulatot hoz Közép-Európa egyik legszebb adventi forgatagába, Győrbe is az idei advent. Pécs is újra felkerül a téli bakancslistákra: a Zsolnay Kulturális Negyed esténként valódi fényerdővé változik. Egerben a a Csík Zenekar mellett extra olcsó, 1552 Ft-os menüvel is készülnek. Nyit a Zamárdi Téli Korzó 2025 is a Balaton partján, Szolnok pedig adventi csodafaluval, manóműhellyel és gőzölgő forralt borral várja a látogatókat. Szegeden sosem látott fényözön, óriáskerék és kétszintes körhinta kelti életre a Dóm teret. És persze Szombathelyen sem marad el a karácsonyi varázslat: az adventi Fő téren idén pörög az óriáskerék, Caramel koncertje és a Fradi-kamion is garantálja a jó hangulatot.
Ne feledjük hát: az adventi időszak nem csak a vásárlásról szól. Koncertek, gyerekprogramok, kézműves foglalkozások és forralt bor mellett a városok közösségi tereiben való együttlét is a legnagyobb élményt nyújtja. Idén is érdemes hát előre tervezni, hogy minden eseményből a lehető legtöbbet ki tudjuk élvezni.
Címlapfotó, képek: Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
